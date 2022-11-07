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Bu adamın yüzüne bakan şaşıp kalıyor!

2022-11-07 16:04:43
Bu adamın yüzüne bakan şaşıp kalıyor!

Niğde’de yaşayan işitme engelli 26 yaşındaki Mücahit Yıldırım'ı görenler şaşkına dönüyor.

#1
Foto - Bu adamın yüzüne bakan şaşıp kalıyor!

Doğuştan bir gözü mavi bir gözü yeşil olan Mücahit Yıldırım, girdiği ortamlarda farklı göz renkleriyle ilgi odağı oluyor. Anne ve babası ile kardeşlerinin gözlerinin normal olduğunu belirten Yıldırım; “ Babamın gözleri mavi, annemin ise yeşil. Ben de doğuştan iki farklı göz rengine sahibim” dedi.

#2
Foto - Bu adamın yüzüne bakan şaşıp kalıyor!

Tercüman eşliğinde açıklamada bulunan Yıldırım; “Niğde’de dünyaya geldim. Doğduğumda konuşuyordum. Daha sonrasında ateşli bir hastalığa yakalandım ve sağır oldum. Gözlerim doğuştan sağ taraf yeşil, sol taraf ise mavi. Sol taraf mavi baba tarafı, sağ taraf anne tarafı. İnsanlar gördükleri zaman şaşırıyorlar. Gözlerin sağlıklı, bir sıkıntım yok" ifadelerini kullandı.

#3
Foto - Bu adamın yüzüne bakan şaşıp kalıyor!

Günlük hayatta işaret dili bilenlerle sohbet ettiğini aktaran Yıldırım; "Belediyede çalışıyorum. İşaret dili bilenlerle sohbetlerimi yapıyorum. Konuşan insanlarla anlaşamıyoruz. Sağır insanlarla iletişim kuruyoruz. Mutlu oluyorum. Konuşan insanlarla anlaşamadığımız için yazışıyoruz. Sağırları anlamaları için işaret dili öğrenmeleri lazım. Sağır insanlar Niğde’de çok fazla. İşaret diliyle iletişim kurmak rahat oluyor bizim için. İşaret dili öğrenmelerini isteriz. İletişim kuramadığımız zaman zorlanıyoruz. İşaretle anlaşabilirsek bu bizim için rahat oluyor” dedi.

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