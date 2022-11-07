Bu adamın yüzüne bakan şaşıp kalıyor!

Doğuştan bir gözü mavi bir gözü yeşil olan Mücahit Yıldırım, girdiği ortamlarda farklı göz renkleriyle ilgi odağı oluyor. Anne ve babası ile kardeşlerinin gözlerinin normal olduğunu belirten Yıldırım; “ Babamın gözleri mavi, annemin ise yeşil. Ben de doğuştan iki farklı göz rengine sahibim” dedi.