Hakan Fidan'dan tarihi uyarı: Şu an pusudalar

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Orta Doğu'da art arda yaşanan krizler ve bölgesel güvenlik tehditleri karşısında Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan diplomatik koordinasyonu bir üst seviyeye taşıyor. Dört ülkenin dışişleri bakanları dün Kahire'de kritik bir zirvede bir araya gelirken, görüşmelerde Gazze'deki insani krizden bölgesel güvenliğe, gerilimin azaltılmasından ortak diplomatik girişimlere kadar geniş bir gündem ele alındı.