Türkiye'ye hiç beklenmedik F-35 müjdesi: Öznur Küçüker Sirene duyurdu

Ukrayna’nın savaşın başlangıcından bu yana Moskova’ya yönelik en kapsamlı saldırılardan birini gerçekleştirdiğini belirten Sirene, saldırının yalnızca askeri değil psikolojik sonuçlar da doğurduğunu ifade etti. İHA sürüleri ve füzenin kullanıldığı saldırılarda enerji tesislerinin hedef alındığını, havalimanlarının kapatıldığını ve başkentte ciddi güvenlik endişelerinin ortaya çıktığını söyleyen Sirene, “Ukrayna bu saldırıyla Rusya’ya artık savaşın yalnızca Kiev ve Harkiv’de değil Moskova’nın merkezinde de hissedileceği mesajını verdi. Moskova’nın dokunulmaz olmadığı ortaya çıktı” dedi.