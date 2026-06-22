Ölümcül füzeleri taarruz helikopterlerine taktılar: Maalesef kaşınıyorlar, hedeflerinde Türkiye var
Türkiye'ye karşı çılgınlar gibi silahlanan Yunanistan bu kez SPIKE NLOS füzelerini taarruz helikopterlerine entegre etmeye başladı. İşte detaylar...
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Türkiye'ye karşı çılgınlar gibi silahlanan Yunanistan bu kez SPIKE NLOS füzelerini taarruz helikopterlerine entegre etmeye başladı. İşte detaylar...
Yunanistan, AH-64 Apache taarruz helikopterlerinin ateş gücünü önemli ölçüde artıracak SPIKE NLOS füze entegrasyon programında yeni bir aşamaya geçti. İsrail merkezli Elbit Systems ile Yunan Kara Havacılığı teknik ekipleri, ilk Apache helikopterlerinde SPIKE NLOS entegrasyonuna başladı.
Program kapsamında Apache helikopterleri, İsrail yapımı SPIKE NLOS füzelerini taşıyabilecek, hedefleyebilecek ve ateşleyebilecek şekilde modernize ediliyor. Entegrasyonun tamamlanmasıyla birlikte Yunanistan, Apache filosuna görüş hattı ötesi (BLOS) hassas vuruş kabiliyeti kazandırmayı hedefliyor.
SPIKE NLOS (Non Line Of Sight), Rafael tarafından geliştirilen elektro-optik güdümlü uzun menzilli bir füze sistemi olarak öne çıkıyor. Kara ve deniz platformlarından yaklaşık 32 kilometre menzile ulaşabilen sistem, hava platformlarında daha uzun mesafelerde görev yapabiliyor.
Füzenin en dikkat çekici özelliği ise operatörün hedefi doğrudan görmesine ihtiyaç duymadan angajman gerçekleştirebilmesi. Uçuş boyunca görüntü aktarımı sağlayan sistem, operatöre hedefi güncelleme veya değiştirme imkânı sunuyor.
Bu kabiliyet sayesinde Apache helikopterleri; tanklar, zırhlı araçlar, hava savunma sistemleri, radarlar, komuta merkezleri ve deniz hedeflerini güvenli mesafelerden vurabilecek.
Yunan Kara Havacılığı uzun yıllardır AH-64A+ ve AH-64DHA Longbow helikopterlerinde AGM-114 Hellfire füzelerini kullanıyor. Ancak son yıllarda yaşanan çatışmalar, özellikle de Ukrayna savaşı, taarruz helikopterlerinin ön hatta yakın görev yapmasının risklerini ortaya koydu. SPIKE NLOS entegrasyonu ile Apache’lerin görev konsepti de değişecek. Helikopterler yalnızca yakın hava desteği sağlayan platformlar olmaktan çıkarak, yüksek değerli hedefleri uzak mesafelerden vurabilen stand-off taarruz unsurlarına dönüşecek.
Yunanistan’ın yürüttüğü modernizasyon programı toplam 19 adet AH-64A+ Apache helikopterini kapsıyor. Mevcut planlamaya göre bunların 9’u SPIKE NLOS kullanabilecek şekilde yapılandırılacak. Çalışmalar, Kara Havacılığı’nın Aleksandria Üssü’nde yürütülüyor. Elbit Systems uzmanları ile Yunan teknik personeli tarafından gerçekleştirilen modernizasyon faaliyetlerinin 2026 sonbaharına kadar tamamlanması hedefleniyor. Modernizasyonun ardından AH-64A+ filosu, Yunanistan’ın en gelişmiş Apache varyantı olan AH-64DHA Longbow helikopterleriyle birlikte görev yapacak. KAYNAK: SAVUNMASANAYİST
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