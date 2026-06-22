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Ölümcül füzeleri taarruz helikopterlerine taktılar: Maalesef kaşınıyorlar, hedeflerinde Türkiye var

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Ölümcül füzeleri taarruz helikopterlerine taktılar: Maalesef kaşınıyorlar, hedeflerinde Türkiye var

Türkiye'ye karşı çılgınlar gibi silahlanan Yunanistan bu kez SPIKE NLOS füzelerini taarruz helikopterlerine entegre etmeye başladı. İşte detaylar...

#1
Foto - Ölümcül füzeleri taarruz helikopterlerine taktılar: Maalesef kaşınıyorlar, hedeflerinde Türkiye var

Yunanistan, AH-64 Apache taarruz helikopterlerinin ateş gücünü önemli ölçüde artıracak SPIKE NLOS füze entegrasyon programında yeni bir aşamaya geçti. İsrail merkezli Elbit Systems ile Yunan Kara Havacılığı teknik ekipleri, ilk Apache helikopterlerinde SPIKE NLOS entegrasyonuna başladı.

#2
Foto - Ölümcül füzeleri taarruz helikopterlerine taktılar: Maalesef kaşınıyorlar, hedeflerinde Türkiye var

Program kapsamında Apache helikopterleri, İsrail yapımı SPIKE NLOS füzelerini taşıyabilecek, hedefleyebilecek ve ateşleyebilecek şekilde modernize ediliyor. Entegrasyonun tamamlanmasıyla birlikte Yunanistan, Apache filosuna görüş hattı ötesi (BLOS) hassas vuruş kabiliyeti kazandırmayı hedefliyor.

#3
Foto - Ölümcül füzeleri taarruz helikopterlerine taktılar: Maalesef kaşınıyorlar, hedeflerinde Türkiye var

SPIKE NLOS (Non Line Of Sight), Rafael tarafından geliştirilen elektro-optik güdümlü uzun menzilli bir füze sistemi olarak öne çıkıyor. Kara ve deniz platformlarından yaklaşık 32 kilometre menzile ulaşabilen sistem, hava platformlarında daha uzun mesafelerde görev yapabiliyor.

#4
Foto - Ölümcül füzeleri taarruz helikopterlerine taktılar: Maalesef kaşınıyorlar, hedeflerinde Türkiye var

Füzenin en dikkat çekici özelliği ise operatörün hedefi doğrudan görmesine ihtiyaç duymadan angajman gerçekleştirebilmesi. Uçuş boyunca görüntü aktarımı sağlayan sistem, operatöre hedefi güncelleme veya değiştirme imkânı sunuyor.

#5
Foto - Ölümcül füzeleri taarruz helikopterlerine taktılar: Maalesef kaşınıyorlar, hedeflerinde Türkiye var

Bu kabiliyet sayesinde Apache helikopterleri; tanklar, zırhlı araçlar, hava savunma sistemleri, radarlar, komuta merkezleri ve deniz hedeflerini güvenli mesafelerden vurabilecek.

#6
Foto - Ölümcül füzeleri taarruz helikopterlerine taktılar: Maalesef kaşınıyorlar, hedeflerinde Türkiye var

Yunan Kara Havacılığı uzun yıllardır AH-64A+ ve AH-64DHA Longbow helikopterlerinde AGM-114 Hellfire füzelerini kullanıyor. Ancak son yıllarda yaşanan çatışmalar, özellikle de Ukrayna savaşı, taarruz helikopterlerinin ön hatta yakın görev yapmasının risklerini ortaya koydu. SPIKE NLOS entegrasyonu ile Apache’lerin görev konsepti de değişecek. Helikopterler yalnızca yakın hava desteği sağlayan platformlar olmaktan çıkarak, yüksek değerli hedefleri uzak mesafelerden vurabilen stand-off taarruz unsurlarına dönüşecek.

#7
Foto - Ölümcül füzeleri taarruz helikopterlerine taktılar: Maalesef kaşınıyorlar, hedeflerinde Türkiye var

Yunanistan’ın yürüttüğü modernizasyon programı toplam 19 adet AH-64A+ Apache helikopterini kapsıyor. Mevcut planlamaya göre bunların 9’u SPIKE NLOS kullanabilecek şekilde yapılandırılacak. Çalışmalar, Kara Havacılığı’nın Aleksandria Üssü’nde yürütülüyor. Elbit Systems uzmanları ile Yunan teknik personeli tarafından gerçekleştirilen modernizasyon faaliyetlerinin 2026 sonbaharına kadar tamamlanması hedefleniyor. Modernizasyonun ardından AH-64A+ filosu, Yunanistan’ın en gelişmiş Apache varyantı olan AH-64DHA Longbow helikopterleriyle birlikte görev yapacak. KAYNAK: SAVUNMASANAYİST

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