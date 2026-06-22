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Kulisler fokur fokur kaynıyor! İşte Özgür Özel’in kuracağı yeni partinin adı

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Kulisler fokur fokur kaynıyor! İşte Özgür Özel’in kuracağı yeni partinin adı

CHP kulislerinde yeni bir siyasi oluşum ihtimali konuşulurken, kurulması halinde partinin adının "Yürüyüş" olabileceği öne sürülüyor. İddialara göre yeni parti için milletvekilleri, belediye başkanları ve farklı kesimlerden isimlerle temaslar sürerken, gözler yarınki grup toplantısına çevrildi. Özgür Özel'in burada Kemal Kılıçdaroğlu'na kurultay için tarih belirleme çağrısı yapması beklenirken, Kılıçdaroğlu'nun vereceği yanıtın parti içindeki dengeleri etkileyebileceği belirtiliyor.

#1
Foto - Kulisler fokur fokur kaynıyor! İşte Özgür Özel’in kuracağı yeni partinin adı

CHP'de parti içi dengeleri etkileyebilecek gelişmelerin yaşanacağı kritik bir haftaya girildi. Parti kulislerinde, Genel Başkan Özgür Özel'in yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantısında önemli mesajlar vermesinin beklendiği konuşuluyor.

#2
Foto - Kulisler fokur fokur kaynıyor! İşte Özgür Özel’in kuracağı yeni partinin adı

İddialara göre Özel, kurultay sürecine ilişkin belirsizliğin sona ermesi için eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na açık bir çağrıda bulunacak. Bu çağrının, "Kurultay için bir tarih belirlenmesi ya da mevcut süreçle devam edilmesi" yönünde olacağı öne sürülüyor.

#3
Foto - Kulisler fokur fokur kaynıyor! İşte Özgür Özel’in kuracağı yeni partinin adı

Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre Kılıçdaroğlu'nun bu çağrıya vereceği yanıtın, parti içindeki ayrışma ve gelecekteki siyasi tablo açısından belirleyici olabileceği değerlendiriliyor. CHP kulislerinde son günlerde yeni parti iddiaları da yoğun şekilde konuşuluyor. Parti içinde yeni bir siyasi oluşumun gündeme gelmesi halinde isminin "Yürüyüş" olabileceği öne sürülüyor.

#4
Foto - Kulisler fokur fokur kaynıyor! İşte Özgür Özel’in kuracağı yeni partinin adı

Yeni bir parti kurulması durumunda, siyasi yelpazenin farklı kesimlerinden isimlerin bir araya getirileceği ve geniş tabanlı bir yapı oluşturulmasının hedeflendiği belirtiliyor. CHP'de bu hafta grup toplantısında kimin konuşacağından çok, Özgür Özel'in vereceği mesajların içeriği merak ediliyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun da yarın Parti Meclisi ve Merkez Yönetim Kurulu üyelerini genel merkezde toplayacağı öğrenildi. Toplantının gündeminde disiplin süreçlerinin yer alacağı ifade ediliyor.

#5
Foto - Kulisler fokur fokur kaynıyor! İşte Özgür Özel’in kuracağı yeni partinin adı

Özgür Özel'in ise Meclis'teki grup toplantısında yeni siyasi yol haritasına ilişkin önemli açıklamalar yapabileceği konuşuluyor.

#6
Foto - Kulisler fokur fokur kaynıyor! İşte Özgür Özel’in kuracağı yeni partinin adı

Kulis bilgilerine göre, yeni bir siyasi oluşum ihtimaline karşı çeşitli hazırlıklar yürütülüyor. Partinin vitrininde ve kurucular kurulunda yer alabilecek isimler üzerinde çalışmalar yapıldığı belirtiliyor.

#7
Foto - Kulisler fokur fokur kaynıyor! İşte Özgür Özel’in kuracağı yeni partinin adı

Özgür Özel'in bazı hukukçular ve sanatçılarla da temas kurduğu ileri sürülürken, olası yeni partiye kaç milletvekili ve belediye başkanının katılabileceğine yönelik değerlendirmelerin de sürdüğü ifade ediliyor.

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