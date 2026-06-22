Kulisler fokur fokur kaynıyor! İşte Özgür Özel’in kuracağı yeni partinin adı
CHP kulislerinde yeni bir siyasi oluşum ihtimali konuşulurken, kurulması halinde partinin adının "Yürüyüş" olabileceği öne sürülüyor. İddialara göre yeni parti için milletvekilleri, belediye başkanları ve farklı kesimlerden isimlerle temaslar sürerken, gözler yarınki grup toplantısına çevrildi. Özgür Özel'in burada Kemal Kılıçdaroğlu'na kurultay için tarih belirleme çağrısı yapması beklenirken, Kılıçdaroğlu'nun vereceği yanıtın parti içindeki dengeleri etkileyebileceği belirtiliyor.