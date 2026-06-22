  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kulisler fokur fokur kaynıyor! İşte Özgür Özel’in kuracağı yeni partinin adı Ölümcül füzeleri taarruz helikopterlerine taktılar: Maalesef kaşınıyorlar, hedeflerinde Türkiye var İbrahim Hacıosmanoğlu, Montella kararını açıkladı! Fatih Terim’e verdiği cevap da gündem oldu Gündemi sarsacak kulis: 106 milletvekili CHP’den istifa edecek! Tarih de yeni adresleri de belli Milletin cevabı net: Yine Erdoğan 2015'te İzmir'de fabrika kuran İsrailli şirketten Türkiye kararı: Çıkıyorlar Türkiye'ye hiç beklenmedik F-35 müjdesi: Öznur Küçüker Sirene duyurdu CHP'yi sarsan ses kaydı A Milli Takım’da ABD mesaisi başladı
Gündem
12
Yeniakit Publisher
Milletin cevabı net: Yine Erdoğan

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Milletin cevabı net: Yine Erdoğan

Anketler, seçim sonuçları ve siyasi hareketlilik aynı gerçeğe işaret etti: Vatandaş çözümün adresi olarak Erdoğan'ı gösteriyor.

#1
Foto - Milletin cevabı net: Yine Erdoğan

2026 yılının başlangıcından bu yana AK Parti'ye seçmen ilgisinde düzenli bir artış değerlendiriliyor.

#2
Foto - Milletin cevabı net: Yine Erdoğan

Özellikle vatandaşlara yöneltilen "Bugün Türkiye'nin sorunlarını hangi siyasi parti çözebilir?" sorusuna vatandaş "Sorunları yine Erdoğan çözer" derken, kurmaylar ekonomik adımlarla bu ivmenin daha da hızlanacağını vurguluyor.

#3
Foto - Milletin cevabı net: Yine Erdoğan

Öte yandan AK Parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre, partinin yürüttüğü yoğun saha performansı meyvelerini vermeye başladı.

#4
Foto - Milletin cevabı net: Yine Erdoğan

Yılbaşından bu yana yükseliş trendini koruyan AK Parti'nin, Temmuz ayında Yargıtay tarafından açıklanacak resmi veriler öncesinde üye sayısını 100 bin daha artırdığı belirtiliyor.

#5
Foto - Milletin cevabı net: Yine Erdoğan

EN ÖNEMLİ GÜNDEM MADDESİ EKONOMİ AK Parti kulislerinde son dönemde yapılan kamuoyu araştırmalarının sonuçları değerlendiriliyor. Araştırma sonuçlarında vatandaşın öncelikli gündem maddesi beklendiği gibi ekonomi, hayat pahalılığı ve alım gücü olarak öne çıkıyor.

#6
Foto - Milletin cevabı net: Yine Erdoğan

AK Parti kurmayları, hükümetin enflasyonla mücadele programı ve makroekonomik göstergelerdeki pozitif ivmenin önümüzdeki süreçte vatandaşın cebine ve mutfağına daha güçlü yansıtılacağını ifade ediyor.

#7
Foto - Milletin cevabı net: Yine Erdoğan

GÜVENİN ADRESİ ERDOĞAN Edinilen bilgilere göre 2026 yılının ilk ayından bu yana AK Parti'ye yönelik seçmen ilgisinde düzenli bir artış dikkat çekiyor.

#8
Foto - Milletin cevabı net: Yine Erdoğan

Vatandaşlara yöneltilen "Bugün Türkiye'nin sorunlarını hangi siyasi parti çözebilir?" ve "Bu liderlerden hangisi refahı kalıcı kılabilir?" sorularına verilen yanıtlarda, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti ilk sırada yer alıyor.

#9
Foto - Milletin cevabı net: Yine Erdoğan

AK PARTİ'DE YENİ ÜYE DALGASI YOLDA AK Parti'nin sahadaki yükselişi, partinin üye tabanına da doğrudan yansıyor. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ocak ayında güncellediği resmî kayıtlara göre 188 siyasi partinin faaliyette olduğu Türkiye'de, AK Parti 11 milyon 543 bin 301 üye ile açık ara zirvedeki yerini koruyordu.

#10
Foto - Milletin cevabı net: Yine Erdoğan

Ocak ayından itibaren saha hareketliliğine vites artıran AK Parti teşkilatlarının, o tarihten bu yana üye sayısına 100 bine yakın yeni kayıt eklediği ifade ediliyor.

#11
Foto - Milletin cevabı net: Yine Erdoğan

Yargıtay'ın Temmuz ayında açıklayacağı güncel resmî veriler öncesinde kulislere yansıyan bu çarpıcı rakam, teşkilatın seçim refleksinin ve vatandaşa dokunma kabiliyetinin ne kadar diri olduğunu bir kez daha gösteriyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan'dan Yücel Paşmakçı için taziye mesajı
Gündem

Erdoğan'dan Yücel Paşmakçı için taziye mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yücel Paşmakçı için taziye mesajı yayımladı.

36 yıldır başkandı! Bendevi Palandöken yeniden seçildi
Gündem

36 yıldır başkandı! Bendevi Palandöken yeniden seçildi

İlk kez 1990 yılında Türkiye Bakkallar ve Bayiiler Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu (TBBF) Başkanı seçilen mevcut başkan Bendevi Palandöken..
Laik atak geçirip hafızlık törenine saldırdılar!
Gündem

Laik atak geçirip hafızlık törenine saldırdılar!

Medreselerde düzenlenen icazet törenleri laik kesimi çıldırtmaya devam ediyor. Son olarak Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, yaptığı son a..
Genelev sokağından alıp Abdülhamid Han’ın saray bahçesine diktiler! Hayasız kadın heykeli kaldırılsın!
Gündem

Genelev sokağından alıp Abdülhamid Han’ın saray bahçesine diktiler! Hayasız kadın heykeli kaldırılsın!

CHP zihniyetinin geçmişteki tartışmalı icraatlarını ve 1974 yılındaki "Güzel İstanbul" heykeli krizini köşesine taşıyan Yeni Akit Yazarı, Ta..
Laikçi Sözcü’de yine başörtüsü sancısı! Dans ettirmek değil tesettür mü istismar ahlaksızlar!
Gündem

Laikçi Sözcü’de yine başörtüsü sancısı! Dans ettirmek değil tesettür mü istismar ahlaksızlar!

Milli bayramlarda kız çocuklarını açık saçık giydirip dans ettiren kemalistler, aynı yaştaki çocuklara tesettür giydirilince “istismar” edeb..
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Gündem

Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen TÜRGEV'in 30. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda kritik açıklamalarda b..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23