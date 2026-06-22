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CHP'yi sarsan ses kaydı

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Yücel Kaya Giriş Tarihi:

CHP'yi sarsan ses kaydı

Nilüfer Belediyesi soruşturmasında deşifre edilen 1 saatlik kayıt, para trafiğine ilişkin dikkat çeken iddiaları iddianameye taşıdı.

#1
Foto - CHP'yi sarsan ses kaydı

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP'li Nilüfer Belediyesine yönelik başlatılan rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında hazırlanan iddianamede şok ses kaydına yer verildi.

#2
Foto - CHP'yi sarsan ses kaydı

Özel ekiplerce deşifre edilen 1 saatlik ses kaydına göre, toplanan rüşvet paralarının seçimlerde kullanılması için CHP Genel Merkezi'ne gönderildiği ortaya çıktı.

#3
Foto - CHP'yi sarsan ses kaydı

YÜKLÜ MİKTARDA RÜŞVET Bursa'da rüşvet ve yolsuzluk operasyonunda tutuklanan ve 402 yıla kadar hapsi istenen Bursa Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı CHP'li Mustafa Bozbey ve 63 sanık hakkında hazırlanan 862 sayfalık iddianamede yeni detaylar ortaya çıktı.

#4
Foto - CHP'yi sarsan ses kaydı

İçişleri Bakanlığı'nca Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Mustafa Bozbey'in yakınları üzerine kurulduğu tespit edilen VEREV İnşaat, SERES Gayrimenkul gibi paravan şirketler üzerinden yüklü miktarda rüşvet alışverişi yapıldığı tespit edilmişti.

#5
Foto - CHP'yi sarsan ses kaydı

Soruşturma kapsamında dönemin İmar Müdürü Ayşegül Erkol'un cep telefonu incelemesinde ele geçirilen 1 saatlik ses kaydının büyük bir bölümü çözümlenememişti.

#6
Foto - CHP'yi sarsan ses kaydı

Savcılık onayıyla Kriminal Daire Başkanlığına bağlı Ses İnceleme Şube Müdürlüğüne gönderilen ses kaydının tamamı deşifre edildi.

#7
Foto - CHP'yi sarsan ses kaydı

'PARALARIN 10 MİLYONU ARAÇLARLA GİTTİ' Nilüfer Belediyesi eski İmar ve Şehircilik Müdürü olan Ayşegül Erkol'un, Mahmut isimli kişiyle yaptığı 1 saatlik görüşme kaydını, Proanaliz Yapı Şirketi sahibi Tamer İşler'e gönderdiği anlaşıldı. 2024'e ait ses kaydında Erkol'un rüşvet paralarının CHP Genel Merkezi'ne gönderildiğini itiraf ettiği belirlendi.

#8
Foto - CHP'yi sarsan ses kaydı

İddianamede yer alan ses kaydında Erkol'un, "Bakın Mahmut Bey, 20 Kasım'dan 30 Mart'a kadar olan dosyalardan alınan paraların 10 milyonu araçlara gitti. 15-20 milyonu Nilüfer Belediyespor'a gitti.

#9
Foto - CHP'yi sarsan ses kaydı

Büyük bir kısmı da seçimlerde kullanılması için CHP Bursa İl Teşkilatı'na ve Genel Merkez'e gönderildi. Ruhsatlar verilince geliyordu paralar... Yalan söylüyorsam hastalıktan öleyim ya öleyim" dediği kaydedildi.

#10
Foto - CHP'yi sarsan ses kaydı

Bu arada Mustafa Bozbey, 1999-2019 yılları arasında, Nilüfer Belediye Başkanlığı görevinde bulunmuştu.

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