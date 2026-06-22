Trump, skandal bir çağrı yapmıştı! Suriye lideri Şara, okkalı “Erdoğan” cevabıyla taşı gediğine koydu
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’nin Lübnan’a müdahale edeceği yönündeki sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirterek, "Suriye'nin geçmişte Lübnan'a yaptığı askeri müdahale anlayışına dönmek istemiyoruz" dedi. Ayrıca Suriye’nin karşı karşıya olduğu sorunların çözümünde diğer ülkelerden destek almanın doğal olduğunu dile getiren Şara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dahil 4 liderden yararlandıklarını söyledi.