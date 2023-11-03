2023-11-03 14:37:16 Böyle skandal ne görüldü ne duyuldu! LGBT ideolojisi Türkiye’de ‘kelle’ aldı
Yeni Şafak gazetesi yazarı Ersin Çelik, geçtiğimiz 14 Haziran’da kayıtlı olduğu Ankara Barosu’nun LGBT etkinliğini sosyal medya hesabından eleştiren avukat Merve Ayvalı ile ilgili flaş gelişmeyi duyurdu. Ankara Barosu Yönetim Kurulu’nun, Ayvalı’yı Çocuk Hakları Merkezi Başkan Yardımcılığı görevinden aldığını, üyeliklerden çıkardığını ve hakkında disiplin kovuşturması başlattığını belirten Çelik, LGBT zorbalığının hangi boyutlara ulaştığını gözler önüne seren yazısında şunları kaydetti: