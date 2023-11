Böyle skandal ne görüldü ne duyuldu! LGBT ideolojisi Türkiye’de ‘kelle’ aldı

İfade hürriyetinin en yılmaz savunucusu olması gereken Baroların, karşı görüşe tahammül dahi edememeleri ve yargısız cezalandırma sistemiyle avukatları sindirmeleri, LGBT ideolojisine teslim oldukları anlamına gelir. Muhtemelen Ankara Barosu bu yazımdan dolayı bana da dava açacaktır. Meslektaşlarını meslekten men edecek kadar LGBT ideolojisine teslim olan bu sözde hukukçuların beni es geçmeleri zaten anormallik olur. Bugün Gazze’ye çöreklenen ve içindeki bir avuç insanı yok eden emperyalist Batı, LGBT ideolojisiyle de gençlerin ve çocukların zihinlerini işgal ediyor. İnsanlık modern dünyada her alanda, her mecrada baskı altında ve büyük sınavlar veriliyor. Emperyalist Batı zihniyetine teslim olan, üyelerini LGBT ideolojisinin dayatmasıyla yargılayıp cezalandıran bir Baro, bu ülkede kimsenin hakkını savunamaz, savunacağını da iddia edemez. Avukat Merve Ayvalı’nın uğradığı “LGBT zorbalığı”, Türkiye’nin nasıl bir zihin işgaliyle karşı karşıya olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Umarım görmesi gerekenler görür, büyük tehlikeyi fark eder ve alınması gereken önlemler de bir an önce hayata geçirilir.”