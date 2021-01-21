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Dünya
5
Kuruluş Osman gelişmesini böyle duyurdular

2021-01-21 12:49:05
Kuruluş Osman gelişmesini böyle duyurdular

Çarşamba akşamının reyting rekortmeni olan Kuruluş Osman, dizisi, başarısını Türkiye dışına da taşımış durumda.

#1
Foto - Diriliş Ertuğrul'un ardından ekranlara gelen dizi özellikle Pakistan'da büyük ilgi görüyor.

Diriliş Ertuğrul'un ardından ekranlara gelen dizi özellikle Pakistan'da büyük ilgi görüyor.

#2
Foto - Geçtiğimiz ay açıklanan verilerde, Kuruluş Osman, Türkiye'den sonra en çok Pakistan'da izlendi.

Geçtiğimiz ay açıklanan verilerde, Kuruluş Osman, Türkiye'den sonra en çok Pakistan'da izlendi.

#3
Foto - Fenomen dizi bu kez Arap dünyasından ilgi görmeye başladı. Dünyanın dört bir yanındaki Arap izleyici, değişen dünya ve gelişen teknolojiyle birlikte ilk kez ve sadece Ortadoğu'nun en büyük platformlarından Noor Play'de Kuruluş Osman izlemek için buluşuyor.

Fenomen dizi bu kez Arap dünyasından ilgi görmeye başladı. Dünyanın dört bir yanındaki Arap izleyici, değişen dünya ve gelişen teknolojiyle birlikte ilk kez ve sadece Ortadoğu'nun en büyük platformlarından Noor Play'de Kuruluş Osman izlemek için buluşuyor.

#4
Foto - Platform, yoğun ilgiden dolayı diziyi haftalık ve Türkiye ile eş zamanlı olarak yayınlıyor. Arap dünyası, 420 milyonu aşan nüfusuyla 2006 yılından beri Türk dizilerini severek izliyor. Milyonların gönlüne taht kurmuş isimlere ev sahipliği yapan, Türkiye'nin en beğenilen dizilerine imzasını atan, birer ekran klasiği olan programlarıyla her kesimden izleyiciye hitap eden ATV, vazgeçilmezlerinin yanı sıra, yeni başlayan dizileriyle de Türkiye'nin en çok izlenen televizyonu olmaya devam ediyor…

Platform, yoğun ilgiden dolayı diziyi haftalık ve Türkiye ile eş zamanlı olarak yayınlıyor. Arap dünyası, 420 milyonu aşan nüfusuyla 2006 yılından beri Türk dizilerini severek izliyor. Milyonların gönlüne taht kurmuş isimlere ev sahipliği yapan, Türkiye'nin en beğenilen dizilerine imzasını atan, birer ekran klasiği olan programlarıyla her kesimden izleyiciye hitap eden ATV, vazgeçilmezlerinin yanı sıra, yeni başlayan dizileriyle de Türkiye'nin en çok izlenen televizyonu olmaya devam ediyor…

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