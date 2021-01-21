Kuruluş Osman gelişmesini böyle duyurdular

Platform, yoğun ilgiden dolayı diziyi haftalık ve Türkiye ile eş zamanlı olarak yayınlıyor. Arap dünyası, 420 milyonu aşan nüfusuyla 2006 yılından beri Türk dizilerini severek izliyor. Milyonların gönlüne taht kurmuş isimlere ev sahipliği yapan, Türkiye'nin en beğenilen dizilerine imzasını atan, birer ekran klasiği olan programlarıyla her kesimden izleyiciye hitap eden ATV, vazgeçilmezlerinin yanı sıra, yeni başlayan dizileriyle de Türkiye'nin en çok izlenen televizyonu olmaya devam ediyor…