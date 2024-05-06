2024-05-06 00:07:47 BMW debriyajı tarihe karıştıracak
BMW, motosiklet sürüş deneyimini konforlu ve keyifli hale getirmek için debriyajı ortadan kaldıracak
Aman dikkat, çay içeyim derken böbreğinizden olmayın! Harekete geçmek lazım: Sakın yapmayın, tespit edildi
Servis maliyetleri katlanınca yeni tedbirler gündeme geldi! Memurlara toplu taşıma kartı mı verilecek?
BMW, motosiklet sürüş deneyimini konforlu ve keyifli hale getirmek için debriyajı ortadan kaldıracak
BMW, motosiklet sürüş deneyimini daha konforlu ve keyifli hale getirmek için yeni bir adım attı. “Simplify your ride” mottosuyla hareket eden Alman üretici BMW, Automated Shift Assistant (ASA) adlı yeni bir otomatik vites asistanı geliştirdi. İşte detaylar… Bu sistem, BMW Motorrad Shift Assistant Pro’nun teknik bir evrimi olarak, “iki elektromekanik aktüatörün altı vitesli şanzımanda hem debriyajı hem de vites değişimini otomatikleştirdiği” bir teknoloji olarak tanımlanıyor. Yeni sistemle birlikte motosikletlerde debriyajı çalıştırmak için manuel bir kola ihtiyaç kalmıyor.
Kalkış, durma ve manevralar, otomatik vites asistanı ile çok daha kolay bir hale geliyor. Bu sistem, özellikle trafik sıkışıklığı gibi stresli sürüş koşullarında büyük bir avantaj sağlıyor. BMW, bu sistemi tanıtarak, Honda ve Yamaha gibi üreticilerin de benzer çözümler üzerinde çalıştığı bir alanda rekabetçi bir konum almayı hedefliyor. Otomatik vites asistanı, farklı sürüş modlarıyla sürücülere çeşitli seçenekler sunuyor. “D” modunda, vitesler sürüş moduna, motor devrine, gaz kelebeği konumuna ve eğim açısına bağlı olarak otomatik olarak değiştiriliyor. “M” modunda ise sürücü, vites kolunu klasik şekilde kullanarak vites değiştirebiliyor, ancak bu modda da debriyaj kullanmaya gerek kalmıyor. Sistem, devirlerin maksimum veya minimum devir aralığında olduğundan emin olarak, vites değişikliğini doğru bir şekilde gerçekleştiriyor. Motor devri, vitese bağlı olarak minimum devirin altına düştüğünde, manuel modda bile otomatik olarak vites küçültülüyor, böylece motorun durması engelleniyor.
Otomatik vites asistanı, sarsıntısız ve konforlu bir sürüş sağlıyor. Klasik bir manuel debriyajlı vitesle ilişkili olan sarsıntılar büyük ölçüde ortadan kaldırılıyor. Bu, özellikle uzun yolculuklar veya şehir içi trafiği gibi sürekli vites değiştirmenin gerektiği durumlarda büyük bir avantaj. Sistem ayrıca, sürücülerin ellerini daha az kullanmasını gerektirdiği için güvenliği de artırıyor. Motosiklet sürücülerinin debriyaj ve vites değişimine odaklanmadan daha rahat bir sürüş deneyimi yaşamasına olanak tanıyor. Bu, özellikle motosiklete yeni başlayan sürücüler veya konforu ön planda tutan deneyimli sürücüler için çekici olabilir. Şu an için yeni Automated Shift Assistant’ın ne zaman piyasaya çıkacağı ve özellikle hangi modellerde kullanılacağı bilinmiyor. Ancak, bu sistemin BMW’nin üst düzey motosiklet modellerinde yer alacağını tahmin etmek zor değil.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23