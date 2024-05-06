BMW debriyajı tarihe karıştıracak

Kalkış, durma ve manevralar, otomatik vites asistanı ile çok daha kolay bir hale geliyor. Bu sistem, özellikle trafik sıkışıklığı gibi stresli sürüş koşullarında büyük bir avantaj sağlıyor. BMW, bu sistemi tanıtarak, Honda ve Yamaha gibi üreticilerin de benzer çözümler üzerinde çalıştığı bir alanda rekabetçi bir konum almayı hedefliyor. Otomatik vites asistanı, farklı sürüş modlarıyla sürücülere çeşitli seçenekler sunuyor. “D” modunda, vitesler sürüş moduna, motor devrine, gaz kelebeği konumuna ve eğim açısına bağlı olarak otomatik olarak değiştiriliyor. “M” modunda ise sürücü, vites kolunu klasik şekilde kullanarak vites değiştirebiliyor, ancak bu modda da debriyaj kullanmaya gerek kalmıyor. Sistem, devirlerin maksimum veya minimum devir aralığında olduğundan emin olarak, vites değişikliğini doğru bir şekilde gerçekleştiriyor. Motor devri, vitese bağlı olarak minimum devirin altına düştüğünde, manuel modda bile otomatik olarak vites küçültülüyor, böylece motorun durması engelleniyor.