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Dünyaya duyurdular: Mekke İttifakı'na katılmayı ciddi bir şekilde düşünmeye başladık

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Dünyaya duyurdular: Mekke İttifakı'na katılmayı ciddi bir şekilde düşünmeye başladık

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması'na bir ülke daha katılıyor. Ülkenin bakanı atacakları adımı flaş bir açıklamayla duyurdu.

#1
Foto - Dünyaya duyurdular: Mekke İttifakı'na katılmayı ciddi bir şekilde düşünmeye başladık

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Uluslararası Para Fonunun (IMF) yıllık toplantıları için bulunduğu Tayland'ın başkenti Bangkok'ta Bloomberg'e değerlendirmelerde bulundu.

#2
Foto - Dünyaya duyurdular: Mekke İttifakı'na katılmayı ciddi bir şekilde düşünmeye başladık

Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarının ardından Mısır'ın askeri destek sağlama ihtimaline ilişkin soruya Abdulati, "Suudiler ne talep ederse elbette buna yanıt veririz. Hiçbir çekince olmaksızın her türlü desteği sağlıyoruz." yanıtını verdi.

#3
Foto - Dünyaya duyurdular: Mekke İttifakı'na katılmayı ciddi bir şekilde düşünmeye başladık

Abdulati, Mısır'ın, Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na taraf olma noktasında adım atabileceklerini söyledi.

#4
Foto - Dünyaya duyurdular: Mekke İttifakı'na katılmayı ciddi bir şekilde düşünmeye başladık

Abdulati ittifaka katılmayı "ciddi bir şekilde değerlendirdiğini" belirterek anlaşmayı imzalayan üç ülkeyle de yakın ilişkilere sahip olduklarını söyledi.

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