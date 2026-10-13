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‘Ateş Serbest’te dünyaya keskin mesaj! Mehmetçik her attığını tam isabetle vurdu

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‘Ateş Serbest’te dünyaya keskin mesaj! Mehmetçik her attığını tam isabetle vurdu

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ateş gücünün sergilendiği "Ateş Serbest-2026" tatbikatında hedefler, aralarında milli imkanlarla üretilen sistem ve silahların da bulunduğu envanterdeki unsurlarla tam isabetle vurularak imha edildi. -TSK'nın ateş gücünü göstererek caydırıcılık sağlamayı, envanterindeki silahların hedefteki etkisini göstermeyi ve kuvvetler arası ateş desteğinin koordinasyonunu geliştirmeyi amaçlayan müşterek tatbikata, kuvvet komutanlıkları ve Özel Kuvvetler Komutanlığı personeli katıldı. F-16 savaş uçaklarının yanı sıra ATAK taarruz helikopterleri ile çok sayıda silah ve silah sisteminin yer aldığı tatbikat dosta güven düşmana korku saldı.

#1
Foto - ‘Ateş Serbest’te dünyaya keskin mesaj! Mehmetçik her attığını tam isabetle vurdu

Ankara'nın Polatlı ilçesindeki General Nahit Şenoğlu Atış ve Tatbikat Bölgesi'nde düzenlenen "Ateş Serbest-2026" tatbikatının Seçkin Gözlemci Günü, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Azerbaycan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kerim Veliyev, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran, Katar Kara Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Jassim Bin Ali Al Attiyah ve Bakan Yardımcısı Bilal Durdalı'nın katılımıyla gerçekleştirildi.

#2
Foto - ‘Ateş Serbest’te dünyaya keskin mesaj! Mehmetçik her attığını tam isabetle vurdu

TSK'nın ateş gücünü göstererek caydırıcılık sağlamayı, envanterindeki silahların hedefteki etkisini göstermeyi ve kuvvetler arası ateş desteğinin koordinasyonunu geliştirmeyi amaçlayan müşterek tatbikatta, kuvvet komutanlıkları ve Özel Kuvvetler Komutanlığı personeli katıldı. F-16 savaş uçaklarının yanı sıra ATAK taarruz helikopterleri ile çok sayıda silah ve silah sisteminin bulunduğu tatbikat, Ankara'nın Polatlı ilçesindeki General Nahit Şenoğlu Atış ve Tatbikat Bölgesi'nde yapıldı.

#3
Foto - ‘Ateş Serbest’te dünyaya keskin mesaj! Mehmetçik her attığını tam isabetle vurdu

Tatbikat kapsamında yerli ve milli imkanlarla üretilen, ayrıca TSK'nın kullanımına sunulan 104 silah ve sistem alanda sergilendi. Ateş Serbest tatbikatında, TOLGA yakın hava sisteminin kullanılması, uçangöz ile sisleme ve KBRN temizleme, AKINCI ve TB-2'nin çeşitli mühimmatları kullanılarak atışları, CH-47 Chinook ile komandoların indirilmesi gibi 53 farklı faaliyet tatbikat kapsamında bu yıl ilk defa yapıldı.

#4
Foto - ‘Ateş Serbest’te dünyaya keskin mesaj! Mehmetçik her attığını tam isabetle vurdu

Tatbikatta düşmanın stratejik varlıklarına taarruz kapsamında, TB-2 TİHA Kemankeş mühimmatı ile atış yapılarak hedefler vuruldu. Fırtına ve Boran obüsleriyle, havan atışlarıyla da belirlenen hedefler imha edildi. Geçit açma harekatı kapsamında yapay zeka destekli 4 Uçangöz sistemi ile otonom olarak sisleme yapılarak gizlenme sağlandı.

#5
Foto - ‘Ateş Serbest’te dünyaya keskin mesaj! Mehmetçik her attığını tam isabetle vurdu

ATAK helikopteri geri bölge harekatı dolayısıyla dronları imha etti. AKINCI ise farklı yüksekliklerden TEBER ve TOLUN gibi farklı mühimmatlarla art arda atışlar yaparak belirlenen hedefleri vurdu. Tatbikatta kamikaze mini İHA sistemleri ile hedefe taarruz da yapıldı.

#6
Foto - ‘Ateş Serbest’te dünyaya keskin mesaj! Mehmetçik her attığını tam isabetle vurdu

Birçok harekatta etkin olarak kullanılan yerli üretim piyade tüfekleriyle atışların gerçekleştirildiği tatbikatta, keskin nişancı timleri de hedefleri vurdu. Keskin nişancıların 600 metre ve 1 kilometre mesafedeki küçük hedeflere yaptıkları isabetli atışlar, protokol üyelerince beğeniyle takip edildi. Atışlarda yerli üretim KNT-76, Bora-12 ve KN-12 keskin nişancı tüfekleri de kullanıldı.

#7
Foto - ‘Ateş Serbest’te dünyaya keskin mesaj! Mehmetçik her attığını tam isabetle vurdu

CH-47 Chinook helikopterleri ile motosikletli komando birlikleri belirlenen hedeflere indirilerek paramotor timleri ile bir araya geldi. Motosikletli timler emniyetli bölgeye "sıyrılma" yaparak dronlara bağlı hedefleri vurdu. Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait 2 F-16 savaş uçağı ise yerdeki birliklere yakın hava desteği sağlarken, keşif uçuşu da gerçekleştirdi.

#8
Foto - ‘Ateş Serbest’te dünyaya keskin mesaj! Mehmetçik her attığını tam isabetle vurdu

TOLGA, GÖKBERK, ALKA ve EJDERHA gibi sistemlerle dron tehditleri imha edildi. TB-2 ve AKINCI'nın selamlama uçuşunun ardından atlı unsurlar tarafından BORAN obüslerine mühimmat ikmali yapıldı.

#9
Foto - ‘Ateş Serbest’te dünyaya keskin mesaj! Mehmetçik her attığını tam isabetle vurdu

Bakan Güler'in, tatbikatta başarı gösteren personele hediye vermesinin hemen ardından Türk Yıldızları gösteri uçuşu yaparak alandan geçti. Tatbikat bu faaliyetin ardından sona erdi.

#10
Foto - ‘Ateş Serbest’te dünyaya keskin mesaj! Mehmetçik her attığını tam isabetle vurdu

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, tatbikatın ardından yaptığı konuşmada, bir asır önce Polatlı ve çevresi dahil Türkiye'nin her bir köşesinde vatanın bağımsızlığı için mücadele eden ataların yüksek kararlılığının bugün Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük güç kaynaklarından biri olmaya devam ettiğini ve ordunun her alandaki başarılarına ilham verdiğini vurguladı.

#11
Foto - ‘Ateş Serbest’te dünyaya keskin mesaj! Mehmetçik her attığını tam isabetle vurdu

Ateş Serbest faaliyetini değerli kılan temel hususlardan birinin de bütünlüğü aynı sahada ortaya koyabilmek olduğunu söyleyen Güler, şunları kaydetti: "Bu yılki faaliyetimizde bir kısmı ilk defa olmak üzere çok sayıda farklı cins ve çapta silah ve sistemlerin kullanılması ulaştığımız üstün seviyeyi ve gelişen harekat kabiliyetlerimizi göstermesi bakımından ayrıca önem taşımaktadır. Bunun yanında araç silah ve sistemlerimizin yer aldığı sergi alanı da Türk Silahlı Kuvvetlerimizin geniş ve gelişmiş kabiliyet yelpazesini gözler önüne sermektedir. Ancak burada asıl önemli olan personelimizin bu sistemleri etkin ve koordineli bir şekilde kullanabilme yeteneğidir. Zira askeri alanda gerçek üstünlük doğru sistemi doğru zamanda iyi yetişmiş ve disiplinli personelle, uygun yöntemlerle ve yüksek bir maharetle kullanabilmekten geçmektedir. Bu tatbikatta gerçekleştirdiğimiz atışlar da ordumuzun bu konudaki yüksek kapasitesini ve gücünü bir bütün halinde ortaya koymuştur."

#12
Foto - ‘Ateş Serbest’te dünyaya keskin mesaj! Mehmetçik her attığını tam isabetle vurdu

Bakan Güler, günümüz güvenlik ortamında tehditlerin niteliğinin hızla değiştiğini dile getiren Güler, artık muharebe sahasında istihbarat ve hedef tespitinden komuta kontrol ve karar alma süreçlerine, elektronik harp ve insansız sistemlerden hassas ateş desteğine kadar tüm unsurların birbiriyle uyum içerisinde ve süratle hareket etmesinin harekatın başarısında belirleyici hale geldiğini vurguladı. Tatbikatın farklı kuvvet ve unsurların müşterek harekat anlayışı içerisinde görev yapmasının silah sistemlerinin etkinliğinin sınanması ve birlikte çalışabilirliğin geliştirilmesi açısından önemli bir imkan sunduğunu söyleyen Güler, "Elbette burada ortaya konulan başarı titiz bir planlamanın gerçekçi eğitimlerin teknik hazırlıkların bakım ve lojistik desteğin hepsinden önemlisi de personelimizin fedakar ve özverili çalışmalarının eseridir. Bu önemli faaliyetin aynı zamanda şanlı ordumuzun geleceği olacak değerli Harbiyelilerimiz için de kıymetli bir tecrübe teşkil ettiğine inanıyorum" diye konuştu.

#13
Foto - ‘Ateş Serbest’te dünyaya keskin mesaj! Mehmetçik her attığını tam isabetle vurdu

Tatbikata katılan personele seslenen Güler, "Sizler tatbikatın hazırlık ve icra sürecinde silah ve sistemlerin intikalinden konuşlandırılmasına, bakım ve lojistik faaliyetlerinden atışların gerçekleştirilmesine kadar üstlendiğiniz her görevi büyük bir dikkat, disiplin ve sorumluluk bilinciyle yerine getirdiniz." dedi. Gayretlerinden dolayı herkesi kutlayan Güler, başarının tesadüflerin değil, disiplinli çalışmanın, sürekli eğitimin ve kararlılığın eseri olduğunu söyledi.

#14
Foto - ‘Ateş Serbest’te dünyaya keskin mesaj! Mehmetçik her attığını tam isabetle vurdu

Gerçek caydırıcılığın yalnızca sahip olunan güçle değil, bu gücün her şartta etkinliğini koruyabilmesiyle mümkün olduğunu ifade eden Güler, şunları söyledi: "Bu anlayışla Türk Silahlı Kuvvetlerimizin gücünü daha da artırmak için başta Savunma Sanayii Başkanlığımız olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarımızla koordineli olarak çalışmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Elbette ordumuzun ulaştığı bu güçlü seviyenin temelinde başta aziz şehitlerimiz ve cesaret timsali gazilerimiz olmak üzere vatanımız uğruna fedakarlık gösteren tüm personelimizin büyük emekleri ve kahramanlıkları bulunmaktadır. Bu vesileyle bugün aramızda bulunan kahraman gazilerimize şehitlerimizin kıymetli ailelerine ve gazi ailelerimize en içten şükranlarımı sunuyorum."

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