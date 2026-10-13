‘Ateş Serbest’te dünyaya keskin mesaj! Mehmetçik her attığını tam isabetle vurdu
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ateş gücünün sergilendiği "Ateş Serbest-2026" tatbikatında hedefler, aralarında milli imkanlarla üretilen sistem ve silahların da bulunduğu envanterdeki unsurlarla tam isabetle vurularak imha edildi. -TSK'nın ateş gücünü göstererek caydırıcılık sağlamayı, envanterindeki silahların hedefteki etkisini göstermeyi ve kuvvetler arası ateş desteğinin koordinasyonunu geliştirmeyi amaçlayan müşterek tatbikata, kuvvet komutanlıkları ve Özel Kuvvetler Komutanlığı personeli katıldı. F-16 savaş uçaklarının yanı sıra ATAK taarruz helikopterleri ile çok sayıda silah ve silah sisteminin yer aldığı tatbikat dosta güven düşmana korku saldı.