Tolga Özbek duyurdu: Türkiye'ye gelecek ilk uçak belli oldu

Uçakların erken emekli edilmesinin ana nedenlerinden biri de yüksek maliyetli kanat kutusu (wing box) modifikasyonu. Bu ağır bakım maliyetinin yüksek olması nedeniyle İngiltere uçakları hizmetten çıkarmıştı. C-130J’lerin modifikasyon ve teslimat öncesinde büyük bakım işlemleri için Türkiye ile Marshall Aerospace için 550 milyon sterlinin (727 milyon dolar) üzerinde bir anlaşma yapıldı. Bu kontrat, Cambridge’de yaklaşık 1.400 kişilik ek istihdam oluşturacağı İngiliz yetkililer tarafından açıklanmıştı. KAYNAK: TOLGA ÖZBEK