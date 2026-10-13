Tolga Özbek duyurdu: Türkiye'ye gelecek ilk uçak belli oldu
Havacılık gazetecisi Tolga Özbek, çok yakın zamanda Türk Hava Kuvvetleri envanterine katılması planlanan ilk uçakların belli olduğunu açıkladı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Havacılık gazetecisi Tolga Özbek, çok yakın zamanda Türk Hava Kuvvetleri envanterine katılması planlanan ilk uçakların belli olduğunu açıkladı.
Türk Hava Kuvvetleri envanterine aralık ayında katılacak C-130J-30 tipi askeri nakliye uçaklarının İngiltere’nin Cambridge kentindeki Marshall Aerospace tesislerinde bakımları önemli ölçüde tamamlandı. Boyaması bitirilen iki uçak için test uçuşlarının yakın zamanda başlaması planlanıyor.
Bu uçaklardan ilki 98-5459 kuyruk numaralı C-130J-30. Kraliyet Hava Kuvvetleri’nde ZH875 kuyruk numarasına sahipti. İkinci uçak ise 98-5461 imalat numarasına sahip. Bu uçak, Kraliyet Hava Kuvvetleri’nde ZH877 kuyruk numarası ile görev yapıyordu.
Her iki uçakta havadan sepet sistemi ile yakıt ikmal ile DRCIM sistemleri söküldü. Türkiye ile İngiltere arasında 2025’te yapılan anlaşmada, Kraliyet Hava Kuvvetleri’nin 2023 yılında envanterinden çıkardığı 12 adet C-130J-30 tipi uçağın alımı konusunda anlaşma imzalanmıştı.
Milli Savunma Bakanlığı, 1 Ekim’de yaptığı açıklamada, Türkiye’nin Birleşik Krallık’tan satın aldığı 12 adet C-130J Super Hercules nakliye uçağından ilk ikisini, İngiltere’deki bakım işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aralık ayında teslim alacağını; eski Kraliyet Hava Kuvvetleri uçaklarının geri kalanının ise aşamalı olarak teslim edileceğini duyurmuştu.
Bakanlık ayrıca, uçuş ve bakım ekiplerinin bu uçaklar için halihazırda eğitim gördüğünü belirtti. Toplam 6 pilot ve altı teknisyen Amerika Birleşik Devletleri’nde, 29 bakım personeli ise Birleşik Krallık’ta eğitim alıyor. Kalan uçakların 2027 ve 2028 içinde teslimatı hedefleniyor.
Söz konusu uçaklar, Kraliyet Hava Kuvvetleri’nin taktik hava nakliye ihtiyaçları için daha büyük olan Airbus A400M’i kullanma kararı almasının ardından Kraliyet Hava Kuvvetleri tarafından Haziran 2023’te hizmet dışı bırakılmıştı. Bu uçaklar, gövdesi uzatılmış C-130J-30 modelleri.
Uçakların erken emekli edilmesinin ana nedenlerinden biri de yüksek maliyetli kanat kutusu (wing box) modifikasyonu. Bu ağır bakım maliyetinin yüksek olması nedeniyle İngiltere uçakları hizmetten çıkarmıştı. C-130J’lerin modifikasyon ve teslimat öncesinde büyük bakım işlemleri için Türkiye ile Marshall Aerospace için 550 milyon sterlinin (727 milyon dolar) üzerinde bir anlaşma yapıldı. Bu kontrat, Cambridge’de yaklaşık 1.400 kişilik ek istihdam oluşturacağı İngiliz yetkililer tarafından açıklanmıştı. KAYNAK: TOLGA ÖZBEK
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