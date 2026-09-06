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Aziz Yıldırım'dan Halil Umut Meler tepkisi: Dayak yiyen hakemi sahaya sürerseniz olacağı bu!

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Aziz Yıldırım'dan Halil Umut Meler tepkisi: Dayak yiyen hakemi sahaya sürerseniz olacağı bu!

Fenerbahçe’nin Kadıköy’de Beşiktaş’a 2-1 mağlup olduğu derbi sonrasında ortalık karıştı. Hakem Halil Umut Meler’in kararlarına sert tepki gösteren Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, geçmişte yaşanan yumruklu saldırıya gönderme yaparak adeta TFF’yi hedef aldı. Yıldırım, "Bir başkanın dövdüğü hakemin hakemliğini devam ettiremezsiniz. İnce ince doğrama yapıyor, bu hakemler yeteneksiz!" diyerek Türk futbolunda yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

#1
Foto - Aziz Yıldırım'dan Halil Umut Meler tepkisi: Dayak yiyen hakemi sahaya sürerseniz olacağı bu!

Fenerbahçe, Süper Lig’in 4. haftasında evinde oynadığı derbide Beşiktaş’a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından hakem yönetimine tepki gösteren Aziz Yıldırım, Halil Umut Meler'i hedef alarak "Bir başkanın dövdüğü hakemin hakemliğini devam ettiremezsiniz" dedi. Fenerbahçe, Süper Lig’in 4’üncü haftasında sahasında ağırladığı Beşiktaş’a 2-1 mağlup oldu.

#2
Foto - Aziz Yıldırım'dan Halil Umut Meler tepkisi: Dayak yiyen hakemi sahaya sürerseniz olacağı bu!

Karşılaşmada 1-0 öne geçmeyi başaran sarı-lacivertliler, skoru koruyamayarak 4. haftada 2. mağlubiyetlerini aldı. Maçın ardından her derbide olduğu gibi karşılaşmanın hakeminin verdiği kararlar tartışma konusu oldu. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, maçı yöneten Halil Umut Meler'i eleştirdi.

#3
Foto - Aziz Yıldırım'dan Halil Umut Meler tepkisi: Dayak yiyen hakemi sahaya sürerseniz olacağı bu!

"DAYAK YİYEN HAKEMİ DEVAM ETTİRİRSENİZ OLACAĞI BUDUR" Hakemin kararlarının maça doğrudan etki ettiğini ifade eden Yıldırım, "Dayak yiyen hakemin siz hakemliğini devam ettirirseniz olacak sonuçlar budur. İnce ince doğrama yapıyor. Verdiği faullere bakın. Maçı bir daha seyredin. Fenerbahçe çok mu iyi oynadı? Hayır ama hakem etkili. Verse penaltıları maç berabere biter veya biz galip bitiririz." dedi.

#4
Foto - Aziz Yıldırım'dan Halil Umut Meler tepkisi: Dayak yiyen hakemi sahaya sürerseniz olacağı bu!

"BU HAKEMLER YETENEKSİZ" Mevcut sorunun bütün takımları etkilediğini ifade eden Fenerbahçe Başkanı, şunları kaydetti: “Hakem gördüğünü çalmalı, vermeli. VAR, o da uyuyor. Yabancı geliyormuş. Gidip de hiçbir şeye yaramayan VAR’ı getiriyorsanız bu çözüm değil ki! Bu hakemler yeteneksiz! Eğer birileri kurmuyorsa, yani oyuncak gibi arkadan kurmuyorlarsa bunların hepsi yeteneksiz. Türk futbolu bir yere gitmez. Ben, bugün başka yerlerde de bunu ifade ettim.”

#5
Foto - Aziz Yıldırım'dan Halil Umut Meler tepkisi: Dayak yiyen hakemi sahaya sürerseniz olacağı bu!

"HERKES AKLINI BAŞINA ALSIN" Bu konuda bazı sert ifadeler kullanarak TFF'ye çağrı yapan Yıldırım, "Bu devam etmez. Onun için herkes aklını başına alsın. Hiçbir takıma haksızlık yapılmasın. Yalnız bize değil, hiçbir takıma yapılmasın. Dün maç oynanıyor, hakemden şikayet. Bugün biz oynuyoruz, şikayet. Yarın başka bir takım oynayacak, onlar da şikayet edecekler.

#6
Foto - Aziz Yıldırım'dan Halil Umut Meler tepkisi: Dayak yiyen hakemi sahaya sürerseniz olacağı bu!

Türk futbolunu kurtarmak için federasyon bu konuya eğilmeli ve buna çözüm üretmeli. Çözümü biz değil onlar üretmeli. O zaman görev değişikliği yapmak gerekir ki, o da başka noktalara gider." ifadelerini kullandı.

#7
Foto - Aziz Yıldırım'dan Halil Umut Meler tepkisi: Dayak yiyen hakemi sahaya sürerseniz olacağı bu!

HALİL UMUT MELER'E YAPILAN SALDIRI 11 Aralık 2023'te Süper Lig'in 15. haftasında oynanan MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor karşılaşmasının bitiş düdüğünün ardından dönemin Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, yeşil sahaya inerek FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırıda bulunmuştu. Alınan darbeyle yere düşen ve diğer şüphelilerce tekmelenen Meler hastaneye kaldırılırken, spor camiasında infial yaratan skandalın ardından lig maçları geçici olarak ertelenmişti. Olayla ilgili yürütülen yargı süreci neticesinde Ankara Batı 3. Asliye Ceza Mahkemesi, eski başkan Faruk Koca'yı "kasten yaralama" suçundan 3 yıl 7 ay 22 gün hapis cezasına çarptırmış, davadaki diğer 3 sanık da farklı sürelerde hapis cezası almıştı.

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