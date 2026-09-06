Aziz Yıldırım'dan Halil Umut Meler tepkisi: Dayak yiyen hakemi sahaya sürerseniz olacağı bu!
Fenerbahçe’nin Kadıköy’de Beşiktaş’a 2-1 mağlup olduğu derbi sonrasında ortalık karıştı. Hakem Halil Umut Meler’in kararlarına sert tepki gösteren Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, geçmişte yaşanan yumruklu saldırıya gönderme yaparak adeta TFF’yi hedef aldı. Yıldırım, "Bir başkanın dövdüğü hakemin hakemliğini devam ettiremezsiniz. İnce ince doğrama yapıyor, bu hakemler yeteneksiz!" diyerek Türk futbolunda yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.