Aziz Yıldırım'dan Halil Umut Meler tepkisi: Dayak yiyen hakemi sahaya sürerseniz olacağı bu!

"BU HAKEMLER YETENEKSİZ" Mevcut sorunun bütün takımları etkilediğini ifade eden Fenerbahçe Başkanı, şunları kaydetti: “Hakem gördüğünü çalmalı, vermeli. VAR, o da uyuyor. Yabancı geliyormuş. Gidip de hiçbir şeye yaramayan VAR’ı getiriyorsanız bu çözüm değil ki! Bu hakemler yeteneksiz! Eğer birileri kurmuyorsa, yani oyuncak gibi arkadan kurmuyorlarsa bunların hepsi yeteneksiz. Türk futbolu bir yere gitmez. Ben, bugün başka yerlerde de bunu ifade ettim.”