Bitcoin'de karamsarlık artıyor! İşte sebepleri...

Düşüş, Bitcoin’in Kasım ayı kayıplarının bir kısmını geri alan kısa bir rahatlama rallisini de tersine çevirmiş oldu. Hisse senetleriyle birlikte hareket ediyor Ekonomi, Fed'in agresif sıkılaştırmasını savuştururken, kripto para birimleri ABD hisse senetleri ile birlikte hareket etti. Düşüş, Bitcoin’in Kasım ayı kayıplarının bir kısmını geri alan kısa bir rahatlama rallisini de tersine çevirmiş oldu. Yıl başından bu yana Bitcoin, kabaca yüzde 65 oranında değer kaybetti. Fairlead Strategies Analisti Will Tamplin, Bitcoin’in Kasım ayında gördüğü düşük seviyelere yeniden yaklaşma riski altında olduğunu söylüyor. ‘Crypto is Macro Now’ haber bülteni yazarı Noelle Acheson da, yatırımcıların sorunlu kripto komisyoncusu Genesis'in ebeveyni sayılan Binance ve Digital Currency Group da dahil olmak üzere kriptoyla ilgili birçok şirketin kaderi hakkında ürkekleştiğini yazıyor. Acheson, “Henüz ortaya çıkmayan bazı çirkin yayılma haberleri olabilir. Ancak satış yapacak olan çoğu yatırımcı bunu çoktan yaptı bile” diyerek, iflas ve benzeri olası kötü haberlerin devam edebileceğinin altını çiziyor. Dijital varlık dünyasına bağlı şirketlerin hisseleri de bu süreçte baskı altında kalmaya devam ediyor. ABD merkezli kripto para borsası Coinbase hisselerinin yüzde 9'a varan düşüşle tüm zamanların en düşük seviyesi olan 34.71 dolara gerilemesi de bunu kanıtlıyor. BORSAGUNDEM.COM