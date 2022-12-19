  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi
6
Bitcoin'de karamsarlık artıyor! İşte sebepleri...

2022-12-19 14:56:15
Bitcoin'de karamsarlık artıyor! İşte sebepleri...

Bitcoin'de karamsarlık artıyor! İşte sebepleri... Bitcoin’in 17 bin doların altına düşmesi, kripto yatırımcılarındaki karamsarlık seviyesini artırıyor.

#1
Foto - Bitcoin'de karamsarlık artıyor! İşte sebepleri...

Fed kararı öncesi yukarı yönlü bir sıçrayış geçekleştiren ve 18.300 dolar seviyelerine kadar yükselen Bitcoin, Fed’in piyasalara yaptığı sürpriz sonrası oluşan satış baskısıyla yeniden 17 bin doların altına geriledi.

#2
Foto - Bitcoin'de karamsarlık artıyor! İşte sebepleri...

Borsagundem.com’un derlediği bilgilere göre, 16.500-16.750 dolar bandında yatay seyreden Bitcoin’de yaşanan düşüş, kripto para piyasalarında zaten var olan karamsarlığın boyutunu şiddetlendiriyor. Yatırımcılar, yeni dip seviyelerin görülmesinden endişe ediyor.

#3
Foto - Bitcoin'de karamsarlık artıyor! İşte sebepleri...

Sorunlar sona ermekten uzak The Economic Times’ta yer alan habere göre, Bitcoin, 17 bin dolar seviyelerinin altında işlem görürken altcoinler ise Bitcoin’de yaşanan düşüşe saha sert düşüşlerle eşlik ediyor. Dijital varlık piyasasının sıkıntılarının sona ermekten çok uzak olduğuna dair endişelerin artması, yatırımcıların korkularını körüklüyor.

#4
Foto - Bitcoin'de karamsarlık artıyor! İşte sebepleri...

En büyük hacme sahip olan kripto para birimi Bitcoin, cuma gününü yüzde 3,7 oranında düşüşle kapattıktan sonra pazar günü 16.550 dolara kadar geriledi. Haftanın başlarında ise Bitcoin, Sam Bankman-Fried'ın kripto imparatorluğu FTX’in geçen ay iflas başvurusunda bulunmasından bu yana en yüksek fiyatına ulaşmıştı. Aynı gün, kripto para piyasasının ikinci büyük kripto parası olan Ethererum da yüzde 6,3 oranında değer kaybetti.

#5
Foto - Bitcoin'de karamsarlık artıyor! İşte sebepleri...

Düşüş, Bitcoin’in Kasım ayı kayıplarının bir kısmını geri alan kısa bir rahatlama rallisini de tersine çevirmiş oldu. Hisse senetleriyle birlikte hareket ediyor Ekonomi, Fed'in agresif sıkılaştırmasını savuştururken, kripto para birimleri ABD hisse senetleri ile birlikte hareket etti. Düşüş, Bitcoin’in Kasım ayı kayıplarının bir kısmını geri alan kısa bir rahatlama rallisini de tersine çevirmiş oldu. Yıl başından bu yana Bitcoin, kabaca yüzde 65 oranında değer kaybetti. Fairlead Strategies Analisti Will Tamplin, Bitcoin’in Kasım ayında gördüğü düşük seviyelere yeniden yaklaşma riski altında olduğunu söylüyor. ‘Crypto is Macro Now’ haber bülteni yazarı Noelle Acheson da, yatırımcıların sorunlu kripto komisyoncusu Genesis'in ebeveyni sayılan Binance ve Digital Currency Group da dahil olmak üzere kriptoyla ilgili birçok şirketin kaderi hakkında ürkekleştiğini yazıyor. Acheson, “Henüz ortaya çıkmayan bazı çirkin yayılma haberleri olabilir. Ancak satış yapacak olan çoğu yatırımcı bunu çoktan yaptı bile” diyerek, iflas ve benzeri olası kötü haberlerin devam edebileceğinin altını çiziyor. Dijital varlık dünyasına bağlı şirketlerin hisseleri de bu süreçte baskı altında kalmaya devam ediyor. ABD merkezli kripto para borsası Coinbase hisselerinin yüzde 9'a varan düşüşle tüm zamanların en düşük seviyesi olan 34.71 dolara gerilemesi de bunu kanıtlıyor. BORSAGUNDEM.COM

Fatih Altaylı'dan çirkin paylaşım! 'S... böyle futbola'
Gündem

Fatih Altaylı'dan çirkin paylaşım! 'S... böyle futbola'

Katar'a karşı nefretini gizlemeyen Fatih Altaylı Lionel Messi'nin geleneksel Katar kıyafeti giymesi sonrası Twitter hesabından paylaştığı bi..
BAE ve Mısır'dan çok Türkiye'ye getireceğiz! O ülke tarih vererek duyurdu
Ekonomi

BAE ve Mısır'dan çok Türkiye'ye getireceğiz! O ülke tarih vererek duyurdu

Rus tur operatörü Fun&Sun Genel Müdürü Vladimir Rubtsov, 2023 yılında 1 milyon turisti Türkiye'ye götüreceklerini söyledi. Rubtsov, Mısır v..
Kılıçdaroğlu bir tek ondan kazık yememişti!
Siyaset

Kılıçdaroğlu bir tek ondan kazık yememişti!

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, 6'lı masaya CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu aday olarak önerdi.
BUDO'nun bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi
Yerel

BUDO'nun bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi

Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazılarının olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal e..
Hamas: Katar, Dünya Kupası'nda Filistin meselesinin gündeme gelmesine katkıda bulundu
Dünya

Hamas: Katar, Dünya Kupası'nda Filistin meselesinin gündeme gelmesine katkıda bulundu

Hamas, 2022 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Katar'ın Filistin meselesinin yeniden gündeme gelmesine katkıda bulunduğunu belirtti...
Altın ve Para Uzmanı İslam Memiş, 'Endişem var' diyerek duyurdu! 35 lira birden fırlayacak
Ekonomi

Altın ve Para Uzmanı İslam Memiş, 'Endişem var' diyerek duyurdu! 35 lira birden fırlayacak

Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yeni hafta öncesinde altın ve dolar tahminlerini kamuoyu ile paylaştı. 1080 liraya yaklaşan gram altını ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23