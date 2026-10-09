Bir kez daha istifa gündemde: TFF Yönetim Kurulu bugün toplanıyor: Seçim kararı gelecek mi?
MHK krizi sonrası tüm gözler Riva'ya çevrilmiş durumda...
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MHK krizi sonrası tüm gözler Riva'ya çevrilmiş durumda...
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, bugün gerçekleştireceği toplantıda seçimli olağanüstü genel kurul kararı alınıp alınmayacağını masaya yatıracak.
Türk futbolunda son günlerde yaşanan gelişmelerin ardından gözler Türkiye Futbol Federasyonu'na çevrildi.
TFF Yönetim Kurulu, olağanüstü seçim ihtimali başta olmak üzere Merkez Hakem Kurulu (MHK) başkanlığı ve A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın geleceğini görüşmek üzere bugün saat 14.00'te toplanacak.
Toplantıda MHK başkanlığındaki son durum, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın geleceği ve TFF'de seçimli olağanüstü genel kurula gidilip gidilmeyeceği ele alınacak.
TFF Yönetim Kurulu üyelerinin büyük çoğunluğunun seçimli genel kurula gidilmesini istediği öne sürülürken, İbrahim Hacıosmanoğlu'nun ise görevine devam etme düşüncesinde olduğu belirtiliyor. Bugünkü toplantıda federasyonun geleceğine ilişkin önemli kararların gündeme gelmesi bekleniyor.
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