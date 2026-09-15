Bayraktar Kızılelma'ya güçlü rakip: Türkiye'nin önünü kesmeye çalışan ülke Vectis'i duyurdu
İnsansız savaş uçağı konusunda ülkeler arasında büyük yarış devam ediyor. Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar Kızılelma'ya güçlü bir rakip geldi.
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İnsansız savaş uçağı konusunda ülkeler arasında büyük yarış devam ediyor. Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar Kızılelma'ya güçlü bir rakip geldi.
GDH Haber'de yer alan habere göre Lockheed Martin, Vectis insansız savaş uçağının tam ölçekli modelini ilk kez sergilerken program kapsamında dört yeni prototip geliştireceğini açıkladı.
Böylece test filosunun beş hava aracına çıkarılması ve platformun ilk uçuş öncesindeki geliştirme çalışmalarının hızlandırılması hedefleniyor. Lockheed Martin, Vectis'i 14 Eylül 2026'da düzenlenen Air, Space & Cyber Conference kapsamında ilk kez tam ölçekli olarak tanıttı. İlk uçuşunun 2027'de gerçekleştirilmesi planlanan platform, insanlı savaş uçaklarıyla birlikte görev yapabilecek otonom ve çok rollü bir insansız savaş uçağı olarak geliştiriliyor.
Lockheed Martin, mevcut prototipe ek olarak dört yeni Vectis geliştirme çalışmasının sürdüğünü açıkladı. Yeni hava araçlarının ilk prototipe kıyasla daha hızlı üretilmesi ve farklı test faaliyetlerinde kullanılması planlanıyor.
Lockheed Martin Skunk Works Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Ron Fehlen, yeni prototiplerin üretim sürecinin ilk hava aracına göre hızlandırılacağını belirtti. Şirket, Vectis programını Eylül 2025'ten bu yana kendi kaynaklarıyla yürütüyor. Programın hedefleri arasında gelecekteki Collaborative Combat Aircraft (CCA) ihtiyaçlarına yönelik bir insansız savaş uçağı geliştirmek de bulunuyor.
Yaklaşık 10,4 metre uzunluğa ve 11,6 metre kanat açıklığına sahip Vectis, Grup 5 sınıfında yer alan kuyruksuz bir insansız savaş uçağı olarak tasarlanıyor. Platformun hava-hava, hava-yer ve istihbarat, gözetleme ve keşif (ISR) görevlerinde kullanılması planlanıyor. Vectis'in F-35 gibi insanlı savaş uçaklarıyla birlikte görev yaparak bu uçakların menzil, sensör ve silah kapasitesini desteklemesi hedefleniyor.
Lockheed Martin'e göre Vectis, yer kontrol istasyonundan yönetilebilecek ve insanlı uçaklarla birlikte görev yapabilecek. İnsanlı savaş uçağındaki pilotun platforma görev ataması ve Vectis'in görevin belirli bölümlerini otonom şekilde gerçekleştirmesi planlanıyor.
Lockheed Martin, Vectis'in radar kesit alanı, motoru, muharebe yarıçapı ve faydalı yük kapasitesi gibi temel teknik özelliklerini henüz açıklamadı. Şirketin yayımladığı görüntülerde Vectis'in dahili bir silah bölmesine sahip olduğu görülüyor. Tanıtım videosunda AIM-120 AMRAAM'a benzeyen bir hava-hava füzesi ile GBU-53/B StormBreaker'a benzeyen mühimmatlar da yer alıyor. Ancak Lockheed Martin, görüntülerde görülen mühimmatların Vectis'in kesinleşmiş silah konfigürasyonunun parçası olduğunu doğrulamadı.
Lockheed Martin, Vectis'in geliştirilmesinde üretim süresini azaltmaya yönelik yeni yöntemlerden yararlanıyor. Şirket, ilk tasarım çiziminden rüzgar tüneli testlerine iki aydan kısa sürede geçtiğini ve ilk dijital üretim modelini altı ay içerisinde tamamladığını açıkladı.
Skunk Works ayrıca “minimal tooling determinate assembly” olarak adlandırılan üretim yöntemiyle manuel hizalama ve montaj çalışmalarını azaltmayı hedefliyor. Şirkete göre bu yöntem bazı üretim süreçlerinde gerekli iş gücü saatlerini yüzde 80'e kadar azaltabiliyor. Vectis programındaki beş prototiplik test filosunun, platformun uçuş özelliklerinin, otonom görev kabiliyetlerinin ve üretim süreçlerinin daha hızlı doğrulanmasına katkı sağlaması bekleniyor. İlk uçuşun 2027'de gerçekleştirilmesi planlanıyor.
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