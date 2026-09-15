Bayraktar Kızılelma'ya güçlü rakip: Türkiye'nin önünü kesmeye çalışan ülke Vectis'i duyurdu

Lockheed Martin, Vectis'in radar kesit alanı, motoru, muharebe yarıçapı ve faydalı yük kapasitesi gibi temel teknik özelliklerini henüz açıklamadı. Şirketin yayımladığı görüntülerde Vectis'in dahili bir silah bölmesine sahip olduğu görülüyor. Tanıtım videosunda AIM-120 AMRAAM'a benzeyen bir hava-hava füzesi ile GBU-53/B StormBreaker'a benzeyen mühimmatlar da yer alıyor. Ancak Lockheed Martin, görüntülerde görülen mühimmatların Vectis'in kesinleşmiş silah konfigürasyonunun parçası olduğunu doğrulamadı.