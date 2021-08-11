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Bartın ve Sinop'ta sel felaketi! Yol çöktü, köprüler yıkıldı.... Meteoroloji uyardı

2021-08-11 10:52:13
Bartın ve Sinop'ta sel felaketi! Yol çöktü, köprüler yıkıldı.... Meteoroloji uyardı

Bartın ve Sinop'u sel vurdu. Şiddetli yağış sonrası Bartın-Karabük yolunda çökme meydana geldi. 2 köye ulaşım sağlayan köprüler yıkıldı. Mahsur kalan vatandaşlar AFAD ve UMKE ekiplerince kurtarılırken, 1 yaşlı kadını arama çalışmaları sürüyor. Sinop'ta ise sel suları ile toprak kaymaları meydana geldi, istinat duvarı çöktü. Ayancık'ta sel suları nedeniyle mahsur kalanların kurtarılmasına çalışılıyor. Bölgeye 3 arama helikopteri gönderildi. Araçlar sel sularından büyük zarar gördü. Karadeniz bölgesi için Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı geldi.

#1
Foto - Bartın ve Sinop'ta aşırı şiddetli yağışlar sonrası sel felaketi yaşandı. Özellikle Bartın'da selin faturası ağır oldu. Bartın-Karabük Karayolu'nda çökme meydana geldi, yol ulaşıma kapandı. 1 kadının kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği, 1 kadının da sel sularına kapıldığı ve arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Sinop'ta da sel seuları hayatı olumsuz etkiledi. Araçlar büyük zarar görürken, farklı noktalarda toprak kaymaları meydana geldi. Karadeniz'de yağışların bugün de sürmesi beklenirken, Meteoroloji'den 'kuvvetli yağış' uyarısı geldi.

Bartın ve Sinop'ta aşırı şiddetli yağışlar sonrası sel felaketi yaşandı. Özellikle Bartın'da selin faturası ağır oldu. Bartın-Karabük Karayolu'nda çökme meydana geldi, yol ulaşıma kapandı. 1 kadının kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği, 1 kadının da sel sularına kapıldığı ve arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Sinop'ta da sel seuları hayatı olumsuz etkiledi. Araçlar büyük zarar görürken, farklı noktalarda toprak kaymaları meydana geldi. Karadeniz'de yağışların bugün de sürmesi beklenirken, Meteoroloji'den 'kuvvetli yağış' uyarısı geldi.

#2
Foto - Bartın'da etkili olan şiddetli sağanak bazı bölgelerde sele yol açtı, araçlar sürüklendi, çok sayıda iş yeri ve evi su bastı. Akşam saatlerinden itibaren başlayan sağanak, Ulus ilçesi ile ilçeye bağlı Kumluca ve Apdipaşa beldesinde hayatı olumsuz etkiledi.

Bartın'da etkili olan şiddetli sağanak bazı bölgelerde sele yol açtı, araçlar sürüklendi, çok sayıda iş yeri ve evi su bastı. Akşam saatlerinden itibaren başlayan sağanak, Ulus ilçesi ile ilçeye bağlı Kumluca ve Apdipaşa beldesinde hayatı olumsuz etkiledi.

#3
Foto - Yağış nedeniyle Bartın-Karabük kara yolu Yenihan mevkisinde yol çöktü, bir araç sel sularına kapıldı, araçta bulunan iki kişi AFAD ve vatandaşlar tarafından kurtarıldı, evlerde mahsur kalan 20 kişi karayolları ve belediye iş makineleriyle kurtarıldı.

Yağış nedeniyle Bartın-Karabük kara yolu Yenihan mevkisinde yol çöktü, bir araç sel sularına kapıldı, araçta bulunan iki kişi AFAD ve vatandaşlar tarafından kurtarıldı, evlerde mahsur kalan 20 kişi karayolları ve belediye iş makineleriyle kurtarıldı.

#4
Foto - Kumluca beldesi Zafer köyünde Herkeme Deresi'nin taşması sonucu bazı araçlar sel sularına kapıldı, evlerin alt katları ve iş yerlerini su bastı, bazı vatandaşlar evlerinde mahsur kaldı. Sel bölgelerine Karayolları, DSİ, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kumluca beldesi Zafer köyünde Herkeme Deresi'nin taşması sonucu bazı araçlar sel sularına kapıldı, evlerin alt katları ve iş yerlerini su bastı, bazı vatandaşlar evlerinde mahsur kaldı. Sel bölgelerine Karayolları, DSİ, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

#5
Foto - Bartın Valisi Sinan Güner, saat 03.00 sıralarında ilk ihbarların gelmeye başladığını belirterek, şu an bulundukları Bartın-Abdipaşa-Ulus kara yolunda heyelanlar meydana geldiğini yolu açarak buraya kadar ulaştıklarını bildirdi. Vali Güner, burada da menfez göçmesi nedeniyle ileriye gidilemediğini ifade ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

Bartın Valisi Sinan Güner, saat 03.00 sıralarında ilk ihbarların gelmeye başladığını belirterek, şu an bulundukları Bartın-Abdipaşa-Ulus kara yolunda heyelanlar meydana geldiğini yolu açarak buraya kadar ulaştıklarını bildirdi. Vali Güner, burada da menfez göçmesi nedeniyle ileriye gidilemediğini ifade ederek, şu değerlendirmelerde bulundu: "Servis yoluyla ulaşımı sağlamış olduk. (Bartın-Karabük yolu Yenihan mevkisi) Dere yatağında evler vardı oradaki insanları kurtardık. Aracın üzerinde yardım bekleyenler vardı, sele kapılmış araçlar vardı onları kurtardık. Kumluca beldesine bağlı Akören Söküler köyünde bütün köprüler yıkılmış servis yolları ile geçmeye çalışıyoruz. Ulus'un Zafer köyünde bütün ulaşımı sağlayan her türlü köprü yıkılmış durumda. Karabük Valiliğinden destek istedik o taraftan gelinebilecek yollardan onlar gelmeye çalışıyor. Özel idare ekipleri de patika yollardan araçları yürüterek inmeye çalışıyorlar."

#6
Foto - Ulus ilçesine bağlı Kumluca beldesi Akören Söküler köyünde sel ve heyelan meydana geldi. Sel nedeniyle ahşap bir evin büyük bölümü yıkıldı, evdeki yaşlı bir kadın da sel sularına kapıldı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yaşlı kadını arama çalışmalarına başladı.

Ulus ilçesine bağlı Kumluca beldesi Akören Söküler köyünde sel ve heyelan meydana geldi. Sel nedeniyle ahşap bir evin büyük bölümü yıkıldı, evdeki yaşlı bir kadın da sel sularına kapıldı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yaşlı kadını arama çalışmalarına başladı. "ŞU ANDA KAYIP İHBARIMIZ YOK" Vali Güner, AA muhabirine, sahada çalışmaları sürdürdüklerini, şiddetli sağanak ve selin özellikle Ulus ilçesinde etkili olduğu söyledi. Ekiplerin yoğun bir çalışma yürüttüğünü vurgulayan Güner, "Yıkılma tehlikesi olan evlerde ve araçlarında mahsur kalan yaklaşık 15 kişi şu ana kadar kurtarıldı. Bir kaybımız var, onu arıyoruz, yaşlı bir teyzemiz. Bunun dışında kalp krizinden bir can kaybımız var ama suya kapılma değil. Yıkılan köprü, menfez yol ve ev çok. Maddi hasar burada gerçekten sıkıntılı. Kayıp vatandaşımızı kurtaralım, maddi hasar bir şekilde hallolacak. Şu anda başka kayıp ihbarımız yok." şeklinde konuştu.

#7
Foto - Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Akörensöküler köyünde sel meydana geldi. Köyde evler yıkılırken, yıkılan evde bulunan 80 yaşındaki yaşlı kadının sel sularına kapıldığı öğrenildi. Bir vatandaşın da sel sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği öğrenildi.

Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Akörensöküler köyünde sel meydana geldi. Köyde evler yıkılırken, yıkılan evde bulunan 80 yaşındaki yaşlı kadının sel sularına kapıldığı öğrenildi. Bir vatandaşın da sel sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği öğrenildi.

#8
Foto - Sinop'un Ayancık ilçesinde, sağanağın ardından çayın taşması sonucu bazı evleri ve iş yerlerini su bastı, mahsur kalanların kurtarılmasına çalışılıyor. İlçede aşırı yağış nedeniyle Ayancık Çayı'nın taşması sonucu cadde ve sokaklar göle döndü. Bazı ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar sel sularında sürüklendi. AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, AA muhabirine, sağanak nedeniyle mahsur kalan vatandaşların bulunduğunu ve İçişleri Bakanlığınca 3 kurtarma helikopterinin bölgeye gönderildiğini belirtti. Maviş, Sahil Güvenlik Komutanlığına ait botların da kurtarma operasyonuna katılmak üzere bölgeye gönderildiğini ve ilçeye ulaşım sağlayan köprülerin tamamının sular altında kaldığını sözlerine ekledi.

Sinop'un Ayancık ilçesinde, sağanağın ardından çayın taşması sonucu bazı evleri ve iş yerlerini su bastı, mahsur kalanların kurtarılmasına çalışılıyor. İlçede aşırı yağış nedeniyle Ayancık Çayı'nın taşması sonucu cadde ve sokaklar göle döndü. Bazı ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar sel sularında sürüklendi. AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, AA muhabirine, sağanak nedeniyle mahsur kalan vatandaşların bulunduğunu ve İçişleri Bakanlığınca 3 kurtarma helikopterinin bölgeye gönderildiğini belirtti. Maviş, Sahil Güvenlik Komutanlığına ait botların da kurtarma operasyonuna katılmak üzere bölgeye gönderildiğini ve ilçeye ulaşım sağlayan köprülerin tamamının sular altında kaldığını sözlerine ekledi.

#9
Foto - Karadeniz Bölgesi'nde bugün kuvvetli yağış bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün hava sıcaklıklarında önemli değişiklik beklenmiyor. Sıcaklıkların, iç kesimlerde mevsim normalleri altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Karadeniz kıyıları ile Tokat, Erzincan, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde kuvvetli, Sinop, Samsun ve Ordu çevreleri ile Kastamonu'nun kuzeyi ile Bartın'ın doğusunda yer yer çok kuvvetli ve şiddetli (metrekareye 51-100 kilogram) olması öngörülüyor. Bu nedenle yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Sinop ve Bartın'daki sel afeti ile ilgili açıklamada bulundu. Çataklı,

Karadeniz Bölgesi'nde bugün kuvvetli yağış bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün hava sıcaklıklarında önemli değişiklik beklenmiyor. Sıcaklıkların, iç kesimlerde mevsim normalleri altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Karadeniz kıyıları ile Tokat, Erzincan, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde kuvvetli, Sinop, Samsun ve Ordu çevreleri ile Kastamonu'nun kuzeyi ile Bartın'ın doğusunda yer yer çok kuvvetli ve şiddetli (metrekareye 51-100 kilogram) olması öngörülüyor. Bu nedenle yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Sinop ve Bartın'daki sel afeti ile ilgili açıklamada bulundu. Çataklı, "Bartın Kumluca Beldesi ve çevresinde aşırı yağışlar nedeniyle sel ve heyelanlar meydana gelmiş, bir vatandaşımız kaybolmuştur. Sinop Ayancık ilçemizde de aşırı yağışlar sele dönüşmüş ve bazı binaları su basmıştır. Valilerimiz başkanlığında gerekli müdahaleler yapılmaktadır." dedi.

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