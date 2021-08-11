2021-08-11 10:52:13 Bartın ve Sinop'ta sel felaketi! Yol çöktü, köprüler yıkıldı.... Meteoroloji uyardı
Bartın ve Sinop'u sel vurdu. Şiddetli yağış sonrası Bartın-Karabük yolunda çökme meydana geldi. 2 köye ulaşım sağlayan köprüler yıkıldı. Mahsur kalan vatandaşlar AFAD ve UMKE ekiplerince kurtarılırken, 1 yaşlı kadını arama çalışmaları sürüyor. Sinop'ta ise sel suları ile toprak kaymaları meydana geldi, istinat duvarı çöktü. Ayancık'ta sel suları nedeniyle mahsur kalanların kurtarılmasına çalışılıyor. Bölgeye 3 arama helikopteri gönderildi. Araçlar sel sularından büyük zarar gördü. Karadeniz bölgesi için Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı geldi.