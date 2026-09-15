Aziz Yıldırım'ın 'Değerlendirmek lazım' dediği günden bu yana...
Aziz Yıldırım'ın ısrarla görmek istediği Milli yıldızın hali harap...
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Aziz Yıldırım'ın ısrarla görmek istediği Milli yıldızın hali harap...
Fenerbahçe'de Başkan Aziz Yıldırım'ın isteğini emir bilip İsmail Kartal'ın 11'de sahaya sürdüğü Mert Müldür'ün Gaziantep deplasmanında hücum katkısı sıfıra yakın kaldı… Yüksek top kayıpları yapan ve takımı ileri taşıyamayan Yıldırım'ın prensi, hücumda eksik kalması ve topla güvensiz olduğu için 77. dakikada yerini Semedo'ya bıraktı.
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın "Değerlendirmek lazım" dediği günden bu yana İsmail Kartal'ın 11'de oynatmak zorunda kaldığı Mert Müldür, Gaziantep'in sol açığı Kozlowski karşısında zor durumlara düştü. Önündeki Greenwood kendisine hiç yardım etmemesine rağmen, Kante'nin sağ içe girerek destek attığı Mert Müldür'ün performansı, Aziz Yıldırım'ın ünlü "İnşaattan da anlarım futbolcudan da..." sözlerini yeniden tartışmaya açacak cinstendi.
İsmail Kartal'ın ancak 77 dakika sahada tutabildiği Mert Müldür'ün istatistikleri ise Aziz Yıldırım'a mesaj gibiydi.
0 kilit pas, 0 asist beklentisi, 0/1 isabetli orta ve -3.2 metre toplam ilerleme (yani hücum yönünde takımı taşıyamayıp geriye oynaması), Mert Müldür'ün hücumda tamamen etkisiz kaldığını gösteriyor. 64 topla buluşmada 16 top kaybı bir sağ bek için çok yüksek. Ayrıca rakip yarı sahada sadece W pas isabeti (8/14) ve 1/5 uzun top başarısı, baskı altında bocaladığını ve takımı rahatlatamadığını da gösterdi.
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