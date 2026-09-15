Aziz Yıldırım'ın 'Değerlendirmek lazım' dediği günden bu yana...

0 kilit pas, 0 asist beklentisi, 0/1 isabetli orta ve -3.2 metre toplam ilerleme (yani hücum yönünde takımı taşıyamayıp geriye oynaması), Mert Müldür'ün hücumda tamamen etkisiz kaldığını gösteriyor. 64 topla buluşmada 16 top kaybı bir sağ bek için çok yüksek. Ayrıca rakip yarı sahada sadece W pas isabeti (8/14) ve 1/5 uzun top başarısı, baskı altında bocaladığını ve takımı rahatlatamadığını da gösterdi.