ASELSAN'dan 'Roadguard' kararı: Ankara'da sahaya sürüp çalıştırdılar

ÖNE ÇIKAN YETENEKLERİ: • Hareket Halinde Yüz Tanıma: Gelişmiş akıllı sensörleri sayesinde, yoldan hızla akıp giden araçların içindeki sürücü ve yolcuların yüzlerini anlık olarak tespit edip tanıyabilir. • Plaka Tespiti: Araçların plakalarını yüksek doğrulukla ve anında okur. • Akıllı Eşleştirme: Elde ettiği yüz ve plaka verilerini yapay zekâ yazılımları sayesinde saniyeler içinde birleştirerek araç-şahıs eşleştirmesi yapar. • Anlık EGM Sorgulaması: Yapay zekanın anlamlı hale getirdiği bu verileri, doğrudan Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) veri tabanından anlık olarak sorgular. Böylece aranan şahıslar veya çalıntı/şüpheli araçlar saniyeler içinde kolayca ayırt edilir.