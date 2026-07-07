  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türkiye'den gövde gösterisi! NATO'nun en güçlü ülkeleri açıklandı! Türkiye'den flaş karar: Konya'ya emir gitti, HİK uçakları peş peşe havalanacak Beşiktaş kaleci transferini duyurdu! Bu akşam İstanbul’a geliyor Şara görüşmesine damga vurdu! Macron’dan bir garip imaj Sebebini öğrenince çok şaşıracaksınız! Kedinin patisiyle dokunması ne anlama geliyor? Yok böyle hamle: NATO, Türkiye'nin Çelik Kubbe için attığı son adımı dünyaya duyurdu İslam ülkesinde Hava Kuvvetleri subayına suikast! Yüzde 50 hibeyle kuruldu: Modern seralarda ilk hasat yapıldı Rus savaşına Apple’ı da dahil ettiler: iPhone kullananlara ceza gibi uygulama NATO'nun en uzun liderleri belli oldu! Erdoğan kaçıncı sırada?
Gündem
8
Yeniakit Publisher
Türkiye'den flaş karar: Konya'ya emir gitti, HİK uçakları peş peşe havalanacak

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Türkiye'den flaş karar: Konya'ya emir gitti, HİK uçakları peş peşe havalanacak

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında, Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda bulunan 'Barış Kartalı' uçaklarının havalandırılmasına karar verildi.

#1
Foto - Türkiye'den flaş karar: Konya'ya emir gitti, HİK uçakları peş peşe havalanacak

Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda konuşlu HİK uçakları, üzerinde bulunan çok işlevli elektronik tarama özelliğine sahip hava ve deniz radarıyla 360 derece tarama yaparak, 400 kilometreye kadar çok sayıda hedefi teşhis edebiliyor.

#2
Foto - Türkiye'den flaş karar: Konya'ya emir gitti, HİK uçakları peş peşe havalanacak

Uçaklar tespit ettikleri hedefleri bulundurduğu sistemler aracılığıyla yerdeki harekat merkezlerine, harekat sahasında görev yaptığı uçaklara ve gemilere gerçek zamanlı olarak aktarabiliyor.

#3
Foto - Türkiye'den flaş karar: Konya'ya emir gitti, HİK uçakları peş peşe havalanacak

Çok sayıda özellik barındıran uçaklar, Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne yönelik güvenlik tedbirleri kapsamında önemli rol oynuyor. Uçaklar 60 saat boyunca kesintisiz uçarak, Türk hava sahasının güvenliğini sağlayan en önemli unsurlardan biri olacak.

#4
Foto - Türkiye'den flaş karar: Konya'ya emir gitti, HİK uçakları peş peşe havalanacak

AA muhabirine konuşan HİK uçağı Görev Ekibi Komutanı Binbaşı Fatih Kulak, NATO Zirvesi kapsamında verilen görevi icra etmek için uçuşa hazırlandıklarını belirtti. HİK uçağının, hava sahasının erken ihbar kabiliyetini oluşturan ve kontrol görevini icra eden platform olduğunu söyledi. Uçağın E-7T olarak da tanımlandığını ifade eden Binbaşı Kulak, "Görevimiz NATO Zirvesi kapsamında ülkemizin hava sahasını gözetlemek olacak. Türk hava sahasına yaklaşacak herhangi bir tanımlanmamış uçağın, önceden ihbarını ve bunun teşhislendirmesine yönelik katkılarımızı sunacağız." dedi. Bugün Karadeniz bölgesi kapsamında uçuş yapacaklarını dile getiren Kulak, bahse konu bölgeden gelebilecek tehditleri gözetleyerek ilgili yerlere rapor edeceklerini aktardı.

#5
Foto - Türkiye'den flaş karar: Konya'ya emir gitti, HİK uçakları peş peşe havalanacak

Zirve kapsamında yapılacak uçuşlara ilişkin bilgi veren Kulak, şunları kaydetti: "Kesintisiz olarak 60 saat, 11 sortilik bir görev icra edeceğiz. Tamamı kesintisiz olacak ve HİK uçağımızın gözetlemesiyle icra edilecek. Bu kapsamda da kesintisiz olarak görevin icra edilmesi yoğun bir tempoyu içeriyor. Personelimiz de buna hazır bir şekilde diğer sortileri beklemede olacak. Bugün 15 kişilik mürettebatla uçuşa gidiyoruz. Yaklaşık 8 buçuk saatlik uçuş öngörüyoruz. Bizler görevimizin uzatılma ihtimaline karşı her zaman hazırlıklıyız."

#6
Foto - Türkiye'den flaş karar: Konya'ya emir gitti, HİK uçakları peş peşe havalanacak

Uçağın üzerinde aktif ve pasif sensörlerin mevcut olduğunu belirten Kulak, sadece havada değil, deniz üstünde de tespit ve teşhis yapabildiklerini söyledi. Zirve kapsamında Türkiye'ye gelen liderler ve heyetlerin de uçuşlarını takip ettiklerini ifade eden Kulak, sözlerini şöyle sürdürdü:

#7
Foto - Türkiye'den flaş karar: Konya'ya emir gitti, HİK uçakları peş peşe havalanacak

"Barış Kartalı uçakları, terörle mücadele harekatından uluslararası ve milli tatbikatlara, NATO tarafından bize tevdi edilen Avrupa hava sahasındaki gözetleme görevlerine kadar birçok farklı görev yapmakta. Müşterek görev kapsamında NATO'nun deniz unsurlarıyla birlikte çalışıyoruz. Doğu Akdeniz'de olsun Baltık Denizi'nde olsun farklı coğrafyalarda müşterek çalışarak büyük katkılar vermekteyiz. Bizler bunları yaparken Türk askerinin disiplinini ve ordumuzun gücünü bu görevlerde çok net bir şekilde göstermekteyiz."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hakan Fidan Kuveytli mevkidaşı ile görüştü
Gündem

Hakan Fidan Kuveytli mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 6 Temmuz 2026 tarihinde Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Jarrah Jaber Al-Ahmad Al-Sabah ile Ankara’da bir araya ge..
Hindistan'da büyük felaket: Ölü sayısı 19'a yükseldi!
Dünya

Hindistan'da büyük felaket: Ölü sayısı 19'a yükseldi!

Hindistan'ın Maharaştra eyaletinde etkili olan muson yağışlarının yol açtığı sel, toprak kayması ve bina çökmelerinde 19 kişi hayatını kaybe..
Uyarılara aldırmadı! Hey gidi Karadeniz dedi, denize daldı! Dalgalar alıp götürdü
Gündem

Uyarılara aldırmadı! Hey gidi Karadeniz dedi, denize daldı! Dalgalar alıp götürdü

Zonguldak'ta denize girmenin yasak olduğu uyarısına rağmen kayalıklardan Karadeniz'e giren 33 yaşındaki Bayram Kahveci, dalgalara kapılarak ..
"Üretim yetersiz" diyenler mosmor oldu! Türkiye elektrikte tükettiğinden fazlasını üretti
Ekonomi

“Üretim yetersiz” diyenler mosmor oldu! Türkiye elektrikte tükettiğinden fazlasını üretti

Petrol yerine elektrik kullanımının yaygınlaşması gerçeğine rağmen elektrik üretimimiz, tüketimimizi geçti. İşte, rakamlar.
Hani yargı Cumhurbaşkanı’nın iki dudağı arasındaydı? Başdanışmanı mahkum oldu! Hem de kime?
Gündem

Hani yargı Cumhurbaşkanı’nın iki dudağı arasındaydı? Başdanışmanı mahkum oldu! Hem de kime?

Türkiye’de başını CHP’lilerin çektiği bir kesim, belediyelerdeki yolsuzluk operasyonlarını siyasi operasyon gibi göstermeye çalışarak iki de..
Afyonkarahisar'da iki il başkanı görevi bıraktı
Gündem

Afyonkarahisar'da iki il başkanı görevi bıraktı

AK Parti Afyonkarahisar teşkilatında yeni bir dönem başlıyor. Uzun süredir il başkanlığı görevini yürüten Turgay Şahin, genel merkez ile yür..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23