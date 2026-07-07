Türkiye'den gövde gösterisi! NATO'nun en güçlü ülkeleri açıklandı!
36. NATO zirvesi Ankara'da başladı. Peki NATO'nun en güçlü ülkeleri hangileri? İşte Türkiye'nin damga vurduğu o liste...
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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36. NATO zirvesi Ankara'da başladı. Peki NATO'nun en güçlü ülkeleri hangileri? İşte Türkiye'nin damga vurduğu o liste...
NATO KARŞITI TRUMP TÜRKİYE'NİN TEKLİFİNİ GERİ ÇEVİRMEDİ NATO liderleri, 7-8 Temmuz tarihlerinde Türkiye'nin ev sahipliğinde Ankara'da devam edecek zirvede bir araya geliyor. ABD Başkanı Donald Trump da zirveye katılacağını açıklarken, bu kararında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın etkili olduğunu belirtti.
GÖZLER NATO'NUN EN GÜÇLÜ ORDUSUNA SAHİP ÜLKELERİNDE Ankara'da başlayan NATO Liderler Zirvesi'nde gözler yalnızca diplomatik temaslara değil, ittifakın askeri gücüne de çevrildi.
TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA? Peki Türkiye listede kaçıncı sırada yer aldı? NATO'nun en güçlü orduları arasında üst sıralarda bulunan Türkiye, sahip olduğu askeri kapasitesiyle listedeki yerini sağlamlaştırdı... İŞTE NATO'NUN EN GÜÇLÜ ORDUSUNA SAHİP ÜLKELERİ!
20) BELÇİKA
19) MACARİSTAN
18) ÇEKYA
17) ROMANYA
16) FİNLANDİYA
14) NORVEÇ
13) PORTEKİZ
12) HOLLANDA
11) YUNANİSTAN
10) KANADA
9) İSVEÇ
8) POLONYA
7) İSPANYA
6) ALMANYA
5) İTALYA
4) TÜRKİYE
3) BİRLEŞİK KRALLIK
2) FRANSA
1) ABD/ derleyen: haber7
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