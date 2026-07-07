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Teknoloji-Bilişim
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Türkiye'den gövde gösterisi! NATO'nun en güçlü ülkeleri açıklandı!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türkiye'den gövde gösterisi! NATO'nun en güçlü ülkeleri açıklandı!

36. NATO zirvesi Ankara'da başladı. Peki NATO'nun en güçlü ülkeleri hangileri? İşte Türkiye'nin damga vurduğu o liste...

#1
Foto - Türkiye'den gövde gösterisi! NATO'nun en güçlü ülkeleri açıklandı!

NATO KARŞITI TRUMP TÜRKİYE'NİN TEKLİFİNİ GERİ ÇEVİRMEDİ NATO liderleri, 7-8 Temmuz tarihlerinde Türkiye'nin ev sahipliğinde Ankara'da devam edecek zirvede bir araya geliyor. ABD Başkanı Donald Trump da zirveye katılacağını açıklarken, bu kararında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın etkili olduğunu belirtti.

#2
Foto - Türkiye'den gövde gösterisi! NATO'nun en güçlü ülkeleri açıklandı!

GÖZLER NATO'NUN EN GÜÇLÜ ORDUSUNA SAHİP ÜLKELERİNDE Ankara'da başlayan NATO Liderler Zirvesi'nde gözler yalnızca diplomatik temaslara değil, ittifakın askeri gücüne de çevrildi.

#3
Foto - Türkiye'den gövde gösterisi! NATO'nun en güçlü ülkeleri açıklandı!

TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA? Peki Türkiye listede kaçıncı sırada yer aldı? NATO'nun en güçlü orduları arasında üst sıralarda bulunan Türkiye, sahip olduğu askeri kapasitesiyle listedeki yerini sağlamlaştırdı... İŞTE NATO'NUN EN GÜÇLÜ ORDUSUNA SAHİP ÜLKELERİ!

#4
Foto - Türkiye'den gövde gösterisi! NATO'nun en güçlü ülkeleri açıklandı!

20) BELÇİKA

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Foto - Türkiye'den gövde gösterisi! NATO'nun en güçlü ülkeleri açıklandı!

19) MACARİSTAN

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Foto - Türkiye'den gövde gösterisi! NATO'nun en güçlü ülkeleri açıklandı!

18) ÇEKYA

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Foto - Türkiye'den gövde gösterisi! NATO'nun en güçlü ülkeleri açıklandı!

17) ROMANYA

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Foto - Türkiye'den gövde gösterisi! NATO'nun en güçlü ülkeleri açıklandı!

16) FİNLANDİYA

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Foto - Türkiye'den gövde gösterisi! NATO'nun en güçlü ülkeleri açıklandı!

14) NORVEÇ

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Foto - Türkiye'den gövde gösterisi! NATO'nun en güçlü ülkeleri açıklandı!

13) PORTEKİZ

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Foto - Türkiye'den gövde gösterisi! NATO'nun en güçlü ülkeleri açıklandı!

12) HOLLANDA

#12
Foto - Türkiye'den gövde gösterisi! NATO'nun en güçlü ülkeleri açıklandı!

11) YUNANİSTAN

#13
Foto - Türkiye'den gövde gösterisi! NATO'nun en güçlü ülkeleri açıklandı!

10) KANADA

#14
Foto - Türkiye'den gövde gösterisi! NATO'nun en güçlü ülkeleri açıklandı!

9) İSVEÇ

#15
Foto - Türkiye'den gövde gösterisi! NATO'nun en güçlü ülkeleri açıklandı!

8) POLONYA

#16
Foto - Türkiye'den gövde gösterisi! NATO'nun en güçlü ülkeleri açıklandı!

7) İSPANYA

#17
Foto - Türkiye'den gövde gösterisi! NATO'nun en güçlü ülkeleri açıklandı!

6) ALMANYA

#18
Foto - Türkiye'den gövde gösterisi! NATO'nun en güçlü ülkeleri açıklandı!

5) İTALYA

#19
Foto - Türkiye'den gövde gösterisi! NATO'nun en güçlü ülkeleri açıklandı!

4) TÜRKİYE

#20
Foto - Türkiye'den gövde gösterisi! NATO'nun en güçlü ülkeleri açıklandı!

3) BİRLEŞİK KRALLIK

#21
Foto - Türkiye'den gövde gösterisi! NATO'nun en güçlü ülkeleri açıklandı!

2) FRANSA

#22
Foto - Türkiye'den gövde gösterisi! NATO'nun en güçlü ülkeleri açıklandı!

1) ABD/ derleyen: haber7

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