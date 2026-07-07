Rus savaşına Apple’ı da dahil ettiler: iPhone kullananlara ceza gibi uygulama
Apple'ın Rus uygulamalarını mağazasından kaldırması ve Kremlin'in dün yürürlüğe koyduğu "Apple ID ile giriş yasağı" sonrası Rusya'da iPhone kullanımı tam anlamıyla bir çıkmaza girdi. Uygulama güncellemeleri ve yerel ödeme kanalları tamamen kapanırken, Moskova yönetimi 15 Temmuz'a kadar süre tanıdığı ABD'li teknoloji devini 4 milyar rublelik dev bir para cezasıyla uyardı. Kısıtlamalar nedeniyle cihazların işlevini yitirmeye başlaması üzerine Rus yetkililer, kullanıcılara acilen Android sisteme geçiş yapmaları çağrısında bulundu.