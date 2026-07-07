Yok böyle hamle: NATO, Türkiye'nin Çelik Kubbe için attığı son adımı dünyaya duyurdu
NATO Genel Sekreter Yardımcısı Radmila Sekerinska, Türkiye'nin hava savunma mimarisi olan Çelik Kubbe ile ilgili attığı son adımı kamuoyu ile paylaştı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
NATO Genel Sekreter Yardımcısı Radmila Sekerinska, Türkiye'nin hava savunma mimarisi olan Çelik Kubbe ile ilgili attığı son adımı kamuoyu ile paylaştı.
Sekerinska, altı NATO müttefikinin düşük maliyetli seyir füzelerini geniş ölçekte üretmek amacıyla kara konuşlu hassas vuruş projesinde bir araya geldiğini söyledi. Girişim kapsamında ortak geliştirme ve tedarik faaliyetleri yürütülecek.
NATO Genel Sekreter Yardımcısı Sekerinska, Türkiye’nin proje kapsamında önemli sayıda kara konuşlu, uzun menzilli ATMACA seyir füzesi için taahhütte bulunduğunu açıkladı. Program ayrıca NATO standardı 155 mm mühimmat için prototip geliştirme çalışmalarını ve NATO Destek ve Tedarik Ajansı üzerinden daha fazla 155 mm mühimmat alımını kapsıyor.
Sekerinska, kara konuşlu hassas vuruş ve mühimmat girişimlerinin toplam büyüklüğünün yaklaşık 1,6 milyar dolara ulaştığını belirtti.
Türkiye, İMECE yer gözlem uydusundan elde edilen kabiliyetleri ileri taşıyarak iki ilave yüksek çözünürlüklü uydu geliştirmeyi planlıyor. Yaklaşık 300 milyon dolar değerindeki program kapsamında uydalar, TÜBİTAK UZAY tarafından Türkiye’de geliştirilecek.
Sekerinska ayrıca Türkiye’nin ASELSAN ile alçak yörünge uydu ve askeri haberleşme sistemlerinin yanı sıra Çelik Kubbe bünyesinde kullanılacak erken ihbar radarlarının geliştirilmesi ve tedariki için sözleşmeler imzaladığını açıkladı.
Toplam değeri yaklaşık 350 milyon dolar olan sözleşmelerin, Türkiye’nin muharebe sahasındaki bağlantı kapasitesi ile erken ihbar kabiliyetlerini güçlendirmesi hedefleniyor. KAYNAK: GDH
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23