Okul saldırısında hayatını kaybetmişlerdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan aileleri kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’yi yasa boğan Kahramanmaraş’taki okul saldırısında hayatını kaybeden öğrencilerin ailelerini kabul etti.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’yi yasa boğan Kahramanmaraş’taki okul saldırısında hayatını kaybeden öğrencilerin ailelerini kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Nisan'da Kahramanmaraş'ta yaşanan ve Türkiye’yi yasa boğan okul saldırısında hayatını kaybeden öğrencilerin ailelerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın da eşlik ettiği kabulde hayatını kaybeden öğrenciler için dualar da edildi.
Kabulden görüntüler şöyle:
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23