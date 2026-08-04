  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
5 futbolcu birden kadroya katıldı! Boluspor’dan transfer şov! Okul saldırısında hayatını kaybetmişlerdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan aileleri kabul etti ASELSAN’dan rekor büyüme! 6 aylık hasılatı yüzde 25, yeni sözleşme oranı yüzde 72 büyüdü Dondurmacıdaki kanlı infazda şok detay! Saldırgan tetiği çekmeden önce telefondaki kişiye el salladı! Fethiye Ölüdeniz'de korku dolu anlar! 100 yolculu gezi teknesi su almaya başladı! İspanya ile göçmen kavgasının ortasındaki ülkeden yeni adım! 1.055 kilometrelik otoyola verdikleri isim gündem oldu 40 dereceyi aşan kavurucu sıcakta zorlu patoz mesaisi Tuz Gölü'nün flamingoları yavrularını ‘kreş sistemi’ ile büyütüyor Güvenlik kulübesinde izlediği TRT belgeselinden çok etkilendi! O şimdi hattat oldu İbn-i Sina'nın önerdiği o sağlık sorununa şifa: Kas ve dizlerdeki sızıya asırlar önce önerdi! O reçete
Gündem
8
Yeniakit Publisher
Okul saldırısında hayatını kaybetmişlerdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan aileleri kabul etti

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Okul saldırısında hayatını kaybetmişlerdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan aileleri kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’yi yasa boğan Kahramanmaraş’taki okul saldırısında hayatını kaybeden öğrencilerin ailelerini kabul etti.

#1
Foto - Okul saldırısında hayatını kaybetmişlerdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan aileleri kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Nisan'da Kahramanmaraş'ta yaşanan ve Türkiye’yi yasa boğan okul saldırısında hayatını kaybeden öğrencilerin ailelerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

#2
Foto - Okul saldırısında hayatını kaybetmişlerdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan aileleri kabul etti

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın da eşlik ettiği kabulde hayatını kaybeden öğrenciler için dualar da edildi.

#3
Foto - Okul saldırısında hayatını kaybetmişlerdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan aileleri kabul etti

Kabulden görüntüler şöyle:

#4
Foto - Okul saldırısında hayatını kaybetmişlerdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan aileleri kabul etti

#5
Foto - Okul saldırısında hayatını kaybetmişlerdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan aileleri kabul etti

#6
Foto - Okul saldırısında hayatını kaybetmişlerdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan aileleri kabul etti

#7
Foto - Okul saldırısında hayatını kaybetmişlerdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan aileleri kabul etti

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
O ülkede askerlik süresi 3 katına çıktı! İlk 1600 genç kışlaya girdi
Dünya

O ülkede askerlik süresi 3 katına çıktı! İlk 1600 genç kışlaya girdi

Danimarka’da zorunlu askerlik süresini 4 aydan 11 aya çıkaran yeni uygulama başladı. İlk gruptaki 1600 genç, temel eğitimin ardından altı ay..
CHP zihniyetinin ibretlik halleri bitmek bilmiyor! Akılalmaz hezeyanlar pes dedirtti: "Bunların hepsi klinik vaka!"
Sosyal Medya

CHP zihniyetinin ibretlik halleri bitmek bilmiyor! Akılalmaz hezeyanlar pes dedirtti: "Bunların hepsi klinik vaka!"

Sosyal medyada dolaşıma giren ve muhalefet cephesinin trajikomik halini bir kez daha gözler önüne seren skandal görüntüler büyük tepki topla..
15 Temmuz destanına dil uzatan Nasuh Mahruki'ye darbe! Ağır ceza talebi!
Gündem

15 Temmuz destanına dil uzatan Nasuh Mahruki'ye darbe! Ağır ceza talebi!

AKUT eski başkanı Nasuh Mahruki'nin 15 Temmuz hain darbe girişimi hakkında sosyal medya hesabından yaptığı skandal paylaşımın ardından yürüt..
Gece yarısı dünyaya ilan edildi! Türkiye, Mısır ve Katar'dan ortak karar
Gündem

Gece yarısı dünyaya ilan edildi! Türkiye, Mısır ve Katar'dan ortak karar

Türkiye, Mısır ve Katar ortak açıklamayla Gazze'de sivil kayıplara neden olan ve uluslararası hukukun açık ihlalini teşkil eden İsrail ihlal..
Ayvalık'ta sinsi plan! Müstafi Tümamiral Yaycı korkunç tehlikeyi açıklayıp uyardı!
Gündem

Ayvalık'ta sinsi plan! Müstafi Tümamiral Yaycı korkunç tehlikeyi açıklayıp uyardı!

Müstafi Tümamiral Prof. Dr. Cihat Yaycı, Ayvalık ve Fener Rum Patrikhanesi'nin bölgedeki faaliyetlerine dikkat çekerek son derece kritik uya..
Göz altı morlukları doğal olarak nasıl geçer? Ne iyi gelir? Gözaltı kremi ihtiyacı 35 yaş civarında şart
Kadın - Aile

Göz altı morlukları doğal olarak nasıl geçer? Ne iyi gelir? Gözaltı kremi ihtiyacı 35 yaş civarında şart

Bu doğal çözüm ile gözlerinizin altında bulunan morluklara bir gecede son verin. Tüm gün etkili olan bu çözüm 24 saatte bir son verilmesi ge..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23