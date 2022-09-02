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Teknoloji-Bilişim
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Artık onlar düşünsün! S-400 ve patriotlara Türk rakip

2022-09-02 15:04:04
Artık onlar düşünsün! S-400 ve patriotlara Türk rakip

TEKNOFEST KARADENİZ’de standı bulunan ROKETSAN, yerli ve milli teknolojinin savunma sanayiye katkılarını festivalde gözler önüne seriyor.

#1
Foto - Artık onlar düşünsün! S-400 ve patriotlara Türk rakip

ROKETSAN İleri Teknolojiler ve Sistemler Genel Müdür Yardımcısı Sartuk Karasoy, SİPER füzeleri hakkında bilgi vererek, “SİPER füzeleri, değişen ve gelişen tehditlere göre Türkiye’nin yüksek irtifa hava savunma ihtiyacını karşılayacak olan sistemler. Bunlar bloklar halinde yetenekleri arttırılarak geliştirilecek bir aile temsil ediyor. Bu ailenin ilk üyesinin de geçtiğimiz günlerde testleri başarılı bir şekilde yapıldı. Bundan sonraki dönemde de testler devam edecek. Yetenekleri gelişe gelişe ROKETSAN ve ASELSAN’ın birlikte emekleriyle Savunma Sanayi Başkanlığı’nın yönlendirmesi içinde bu sistemleri envantere alıp, Türk Silahlı Kuvvetlerine kazandırmayı hedefliyoruz” dedi.

#2
Foto - Artık onlar düşünsün! S-400 ve patriotlara Türk rakip

SİPER, S-400 ve Patriot gibi sistemlerin görev yaptığı irtifa ve menzilleri kapsayacak şekilde bloklar halinde tasarlanıp, geliştiriliyor” SİPER füzelerinin özelliklerine değinen Sartuk Karasoy, “Bu tür sistemler nerede ihtiyaç olursa orada kullanılacak. Hedef tipleri içinde bugün modern olarak bilinen sabit kanatlı ve döner kanatlı uçaklar ve hava soluyan hedefler var. Bunların hepsine karşın etkin sistemler geliştiriliyor. Bu sistemler bloklar halinde dünyada bilinen S-300, S-400, Patriot gibi sistemlerin görev yaptığı irtifa ve menzilleri kapsayacak şekilde bloklar halinde tasarlanıp, geliştiriliyor” diye konuştu.

#3
Foto - Artık onlar düşünsün! S-400 ve patriotlara Türk rakip

Geliştirilen projeler hakkında da bilgi veren Karasoy, “ROKETSAN denizlerin altından uzaya kadar bir vizyona sahip, akya torpido sistemlerinden başlayan karadan karaya, havadan karaya, karadan havaya, satıhtan satha diyebileceğimiz birçok sistemi barındırıyor. Bunların dışında uzay fırlatma sistemleri ile ilgili de çalışmalarımız var. Sonda roketleri ve uzay-uydu fırlatma ile ilgili çalışmalarımız da son hızıyla devam ediyor. Bunlarla alakalı da 2017’den bu yana başarılı testler yaptık. Bunları da gerçekleştirip vizyonumuz olan denizlerin altından uzaya olan kısmının tümünün kapsayacağız” şeklinde konuştu.

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