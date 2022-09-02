Artık onlar düşünsün! S-400 ve patriotlara Türk rakip

SİPER, S-400 ve Patriot gibi sistemlerin görev yaptığı irtifa ve menzilleri kapsayacak şekilde bloklar halinde tasarlanıp, geliştiriliyor” SİPER füzelerinin özelliklerine değinen Sartuk Karasoy, “Bu tür sistemler nerede ihtiyaç olursa orada kullanılacak. Hedef tipleri içinde bugün modern olarak bilinen sabit kanatlı ve döner kanatlı uçaklar ve hava soluyan hedefler var. Bunların hepsine karşın etkin sistemler geliştiriliyor. Bu sistemler bloklar halinde dünyada bilinen S-300, S-400, Patriot gibi sistemlerin görev yaptığı irtifa ve menzilleri kapsayacak şekilde bloklar halinde tasarlanıp, geliştiriliyor” diye konuştu.