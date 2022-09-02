Artık onlar düşünsün! S-400 ve patriotlara Türk rakip

Geliştirilen projeler hakkında da bilgi veren Karasoy, “ROKETSAN denizlerin altından uzaya kadar bir vizyona sahip, akya torpido sistemlerinden başlayan karadan karaya, havadan karaya, karadan havaya, satıhtan satha diyebileceğimiz birçok sistemi barındırıyor. Bunların dışında uzay fırlatma sistemleri ile ilgili de çalışmalarımız var. Sonda roketleri ve uzay-uydu fırlatma ile ilgili çalışmalarımız da son hızıyla devam ediyor. Bunlarla alakalı da 2017’den bu yana başarılı testler yaptık. Bunları da gerçekleştirip vizyonumuz olan denizlerin altından uzaya olan kısmının tümünün kapsayacağız” şeklinde konuştu.