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Arap ülkesinden Yunanistan'ı çıldırtacak Türkiye açıklaması: Mutabakat muhtırasını destekliyoruz

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Arap ülkesinden Yunanistan'ı çıldırtacak Türkiye açıklaması: Mutabakat muhtırasını destekliyoruz

Libya Temsilciler Meclisinin üst kanadı Devlet Yüksek Konseyi, Türkiye ile onaylanan deniz yetki muhtırasıyla ilgili bir açıklama yayımladı.

#1
Foto - Arap ülkesinden Yunanistan'ı çıldırtacak Türkiye açıklaması: Mutabakat muhtırasını destekliyoruz

Libya Temsilciler Meclisinin üst kanadı Devlet Yüksek Konseyi, Meclisin Türkiye ve Libya arasında 2019'da imzalanan deniz yetki alanlarının belirlenmesine ilişkin mutabakat muhtırasını onaylamasından memnuniyet duyduğunu açıkladı.

#2
Foto - Arap ülkesinden Yunanistan'ı çıldırtacak Türkiye açıklaması: Mutabakat muhtırasını destekliyoruz

Devlet Yüksek Konseyinden yapılan açıklamada, Temsilciler Meclisinin söz konusu muhtırayı onayının, Libya'nın denizlerdeki egemenlik haklarının ve ulusal çıkarlarının korunması açısından olumlu bir adım olduğu belirtildi.

#3
Foto - Arap ülkesinden Yunanistan'ı çıldırtacak Türkiye açıklaması: Mutabakat muhtırasını destekliyoruz

Devlet Yüksek Konseyinin, "Libya'nın denizlerdeki haklarının korunması ve ulusal çıkarlarının güvence altına alınmasına" verdiği önem nedeniyle Türkiye-Libya deniz yetki mutabakat muhtırasını desteklediği aktarıldı.

#4
Foto - Arap ülkesinden Yunanistan'ı çıldırtacak Türkiye açıklaması: Mutabakat muhtırasını destekliyoruz

Konseyin Temsilciler Meclisinin adımını takdir ettiği ve memnuniyetle karşıladığı kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

#5
Foto - Arap ülkesinden Yunanistan'ı çıldırtacak Türkiye açıklaması: Mutabakat muhtırasını destekliyoruz

"Devlet Yüksek Konseyi, Libya'nın denizlerdeki haklarının güvence altına alınması ve Türkiye Cumhuriyeti ile karşılıklı çıkarlar ve saygı temelinde ikili iş birliği fırsatlarının güçlendirilmesini sağlamak amacıyla ilgili yasal süreçlerin tamamlanmasının ve yetkili kurumlar arasındaki koordinasyonun sürdürülmesinin önemini vurgulamaktadır."

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