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Dünya
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Almanya'da Müslüman mezarlığına çirkin saldırı!

2022-11-23 22:04:36
Almanya'da Müslüman mezarlığına çirkin saldırı!

Kimliği belirsiz kişiler, Almanya'nın Hannover şehrindeki bir mezarlıkta çok sayıda Müslüman çocuğun mezarını tahrip etti. Almanya'da Müslümanlara yapılan çirkin saldırılara bir yenisi daha eklendi. Kimliği belirsiz kişiler, Almanya'nın Hannover şehrindeki bir mezarlıkta çok sayıda Müslüman çocuğun mezarını tahrip ettiği görüldü. Hannover şehrinin Stöcken semtinde bulunan şehir mezarlığındaki Müslüman çocukların gömüldüğü alanda çok sayıda mezar taşı tahrip edildi. Salı gecesi gerçekleşen saldırıda kimliği belirsiz kişilerin mezarlığın Müslümanlara ait bölümünde çok sayıda mezar taşınının devrildiği ve kırıldığı görüntülendi.

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Foto - Almanya'da Müslüman mezarlığına çirkin saldırı!

Hannover polisi saldırıyı doğrularken, Aşağı Saksonya Şurası (Schura Niedersachsen) Başkanı Recep Bilgen, sosyal medya hesabı üzerinden saldırıyı sert bir dille kınayarak, yetkililerden “konunun tamamen aydınlatılması” çağrısında bulundu. Benzer bir olay geçtiğimiz ocak ayında Iserlohn‘da yaşanmıştı. Yeni yılın ilk günü kimliği belirsiz saldırganlar, Iserlohn merkez mezarlığının Müslümanlara ayrılmış alandaki yaklaşık 30 mezar taşını devirmiş ve mezarların etrafındaki dekoratif öğelere ve bitkilere zarar vermişti.

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Foto - Almanya'da Müslüman mezarlığına çirkin saldırı!

Almanya'da 2021 yılında Müslümanlara ve Camilere Yönelik 662 Saldırı yapıldı Geçen yıl Almanya’da Müslümanlara ve camilere yönelik 662 İslam karşıtı saldırı kayıt altına alındı. Saldırıların ağırlıklı olarak aşırı sağcılar tarafından yapıldığı belirtildi. Edinilen bilgiye göre, kaydedilen suçlar arasında Müslümanlara veya Müslüman mültecilere yönelik internet üzerinden nefret söylemi, tehdit mektupları ve sokakta Müslümanlara yönelik gerçekleştirilen saldırılar yer alıyor. Ayrıca mülke hasar verme ve duvarlara çizilen grafitiler de kayıt altına alınan suçlar arasında. Gerçekleşen saldılarılarda 17 kişi yaralanırken, 46 saldırının ise cami binalarına yönelik gerçekleştiği aktarıldı.

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