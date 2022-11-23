Almanya'da Müslüman mezarlığına çirkin saldırı!

Kimliği belirsiz kişiler, Almanya'nın Hannover şehrindeki bir mezarlıkta çok sayıda Müslüman çocuğun mezarını tahrip etti. Almanya'da Müslümanlara yapılan çirkin saldırılara bir yenisi daha eklendi. Kimliği belirsiz kişiler, Almanya'nın Hannover şehrindeki bir mezarlıkta çok sayıda Müslüman çocuğun mezarını tahrip ettiği görüldü. Hannover şehrinin Stöcken semtinde bulunan şehir mezarlığındaki Müslüman çocukların gömüldüğü alanda çok sayıda mezar taşı tahrip edildi. Salı gecesi gerçekleşen saldırıda kimliği belirsiz kişilerin mezarlığın Müslümanlara ait bölümünde çok sayıda mezar taşınının devrildiği ve kırıldığı görüntülendi.