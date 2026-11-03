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Ekonomi
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Altında yükseliş dönemi başladı mı? Ünlü stratejist seviye verdi

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Altında yükseliş dönemi başladı mı? Ünlü stratejist seviye verdi

Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününde yüzde 1,84 yükselerek 3.946 dolardan kapanış yaptı. Yükselişte, petrol fiyatlarında yaşanan yaklaşık yüzde 6'lık sert düşüşün enflasyon endişelerini hafifletmesi ve “küresel faizlerin uzun süre yüksek kalacağı” yönündeki beklentilerin zayıflatması etkili oldu. Bugünkü işlemlerde ise TSİ 06:20 itibarıyla ons 3.940 dolardan fiyatlandı. Altında dünkü yükselişin ardından bugün daha yatay bir eğilim öne çıktı.

#1
Foto - Altında yükseliş dönemi başladı mı? Ünlü stratejist seviye verdi

ABD ile İran arasında diplomatik çözüm ihtimalinin güçlenmesiyle gerileyen petrol fiyatları, enerji maliyetleri üzerinden enflasyon baskısının azalabileceği beklentisini artırdı. Bu gelişme, tahvil faizleri ve dolar üzerindeki baskıyı da hafifleterek, altının yaklaşık son bir yılın dip seviyelerinden tepki vermesini destekledi.

#2
Foto - Altında yükseliş dönemi başladı mı? Ünlü stratejist seviye verdi

TOPARLANMA KALICI MI? Saxo Bank Emtia Stratejisti Ole Hansen, “Cuma günü onsta 3.970 dolardaki kilit destek seviyesinin altına inilmesi, teknik ve momentum odaklı satışlara ivme kazandırmış ve bu durum daha fazla uzun pozisyon tasfiyesiyle şiddetlenmişti.

#3
Foto - Altında yükseliş dönemi başladı mı? Ünlü stratejist seviye verdi

Ancak değerli metaller, Orta Doğu’da çatışmalara müzakere yoluyla son verileceğine dair yenilenen umutlarla ivme kazanarak bir toparlanma sergiledi. Son iyimserlik İran'ın dini liderinin, hükümete, aylardır süren çatışmayı çözmeyi amaçlayan görüşmeler yapma yetkisi verdiğine dair haberlerin ardından geldi.” paylaşımında bulundu.

#4
Foto - Altında yükseliş dönemi başladı mı? Ünlü stratejist seviye verdi

BU SEVİYELERE DİKKAT Piyasa duyarlılığının iyileşmesi ve altının toparlanmasıyla birlikte odak noktasının da artık kısa pozisyonların tasfiyesine kaydığını belirten Hansen, “Satıcıların anlamlı bir baskı altına girmesi için altının öncelikle 3.970 dolardaki eski destek seviyesini geri kazanması gerekiyor. 4.000 dolarım üzerine sürekli bir hareket ise aşağı yönlü momentumun azaldığına dair daha güçlü bir sinyal verecek ve potansiyel olarak yakın zamanda açılan (düşüş yönlü) kısa pozisyonları kapatmaya zorlayacaktır.” değerlendirmesinde bulundu.

#5
Foto - Altında yükseliş dönemi başladı mı? Ünlü stratejist seviye verdi

BELİRSİZLİK SÜRÜYOR Ham petrol fiyatlarındaki keskin düşüşün, enflasyon endişelerini ve tahvil getirileri üzerindeki baskıyı hafifletmeye yardımcı olarak değerli metaller için ek bir destek sağladığına değinen Hansen “Ancak diplomatik iyimserliğin somut ilerlemeye dönüşüp dönüşmeyeceği ve risk algısındaki genel toparlanmanın sürdürülebilir olup olmayacağı büyük ölçüde belirleyici olacak.

#6
Foto - Altında yükseliş dönemi başladı mı? Ünlü stratejist seviye verdi

Altının bu teknik engelleri aşıp aşamayacağı henüz belli değil. Sadece cuma günkü agresif satışların ardından kısa pozisyon alanlar için risk-ödül dengesi değişmeye başlamış olabilir.” görüşünü paylaştı.

#7
Foto - Altında yükseliş dönemi başladı mı? Ünlü stratejist seviye verdi

#8
Foto - Altında yükseliş dönemi başladı mı? Ünlü stratejist seviye verdi

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