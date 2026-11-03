Altında yükseliş dönemi başladı mı? Ünlü stratejist seviye verdi

BU SEVİYELERE DİKKAT Piyasa duyarlılığının iyileşmesi ve altının toparlanmasıyla birlikte odak noktasının da artık kısa pozisyonların tasfiyesine kaydığını belirten Hansen, “Satıcıların anlamlı bir baskı altına girmesi için altının öncelikle 3.970 dolardaki eski destek seviyesini geri kazanması gerekiyor. 4.000 dolarım üzerine sürekli bir hareket ise aşağı yönlü momentumun azaldığına dair daha güçlü bir sinyal verecek ve potansiyel olarak yakın zamanda açılan (düşüş yönlü) kısa pozisyonları kapatmaya zorlayacaktır.” değerlendirmesinde bulundu.