Altında yükseliş dönemi başladı mı? Ünlü stratejist seviye verdi
Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününde yüzde 1,84 yükselerek 3.946 dolardan kapanış yaptı. Yükselişte, petrol fiyatlarında yaşanan yaklaşık yüzde 6'lık sert düşüşün enflasyon endişelerini hafifletmesi ve “küresel faizlerin uzun süre yüksek kalacağı” yönündeki beklentilerin zayıflatması etkili oldu. Bugünkü işlemlerde ise TSİ 06:20 itibarıyla ons 3.940 dolardan fiyatlandı. Altında dünkü yükselişin ardından bugün daha yatay bir eğilim öne çıktı.