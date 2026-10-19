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Türkiye köprü olacak: Basra Körfezi Avrupa'ya bağlanıyor!

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Türkiye köprü olacak: Basra Körfezi Avrupa'ya bağlanıyor!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Doğu-Batı eksenindeki gücü, Kuzey-Güney yönünde tamamlayacak ana omurga Kalkınma Yolu'dur. Basra Körfezi'ni Irak'taki Fav Limanı'ndan başlayarak Türkiye üzerinden Avrupa'ya bağlayacak yeni bir lojistik omurga oluşturuyoruz" dedi.

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Foto - Türkiye köprü olacak: Basra Körfezi Avrupa'ya bağlanıyor!

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, Ankara'da Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı'nda (SETA) düzenlenen 'Değişen Küresel Ulaştırma Jeopolitiği ve Kalkınma Yolu Projesi Konferansı'na katıldı. Bakan Uraloğlu, konuşmasında, "Bugün küresel ticaret koridorları yeniden çiziliyor. Artık dünya sadece en ucuz olanı değil; en güvenli, en kısa ve en öngörülebilir rotayı arıyor. Son yıllarda yaşanan jeopolitik gelişmeler, ulaştırma sistemlerinin ne denli kırılgan olabileceğini ve küresel ticareti nasıl sekteye uğratabileceğini bir kez daha açıkça ortaya koymuştur. Son dönemde yaşanan krizler çok açık bir gerçeği gösterdi. Küresel ticaretin kritik hatlarında meydana gelen en ufak bir aksama; enerji fiyatlarını fırlatıyor, navlun maliyetlerini katlıyor ve tedarik zincirlerini kilitliyor. Bu kırılganlık karşısında ülkeler, daha güvenli, daha kısa, daha öngörülebilir ve daha sürdürülebilir güzergahlar aramaya başlamıştır. İşte bu arayış, dünyayı klasik toprak merkezli jeopolitikten çok farklı bir yere, bir ağ jeopolitiğine taşıyor. Çünkü artık devletlerin gücü yalnızca sınırları ve ordularıyla değil; ticaret, enerji ve veri hatlarını yönetebilme kabiliyetleriyle ölçülüyor. Bağlantısallık projeleri ise ekonomik entegrasyon sağlayan, stratejik bağımlılık üreten ve bölgesel düzen inşa eden araçlar haline gelmiştir" ifadelerini kullandı.

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Foto - Türkiye köprü olacak: Basra Körfezi Avrupa'ya bağlanıyor!

'TÜRKİYE'Yİ TİCARETİN VE LOJİSTİĞİN KALBİNE YERLEŞTİRİYORUZ' Türkiye'nin coğrafi ve stratejik üstünlüğünün bu noktada devreye girdiğini söyleyen Bakan Uraloğlu, "Orta Koridor'un kalbinde yer alan, Türk Boğazları'nı yöneten ve Kalkınma Yolu'nu inşa eden bir Türkiye olarak, masada da sahada da şunu net biçimde kanıtlıyoruz. Türkiye'siz koridor olmaz. Dünya artık Trans-Hazar üzerinden işleyen Orta Koridor'u, Basra'dan Avrupa'ya uzanacak Kalkınma Yolu'nu, Orta Koridor'un yeni bağlantısı TRIPP Koridorunu ve modern Hicaz demir yolu hattını konuşuyor. Ve biz, çağımızın en büyük liderlerinden biri olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın eşsiz vizyonu, stratejik dehası ve kararlı iradesi rehberliğinde, bu tamamlayıcı omurgaları yüksek kapasiteli, dijital, çevreci ve rekabetçi birer güzergaha dönüştürüyor, Türkiye’yi Doğu ile Batı'nın, Kuzey ile Güney'in buluşma noktası olarak küresel ticaretin ve lojistiğin kalbine yerleştiriyoruz" dedi.

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Foto - Türkiye köprü olacak: Basra Körfezi Avrupa'ya bağlanıyor!

'TÜRK DÜNYASINA AÇILAN EN KISA KAPI OLACAK' Bu altyapı hamleleri ve başarılarla yetinmediklerini söyleyen Bakan Uraloğlu, Türkiye’yi küresel ticaretin vazgeçilmez merkezi kılmak için bölgesel ve uluslararası iş birliklerini de kararlılıkla güçlendirdiklerini vurgulayarak, "Günümüzde ulaştırma ağlarının çeşitlendirilmesi artık bir tercih değil, zorunluluktur; biz bu zorunluluğu fırsata çeviriyoruz. Orta Koridor, Çin ve Orta Asya’yı Hazar üzerinden Türkiye’ye ve Avrupa’ya bağlayan en kritik güzergah olması bakımından bu vizyonun en önemli ayaklarından biridir. Halkalı-Kapıkule demir yolu hattı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü demir yolu geçişi ve ülkemizde devam eden diğer demir yolu yatırımlarıyla bu koridorun taşıma kapasitesini güçlendirmeye devam ediyoruz. Türkiye’de Orta Koridor’a bağlantı sağlayan hatların uzunluğu, mevcut devam eden ve planlanan hatlarla birlikte toplam 2 bin 156 kilometreye ulaşmaktadır. Bu kapsamda yapılan ve yapılacak yatırımların toplamı 47,1 milyar doları bulurken, 10 yıllık projeksiyonda üretim etkisinin 114 milyar doları, yıllık ortalama istihdam etkisinin ise 144 bin kişiyi bulmasını öngörüyoruz. Geçtiğimiz yıl 224 kilometrelik Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demir Yolu’nun temelini attık. Bu hat, Orta Koridor’a stratejik bir güzergah kazandıracak, Türk dünyasına açılan en kısa kapı olacak. İşte Doğu-Batı eksenindeki bu gücü, Kuzey-Güney yönünde tamamlayacak ana omurga ise Kalkınma Yolu’dur. Basra Körfezi’ni Irak’taki Fav Limanı’ndan başlayarak Türkiye üzerinden Avrupa’ya bağlayacak yeni bir lojistik omurga oluşturuyoruz" diye konuştu.

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Foto - Türkiye köprü olacak: Basra Körfezi Avrupa'ya bağlanıyor!

'HER YIL 70 BİN VATANDAŞIMIZA İSTİHDAM OLUŞTURMASINI ÖNGÖRÜYORUZ'

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Foto - Türkiye köprü olacak: Basra Körfezi Avrupa'ya bağlanıyor!

Bakan Uraloğlu, Kalkınma Yolu Projesi’nin Körfez ülkelerinden Avrupa’ya giden yükler için Hürmüz Boğazı’na bağımlılığı azaltacak stratejik bir alternatif sunduğunu söyleyerek, şunları ifade etti: "Fav Limanı’ndan çıkıp ülkemiz üzerinden Avrupa’ya uzanan güzergah sayesinde, 45 gün süren Ümit Burnu güzergahına göre 20 gün, 35 gün süren Güney Koridoru’na göre ise 10 gün kısalarak yaklaşık 25 güne düşecektir. Kalkınma Yolu, Asya-Körfez-Irak-Türkiye-Avrupa hattında yeni bir ticaret ve lojistik koridoru oluşturmayı hedeflemekte, Irak’ın ekonomik yeniden inşasını desteklerken Türkiye’nin Doğu-Batı ve Kuzey-Güney bağlantısallık ağlarındaki merkezi konumunu güçlendirme potansiyeli taşımaktadır. Bu yönüyle proje, yalnızca bir ulaştırma ve altyapı yatırımı değil, bölgesel güç dengelerini ve ekonomik ilişkileri yeniden şekillendirebilecek stratejik bir kaldıraç niteliğindedir. Tamamlandığında Güney Asya ve Uzak Doğu ülkeleri için Avrupa’nın kapısı olacak, Doğu Afrika’nın Irak üzerinden Avrupa’ya bağlanmasına katkı sağlayacak ve Hürmüz Boğazı’na güvenilir bir alternatif sunarak küresel ticaretin dayanıklılığını artıracaktır. Sadece ülkemiz açısından projenin 10 yıllık periyotta ekonomimize yaklaşık 55 milyar dolarlık katkı sağlamasını ve üretim ile lojistik merkezlerinin konumlandırılmasıyla her yıl ortalama 70 bin vatandaşımıza istihdam imkanı oluşturmasını öngörüyoruz. Sonuç olarak Kalkınma Yolu Projesi, Orta Doğu’nun parçalanmış jeoekonomik yapısını yeniden bütünleştirme, Irak’ı bölgesel ticaretin kavşak noktalarından birine dönüştürme ve Türkiye’nin küresel bağlantısallık ağlarındaki konumunu güçlendirme potansiyeline sahiptir."

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