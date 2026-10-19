Türkiye köprü olacak: Basra Körfezi Avrupa'ya bağlanıyor!

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, Ankara'da Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı'nda (SETA) düzenlenen 'Değişen Küresel Ulaştırma Jeopolitiği ve Kalkınma Yolu Projesi Konferansı'na katıldı. Bakan Uraloğlu, konuşmasında, "Bugün küresel ticaret koridorları yeniden çiziliyor. Artık dünya sadece en ucuz olanı değil; en güvenli, en kısa ve en öngörülebilir rotayı arıyor. Son yıllarda yaşanan jeopolitik gelişmeler, ulaştırma sistemlerinin ne denli kırılgan olabileceğini ve küresel ticareti nasıl sekteye uğratabileceğini bir kez daha açıkça ortaya koymuştur. Son dönemde yaşanan krizler çok açık bir gerçeği gösterdi. Küresel ticaretin kritik hatlarında meydana gelen en ufak bir aksama; enerji fiyatlarını fırlatıyor, navlun maliyetlerini katlıyor ve tedarik zincirlerini kilitliyor. Bu kırılganlık karşısında ülkeler, daha güvenli, daha kısa, daha öngörülebilir ve daha sürdürülebilir güzergahlar aramaya başlamıştır. İşte bu arayış, dünyayı klasik toprak merkezli jeopolitikten çok farklı bir yere, bir ağ jeopolitiğine taşıyor. Çünkü artık devletlerin gücü yalnızca sınırları ve ordularıyla değil; ticaret, enerji ve veri hatlarını yönetebilme kabiliyetleriyle ölçülüyor. Bağlantısallık projeleri ise ekonomik entegrasyon sağlayan, stratejik bağımlılık üreten ve bölgesel düzen inşa eden araçlar haline gelmiştir" ifadelerini kullandı.