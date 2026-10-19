Savunma devi sessiz sedasız Almanlara satıldı: Türkiye onlarla temas kuracak

Marshall Aerospace, özellikle Lockheed Martin üretimi C-130 Hercules nakliye uçakları konusunda uzun yıllara dayanan tecrübesiyle öne çıkıyor. Şirket, 1960’lı yıllardan bu yana bu uçakların bakım, modernizasyon ve teknik destek süreçlerinde görevalıyor. Şirketin Türkiye açısından önemini artıran gelişmelerden biri de Türk Hava Kuvvetleri için yürütülen C-130J-30 projesi. Marshall Aerospace, Kraliyet Hava Kuvvetleri’nin 2023 yılında envanterinden çıkardığı 12 adet C-130J-30 Hercules nakliye uçağının modifikasyonu ve hizmete alınmasına yönelik destek çalışmalarını kapsayan bir sözleşme imzalamıştı. Proje kapsamında kullanılacak uçaklar için ABD’nin Uluslararası Silah Ticareti Yönetmelikleri (ITAR) çerçevesindeki gerekli izinlerin de alındığı belirtiliyor. Marshall Aerospace’in Alman yatırım şirketi Aurelius tarafından satın alınması, devam eden bu projenin yanı sıra şirketin gelecekteki C-130 bakım ve destek faaliyetlerini de gündeme taşıyor. Yeni sahiplik yapısının, Türk Hava Kuvvetleri’ne yönelik çalışmaların sürdürülmesi ve şirketin savunma havacılığı alanındaki faaliyetlerinin geleceği açısından nasıl bir sonuç doğuracağı ise önümüzdeki dönemde netleşecek.