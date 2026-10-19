Savunma devi sessiz sedasız Almanlara satıldı: Türkiye onlarla temas kuracak
Küresel savunma sektöründe Türkiye'yi yakından ilgilendiren bir satış gerçekleşti. Havacılık ve savunma alanında faaliyet gösteren ünlü şirket Almanlara satıldı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Küresel savunma sektöründe Türkiye'yi yakından ilgilendiren bir satış gerçekleşti. Havacılık ve savunma alanında faaliyet gösteren ünlü şirket Almanlara satıldı.
Tolga Özbek'in sitesinde yer alan habere göre, İngiltere merkezli havacılık ve savunma şirketi Marshall Aerospace, Alman özel sermaye yatırım şirketi Aurelius’un bünyesine katıldı. 8 Ekim 2026’da tamamlanan satışla birlikte şirket, Marshall Group’tan ayrılarak bağımsız bir İngiliz havacılık ve savunma kuruluşu olarak faaliyet göstermeye başladı.
Marshall Aerospace, Türkiye açısından da önem taşıyor. Şirket, Türk Hava Kuvvetleri’nin İngiltere’den ikinci el olarak tedarik ettiği C-130J nakliye uçaklarının Türkiye’ye teslim edilmeden önceki bakım çalışmalarını yürütüyor.
Öte yandan, şirketin Cambridge Havalimanı’nda bulunan tesisinin yıkılarak arazinin konut projelerine ayrılması planlanıyor. Satış işleminin şirket hissedarlarının yüzde 90’ından fazlasının onayını aldığı, İngiltere hükümeti ile Avusturya’daki rekabet otoritelerinin de devre izin verdiği bildirildi. Böylece Marshall of Cambridge Aerospace Ltd, daha geniş Marshall Group bünyesinden çıkarak bağımsız bir orta ölçekli İngiliz havacılık ve savunma şirketine dönüştü.
Marshall Aerospace CEO’su Bob Baxter, sahiplik değişikliğini “şirket için önemli bir yeni dönem” olarak nitelendirdi. Baxter, Aurelius’un büyüme planlarını destekleyecek kaynak ve uzmanlığa sahip olduğunu vurguladı.
Marshall Aerospace, özellikle Lockheed Martin üretimi C-130 Hercules nakliye uçakları konusunda uzun yıllara dayanan tecrübesiyle öne çıkıyor. Şirket, 1960’lı yıllardan bu yana bu uçakların bakım, modernizasyon ve teknik destek süreçlerinde görevalıyor. Şirketin Türkiye açısından önemini artıran gelişmelerden biri de Türk Hava Kuvvetleri için yürütülen C-130J-30 projesi. Marshall Aerospace, Kraliyet Hava Kuvvetleri’nin 2023 yılında envanterinden çıkardığı 12 adet C-130J-30 Hercules nakliye uçağının modifikasyonu ve hizmete alınmasına yönelik destek çalışmalarını kapsayan bir sözleşme imzalamıştı. Proje kapsamında kullanılacak uçaklar için ABD’nin Uluslararası Silah Ticareti Yönetmelikleri (ITAR) çerçevesindeki gerekli izinlerin de alındığı belirtiliyor. Marshall Aerospace’in Alman yatırım şirketi Aurelius tarafından satın alınması, devam eden bu projenin yanı sıra şirketin gelecekteki C-130 bakım ve destek faaliyetlerini de gündeme taşıyor. Yeni sahiplik yapısının, Türk Hava Kuvvetleri’ne yönelik çalışmaların sürdürülmesi ve şirketin savunma havacılığı alanındaki faaliyetlerinin geleceği açısından nasıl bir sonuç doğuracağı ise önümüzdeki dönemde netleşecek.
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