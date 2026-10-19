Mukaddes tepe, Fransız ajanı sapıktan arındırılsın: Pierre Loti Tepesi'nin adı İdris-i Bitlisi olsun
Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) ev sahipliğinde düzenlenen II. Uluslararası Bitlisli Düşünce ve Bilim Öncüleri Sempozyumu, "İdris-i Bitlisî: Devlet, Strateji ve Tarih Yazımının Kesişim Noktası" temasıyla kapılarını açtı. Sempozyumda konuşan BEÜ Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, İstanbul Eyüpsultan'da bulunan ve bugün Pierre Loti adıyla anılan tepenin asıl sahibine ithafen "İdris-i Bitlisî Tepesi" olarak adlandırılması gerektiğini belirterek tarihi bir çağrıda bulundu.