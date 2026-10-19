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Mukaddes tepe, Fransız ajanı sapıktan arındırılsın: Pierre Loti Tepesi'nin adı İdris-i Bitlisi olsun

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Mukaddes tepe, Fransız ajanı sapıktan arındırılsın: Pierre Loti Tepesi'nin adı İdris-i Bitlisi olsun

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) ev sahipliğinde düzenlenen II. Uluslararası Bitlisli Düşünce ve Bilim Öncüleri Sempozyumu, "İdris-i Bitlisî: Devlet, Strateji ve Tarih Yazımının Kesişim Noktası" temasıyla kapılarını açtı. Sempozyumda konuşan BEÜ Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, İstanbul Eyüpsultan'da bulunan ve bugün Pierre Loti adıyla anılan tepenin asıl sahibine ithafen "İdris-i Bitlisî Tepesi" olarak adlandırılması gerektiğini belirterek tarihi bir çağrıda bulundu.

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Foto - Mukaddes tepe, Fransız ajanı sapıktan arındırılsın: Pierre Loti Tepesi'nin adı İdris-i Bitlisi olsun

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) ev sahipliğinde düzenlenen II. Uluslararası Bitlisli Düşünce ve Bilim Öncüleri Sempozyumu, "İdris-i Bitlisî: Devlet, Strateji ve Tarih Yazımının Kesişim Noktası" temasıyla gerçekleştirildi.

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Foto - Mukaddes tepe, Fransız ajanı sapıktan arındırılsın: Pierre Loti Tepesi'nin adı İdris-i Bitlisi olsun

Bitlis’in köklü tarihini, kültürel mirasını ve düşünce geleneğini bilimsel bir perspektifle ele almak amacıyla düzenlenen sempozyumda, Osmanlı tarihinin önemli devlet adamı, düşünürü ve tarihçilerinden İdris-i Bitlisî’nin hayatı, eserleri, devlet anlayışı ve düşünce dünyası farklı akademik perspektiflerden değerlendirildi.

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Foto - Mukaddes tepe, Fransız ajanı sapıktan arındırılsın: Pierre Loti Tepesi'nin adı İdris-i Bitlisi olsun

Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı’nın okunmasının ardından Bitlis Eren Üniversitesinin tanıtım videosu izlendi. Açılış konuşmalarında sempozyumun bilimsel ve kültürel önemine dikkat çekildi. Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, konuşmasında üniversitenin kentin tarihî ve kültürel değerlerinin araştırılmasına yönelik bilimsel çalışmalara verdiği öneme değindi. İdrîs-i Bitlisî’nin tarihî mirasının farklı yönleriyle ele alınmasının önemini vurgulayan Elmastaş, sempozyumun akademik dünyaya ve Bitlis’in kültürel birikiminin tanıtılmasına katkı sunmasını temenni etti. Organizasyonda emeği geçenlere ve katılımcılara teşekkür eden Elmastaş, konuşmasında İdrîs-i Bitlisî’nin tarihî hafızadaki yerinin korunmasına yönelik önemli değerlendirmelerde bulundu.

#4
Foto - Mukaddes tepe, Fransız ajanı sapıktan arındırılsın: Pierre Loti Tepesi'nin adı İdris-i Bitlisi olsun

"Rektör Elmastaş’tan İdrîs-i Bitlisî’nin tarihî mirasının yaşatılması çağrısı"

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Foto - Mukaddes tepe, Fransız ajanı sapıktan arındırılsın: Pierre Loti Tepesi'nin adı İdris-i Bitlisi olsun

İdrîs-i Bitlisî’nin ilim, tarih ve devlet geleneğinde müstesna bir yere sahip olduğunu belirten Rektör Elmastaş, İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde, İdrîs-i Bitlisî’nin medfun bulunduğu tepenin bugün Pierre Loti adıyla anılmasına dikkat çekti. Söz konusu tepenin İdrîs-i Bitlisî Tepesi olarak adlandırılmasının tarihî hafızanın korunması ve bu önemli şahsiyetin gelecek nesillere daha güçlü biçimde tanıtılması açısından anlamlı bir adım olacağına inandığını ifade eden Elmastaş, tarihî şahsiyetlerin isimlerinin yaşatılmasının kültürel mirasa sahip çıkma sorumluluğunun bir gereği olduğunu vurguladı.

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Foto - Mukaddes tepe, Fransız ajanı sapıktan arındırılsın: Pierre Loti Tepesi'nin adı İdris-i Bitlisi olsun

Bitlis Vali Vekili Onur Aykaç ise konuşmasında Bitlis’in tarih boyunca önemli şahsiyetler yetiştirmiş köklü bir şehir olduğuna dikkat çekti. İdrîs-i Bitlisî’nin tarihi kimliğinin ve devlet geleneğindeki yerinin ele alındığı sempozyumun, kentin tarihî değerlerinin tanınması ve bu mirasın gelecek kuşaklara aktarılması bakımından önemli olduğunu ifade etti. Program kapsamında Prof. Dr. Vural Genç tarafından "İdris-i Bitlîsî’ye Yeniden Bakmak: Efsaneler ve Gerçekler" başlıklı açılış konferansı gerçekleştirildi. Konferansta İdris-i Bitlisî’nin tarihi kişiliği, eserleri ve düşünce dünyası bilimsel kaynaklar çerçevesinde ele alındı.

#7
Foto - Mukaddes tepe, Fransız ajanı sapıktan arındırılsın: Pierre Loti Tepesi'nin adı İdris-i Bitlisi olsun

Sempozyumun açılış paneli, Prof. Dr. Muhammet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirildi. Panelde Doç. Dr. Murat Alanoğlu, Prof. Dr. Abdurrahman Adak ve Dr. Veysel Başçı; İdris-i Bitlisî’nin Osmanlı idarî sisteminin oluşumundaki rolü, Kürt edebiyatının gelişimine katkıları ve fikri kimliği üzerine sunumlar yaptı.

#8
Foto - Mukaddes tepe, Fransız ajanı sapıktan arındırılsın: Pierre Loti Tepesi'nin adı İdris-i Bitlisi olsun

Öğleden sonra yüz yüze ve çevrim içi bilimsel oturumlarla devam eden sempozyumda, farklı üniversitelerden ve kurumlardan araştırmacılar çalışmalarını paylaşarak akademik bilgi alışverişinde bulundu.

#9
Foto - Mukaddes tepe, Fransız ajanı sapıktan arındırılsın: Pierre Loti Tepesi'nin adı İdris-i Bitlisi olsun

Bitlis’in tarihî ve kültürel mirasının bilimsel çalışmalar aracılığıyla tanıtılmasına katkı sunan sempozyumun, İdris-i Bitlisî üzerine yürütülen araştırmaların geliştirilmesine ve ulusal ve uluslararası akademik iş birliklerinin güçlendirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

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