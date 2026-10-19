Mukaddes tepe, Fransız ajanı sapıktan arındırılsın: Pierre Loti Tepesi'nin adı İdris-i Bitlisi olsun

İdrîs-i Bitlisî’nin ilim, tarih ve devlet geleneğinde müstesna bir yere sahip olduğunu belirten Rektör Elmastaş, İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde, İdrîs-i Bitlisî’nin medfun bulunduğu tepenin bugün Pierre Loti adıyla anılmasına dikkat çekti. Söz konusu tepenin İdrîs-i Bitlisî Tepesi olarak adlandırılmasının tarihî hafızanın korunması ve bu önemli şahsiyetin gelecek nesillere daha güçlü biçimde tanıtılması açısından anlamlı bir adım olacağına inandığını ifade eden Elmastaş, tarihî şahsiyetlerin isimlerinin yaşatılmasının kültürel mirasa sahip çıkma sorumluluğunun bir gereği olduğunu vurguladı.