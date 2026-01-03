ABD parasının hegemonyası çöküyor! Dolar endeksi tepetaklak

Yatırımcı algısı güvenli liman arayışından ziyade getiri sunan alternatiflere kaydı Kuveyt Türk Yatırım Araştırma Direktörü Dr. Kutay Gözgör, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, "Dolar endeksinin 2017'den bu yana sergilediği en zayıf yıl sonu performansı, küresel likidite rotasındaki değişimin somut bir yansımasıdır. Buradaki temel dinamik, merkez bankaları arasındaki politika uyumunun bozulmasıdır." dedi. Fed enflasyon kaygılarını geride bırakıp büyümeyi fonlamak adına faiz indirimlerinde gaza basarken, diğer önde gelen merkez bankalarının kendi iç dinamikleri nedeniyle frene basmak durumunda kaldığını belirten Gözgör, "Sermaye doğası gereği her zaman reel getirinin adresine yönelir. Yıllardır doları besleyen faiz avantajı Fed'in tutumuyla erirken, yatırımcı algısı güvenli liman arayışından ziyade getiri sunan alternatiflere kaymış durumda." diye konuştu. Endeksin iç aritmetiğine bakıldığında, çözülmenin ana kaynağının sepetin ağır toplarındaki hikaye değişimi olduğunu dile getiren Gözgör, şunları ifade etti: "Endeksin omurgasını (yüzde 57,6) oluşturan avro, Avrupa Merkez Bankasının faiz indirimlerinde Fed kadar agresif olmaması sayesinde dolar üzerindeki baskıyı yapısal hale getirdi. Ancak asıl oyun değiştirici, yaklaşık yüzde 14 ağırlığa sahip Japon yeni cephesinden geldi. Japonya'nın ultra gevşek para politikasını terk etmesi, piyasadaki "ucuz fonlama" dönemini bitirerek yeni edilgen bir paradan, endeksi aşağı çeken aktif bir oyuncuya dönüştürdü. İngiliz sterlini de (yüzde 11,9) adadaki yapışkan hizmet enflasyonu nedeniyle faizlerin yüksek kalacağı beklentisiyle bu bloğa katılınca, dolar endeksi matematiksel olarak bu üç cephedeki sıkılaşmaya direnemedi." Gözgör, 2025'in kapanışındaki bu tablonun 2026 projeksiyonları açısından belirleyici bir gösterge oluşturduğunu söyledi. Zayıf dolar temasının kalıcı hale gelmesinin, küresel finansal koşulların gevşemesini ve fonlama maliyetlerinin gerilemesini beraberinde getireceği öngörüsünde bulunan Gözgör, bu atmosferin emtia fiyatlarını desteklerken, gelişmekte olan piyasalar için de yeni bir fırsat penceresi araladığını dile getirdi. Gözgör, "Piyasalar önümüzdeki çeyrekte, Fed'in faiz adımlarıyla birlikte sepeti oluşturan diğer merkez bankalarının değerli paralarına ve ihracatı zorlayan kur seviyelerine ne kadar tahammül göstereceğini fiyatlayacaktır." dedi.