Polonya'ya yönelik olası ithalat kısıtlamaları, Banvit, Şenpiliç, Keskinoğlu, Beypiliç, Erpiliç ve Lezita gibi Türk üreticiler açısından yeni ticari fırsatlar yaratabilir. Ancak Polonya'nın kaybedebileceği pazarların doğrudan Türkiye'ye geçeceğinin garantisi yok. İthalatçı ülkelerin veterinerlik izinleri, üretim tesislerinin onayları, fiyat rekabeti ve Türk şirketlerinin kullanılabilir üretim kapasitesi belirleyici olacak. Üstelik Türkiye'nin karşısında Brezilya gibi 2025 yılında 8,8 milyar dolarlık kanatlı eti ve sakatat ihracatı gerçekleştiren güçlü bir rakip bulunuyor.