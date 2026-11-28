Ege İhracatçı Birlikleri'nin 2026 yılının ilk iki ayına ilişkin verileri de dikkat çekici. Türkiye'nin geleneksel ihracat pazarlarından Irak'a yapılan kanatlı sektörü ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 artarak 41,1 milyon dolara ulaştı. Asıl dikkat çekici artış ise Afrika pazarında yaşandı. Gana'ya yapılan ihracat yüzde 221 artarak 7,1 milyon dolara, Mısır'a yapılan ihracat ise yüzde 8 bin 142 artarak 5,4 milyon dolara yükseldi. Orta Asya'da da benzer bir tablo ortaya çıktı. Özbekistan'a yapılan ihracat yüzde 393 artışla 4,1 milyon dolara ulaştı. Özellikle Gana ve Mısır'daki ihracat artışı, Türk üreticilerin Polonya'da yeniden kuş gribi görülmesinden önce de Afrika pazarında satışlarını artırmaya başladığını gösteriyor.