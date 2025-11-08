49°C sıcaklıkta bile yaşayan bu bitki tarımda her şeyi değiştirebilir

Prado’nun araştırması, şu soruyla başladı: “Bu bitki, diğer türleri saatler içinde öldüren koşullarda nasıl yeşil ve canlı kalabiliyor?” Laboratuvarda önce bu tohumları büyütmekte zorlandıklarını söyleyen Prado, Death Valley benzeri koşullar oluşturulduğunda, bitkinin hızla büyümeye başladığını belirtti. MSU Bitki Dayanıklılığı Enstitüsü'ndeki ekiple birlikte, Prado özel olarak tasarlanmış odalarda şiddetli güneş ışığı ve ani sıcaklık değişimlerini simüle etti. Sonuç: T. oblongifolia, sadece 10 gün içinde üç kat büyüdü. Karşılaştırma için, yüksek sıcaklığa dayanıklı olarak bilinen akraba bitkiler tamamen büyümeyi durdurdu. Sadece iki gün içinde, bitkinin fotosentez eşiği yukarı kaydı; yani artık çok daha yüksek sıcaklıklarda enerji üretebiliyordu. İki hafta sonunda, bitkinin ideal fotosentez sıcaklığı 45°C’ye ulaştı — bu şimdiye kadar belgelenmiş tüm tarım ürünlerinden daha yüksek. Fizyolojik testler, canlı görüntüleme ve genom analizleriyle araştırmacılar, bitkinin aşırı dayanıklılığının bütünsel biyolojik değişimlerle gerçekleştiğini ortaya koydu.