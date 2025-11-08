Haber Merkezi Giriş Tarihi: 49°C sıcaklıkta bile yaşayan bu bitki tarımda her şeyi değiştirebilir
ABD’nin en sıcak yeri olan Death Valley’de, Tidestromia oblongifolia adlı bir bitki, çoğu canlının hayatta kalamadığı koşullarda gelişiyor. Michigan Eyalet Üniversitesi’nden araştırmacılar, bu bitkinin fotosentezini ve gen ifadesini yeniden yapılandırarak 49°C üzerindeki sıcaklıklarda nasıl geliştiğini keşfetti. Hücreleri ve enzimleri olağanüstü bir hızla uyum sağlıyor; bu da onu şimdiye kadar belgelenmiş en sıcak dayanıklı bitki yapıyor. Bu keşif, küresel ısınmayla mücadelede tarımı kökten değiştirebilir. Kaliforniya’daki Death Valley, yaz aylarında sıcaklığın 49°C’yi (120°F) aştığı bir yer. Bu koşullar yaşam için neredeyse imkansız görünürken, Tidestromia oblongifolia adlı bir yerli bitki sadece hayatta kalmakla kalmıyor, aynı zamanda gelişiyor.