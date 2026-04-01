Saldırı sonrası İran'dan Türkiye'ye flaş teklif! 'Hazırız' diyerek duyurdular
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, önceki gün Türkiye'ye fırlatılan füzenin ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Erakçi, Ankara'ya bir teklifte bulundu.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, önceki gün Türkiye'ye fırlatılan füzenin ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Erakçi, Ankara'ya bir teklifte bulundu.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, son günlerde bazı kaynaklar tarafından ortaya atılan “İran’dan Türkiye’ye füze atıldığı” yönündeki iddialara ilişkin kapsamlı bir açıklama yaptı. Erakçi, söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığını vurgulayarak, bu tür iddiaların bölgedeki hassas dengeleri bozmayı amaçlayan dezenformasyon girişimleri olabileceğine dikkat çekti.
İran’ın Türkiye ile ilişkilerine büyük önem verdiğini belirten Erakçi, İran’ın dış politikasında “iyi komşuluk” ilkesinin temel bir yer tuttuğunu ifade etti. Bu çerçevede Türkiye’nin ulusal egemenliği, sınır güvenliği ve toprak bütünlüğüne tam saygı duyduklarını dile getiren Erakçi, iki ülke arasında herhangi bir askeri gerilim yaratacak adımın söz konusu olmadığını söyledi.
Açıklamada ayrıca, bölgede zaman zaman “sahte bayrak operasyonu” olarak adlandırılan provokatif eylemlerin gündeme gelebileceğine işaret edildi. Erakçi, bu tür girişimlerin iki ülke arasındaki ilişkileri zedelemeyi ve daha geniş ölçekte bölgesel istikrarsızlık yaratmayı hedefleyebileceğini belirterek, kamuoyunun bu tür haberlere temkinli yaklaşması gerektiğini ifade etti.
İran tarafı, ortaya atılan iddiaların şeffaf biçimde incelenmesi konusunda da açık bir tutum sergiledi. Erakçi, Türkiye ile ortak teknik mekanizmalar kurularak olayın detaylarının araştırılabileceğini ve her türlü iş birliğine hazır olduklarını söyledi. Bu teklif, iki ülke arasında olası yanlış anlamaların önüne geçilmesi ve güvenin korunması açısından önemli bir diplomatik mesaj olarak değerlendiriliyor.
