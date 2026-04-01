Çip devinde kriz! Kritik bilgiler çalındı
TSMC’nin en kritik projelerinden biri olan 2 nanometre üretim sürecine ait verilerin şirket çalışanları tarafından sızdırıldığı ortaya çıktı. Olayda mühendisler ağır cezalarla karşı karşıya.
TSMC bünyesinde geliştirilen 2 nanometre çip üretim sürecine ait hassas bilgilerin sızdırıldığı ortaya çıktı.
Yarı iletken sektörünün en ileri teknolojilerinden biri olan 2nm süreci, küresel rekabette kritik öneme sahip.
Yapılan soruşturmaya göre veri hırsızlığı 2023 yılından itibaren sistematik şekilde gerçekleştirildi.
Bazı mühendislerin şirket içindeki gizli bilgileri dış bağlantılar için topladığı ve bu verilerin farklı firmalara avantaj sağlamak amacıyla kullanıldığı iddia edildi.
Olayın en dikkat çekici yönlerinden biri ise kullanılan yöntem oldu. Şirket güvenlik sistemlerine takılmamak için bazı çalışanların, kritik belgeleri telefonla fotoğrafladığı ve bu şekilde veri aktarımı yaptığı tespit edildi.
Sızdırılan bilgilerin özellikle çip üretiminde kullanılan “aşındırma (etching)” teknolojisine odaklandığı belirtildi. Bu verilerin, ekipman geliştirme süreçlerinde kullanılarak TSMC’ye karşı rekabet avantajı elde etmeyi amaçladığı ifade edildi.
Soruşturmada, daha önce TSMC’de çalışıp Tokyo Electron bünyesine geçen bir mühendisin de olayda yer aldığı iddia edildi. Ayrıca benzer bir incelemenin, şu anda Intel bünyesinde çalışan başka bir isim hakkında da sürdüğü belirtildi.
Tayvan’da teknoloji hırsızlığı ulusal güvenlik tehdidi olarak değerlendiriliyor. Savcılık, olaya karışan mühendisler için 14 yıla kadar hapis cezası talep ediyor.
Uzmanlara göre bu olay, yarı iletken sektöründe veri güvenliğinin ne kadar kritik hale geldiğini bir kez daha ortaya koydu. Özellikle 2nm gibi ileri üretim teknolojileri, yalnızca ticari değil aynı zamanda stratejik bir rekabet unsuru olarak görülüyor.
