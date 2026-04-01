Pakistan, Türkiye'nin 'yürüyen kale' denilen silahını alıyor

Son dönemde Afganistan ve Hindistan'la büyük gerilimler yaşayan Pakistan, COBRA II (AIBAR 4×4) zırhlı aracı ile ARMA 8×8 (TAIMAS 8×8) Zırhlı Muharebe Aracı'nı tedarik ediyor.

OTOKAR’ın Kazakistan’daki girişimi olan Besqaru’nun üreteceği zırhlı araçlar, Pakistan güvenlik güçlerine hizmet verecek.

The Caspian Post tarafından yapılan habere göre, OTOKAR’ın Kazakistan’daki girişimi olan Besqaru, zırhlı araç tedariki için Pakistanlı bir şirketle anlaşma imzaladı. Bu gelişme, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in Pakistan’a gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında kaydedildi.

Anlaşma kapsamında, Besqaru tesislerinde üretilen ve VN-11 kulesiyle teçhiz edilen COBRA II (AIBAR 4×4) zırhlı aracı ile ARMA 8×8 (TAIMAS 8×8) Zırhlı Muharebe Aracı (ZMA) Pakistan’a teslim edilecek. Şirket, söz konusu zırhlı araçların tüm üretim süreçlerinin Kazakistan’da yerli imkanlarla gerçekleştirildiğini aktardı.

Şirket temsilcileri, anlaşmanın Kazakistan’ın yerli savunma sanayiindeki ileri düzey gelişimi ve artan ihracat potansiyelini vurguladığını belirtti. Anlaşma tedarikin ötesinde, satış sonrası destek sistemlerinin kurulması, servis ve bakım altyapısı, teknik yardım ve personel eğitimi gibi daha geniş kapsamlı endüstriyel iş birliğini de öngörüyor. Bu durum, teslimatların gerçekleşmesi halinde ekipmanların güvenilir ve uzun vadeli operasyonel kullanımı için zemin hazırlıyor.

Besqaru ayrıca, bu anlaşmanın “doğası gereği benzersiz” olduğunu ve Kazakistan ile Pakistan arasında tekerlekli zırhlı araç segmentindeki kurumsal iş birliğinin ilk örneklerinden birini temsil ettiğini ekledi. Anlaşmanın, ihracatın genişlemesini desteklemesi, endüstriyel ortaklığı güçlendirmesi ve Kazakistan’ın yüksek teknolojiye dayalı savunma ürünlerinin küresel varlığını artırması bekleniyor.

Nitekim Besqaru’nun fabrikasında yıllık 200 adede kadar zırhlı araç üretim kapasitesi bulunmakta. Bu bağlamda şirketin ürün yelpazesinde, amfibi kabiliyete sahip Taimas 8×8, Aibar 4×4 tekerlekli zırhlı araçları, TULPAR paletli zırhlı muharebe araçları ve ALPAR İKA yer almakta.

Besqaru tarafından üretilen zırhlı araçlar başta Kazakistan Savunma Bakanlığı olmak üzere diğer güvenlik ve kolluk kuvvetlerine tedarik ediliyor. Üretim tesisi Şubat 2025’te faaliyete geçirilirken, toplam 13,5 milyar tenge (26 milyon dolar) yatırım bedeline sahip proje kapsamında 134 kişiye istihdam sağlandı. DEFENCETURK

