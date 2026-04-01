  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Dünya
10
Yeniakit Publisher
İran tetikleyici olacak! ABD'nin korkulu rüyası daha erken gelebilir
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Savunma uzmanı Jack Buckby’e göre İran savaşı, Çin’in H-20 hayalet bombardıman uçağı programını hızlandırabilir. Modern savaşta gizli uçakların rolü yeniden kanıtlandı.

#1
ABD’nin İran’a yönelik operasyonlarında kullandığı hayalet bombardıman uçakları, modern hava savaşının yönünü bir kez daha gösterdi. Bu uçaklar, ağır korunan hedeflere uzun menzilden sızarak kritik askeri altyapıyı vurdu.

#2
Çin, ABD’nin yürüttüğü hava operasyonlarını detaylı şekilde analiz ediyor. Uzmanlara göre Pekin, özellikle gizli uçakların hava savunma sistemlerini aşmadaki başarısını dikkatle inceliyor.

#3
Xian H-20, Çin’in uzun süredir geliştirdiği H-20 hayalet bombardıman uçağı, bu süreçten doğrudan etkilenebilir. Analize göre İran’daki savaş, programın hızlandırılması için güçlü bir motivasyon oluşturuyor.

#4
İran çatışması, şu gerçeği net şekilde ortaya koydu. Savaşlar artık havada başlıyor ve ilk dalgada gizli uçaklar kullanılırken hava savunma sistemleri baskılanıyor. Bu model, Irak ve Afganistan operasyonlarında da uygulanmıştı.

#5
Çin hava kuvvetleri hızla modernleşse de hâlâ tam operasyonel bir stratejik hayalet bombardıman uçağına sahip değil. Mevcut Xian H-6 platformu, modern tehditlere karşı sınırlı kalıyor. H-20 ise bu açığı kapatmayı hedefliyor.

#6
Uzman tahminlerine göre H-20; 8.500 km+ menzil, 10 ton üzeri mühimmat kapasitesi ve nükleer ve konvansiyonel görev yeteneği gibi özelliklere sahip olacak.

#7
Northrop Grumman B-21 Raider gibi yeni nesil Amerikan sistemleri, Çin’i daha hızlı hareket etmeye zorluyor. H-20’nin devreye girmesi, özellikle Pasifik bölgesinde güç dengesini değiştirebilir.

#8
Uzmanlara göre İran savaşı, sadece bölgesel bir çatışma değil, aynı zamanda küresel askeri dönüşümün laboratuvarı niteliğinde.

#9
Bu süreç, Çin başta olmak üzere birçok ülkenin savunma projelerini hızlandırmasına yol açabilir. Haber Kaynağı: Jack Buckby - The National Security Journal

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23