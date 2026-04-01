Rusya ve Çin neden İran'a neden yardım etmiyor? İran savaşı ders oldu! Petrole bağımlılık azalacak Pakistan, Türkiye'nin 'yürüyen kale' denilen silahını alıyor Türkiye için tepki toplayan 'savunma' kararı! Resmen dışladılar, erişemeyeceğiz Toyota eskisi gibi olmayacak! Hayatta kalmak için ödün verecekler Saldırı sonrası İran'dan Türkiye'ye flaş teklif! 'Hazırız' diyerek duyurdular Çip devinde kriz! Kritik bilgiler çalındı 'Dünyada bir ilk' diyerek duyurdu: Türk lazer silahı Arap ülkesinin iki İHA'sını düşürdü Yer fıstığı alerjisinin nedenleri! Ne yapıp edip bunu çözümlemelisiniz artık! Sağanak sonrası bu hale geldi! İstanbul Boğazı’nda şaşırtan manzara
Rusya ve Çin neden İran'a neden yardım etmiyor?
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Rusya ve Çin neden İran'a neden yardım etmiyor?

Dış politika uzmanı Justin Mitchell’e göre Moskova ve Pekin’in İran’a doğrudan destek vermemesi “zayıflık değil, stratejik hesap” sonucu. Uzayan savaş iki ülkeye avantaj sağlıyor.

İran, ABD ve İsrail ile yaşadığı çatışmalarda sahada tek başına mücadele ediyor.

Her ne kadar Rusya ve Çin saldırıları kınasa da, doğrudan askeri destek vermemeleri dikkat çekiyor.

Uzmanlara göre bu durum bir zafiyet değil, bilinçli bir strateji. Analizde, savaşın uzamasının ABD’yi askeri ve ekonomik açıdan yıprattığı, bunun da Moskova ve Pekin’in çıkarına olduğu vurgulanıyor.

Pekin yönetimi için öncelik Orta Doğu değil, Asya-Pasifik hattı. Tayvan ve Japonya çevresi ana odak Orta Doğu yalnızca enerji ve ticaret açısından önemli Resmi askeri ittifaklardan kaçınma politikası sürüyor. Bu nedenle Çin’in İran için askeri risk alması beklenmiyor.

Çin, İran petrolünün en büyük alıcısı olsa da yaklaşık 120 günlük petrol stokuna sahip Rusya gibi alternatif tedarikçilere erişimi var. Bu durum, Çin’in krizi yönetilebilir görmesini sağlıyor.

Savaşın en önemli sonucu, ABD’nin askeri odağının değişmesi oldu. ABD, Hint-Pasifik’teki askeri varlığını azaltarak Orta Doğu’ya yöneliyor. Bu durum özellikle Çin açısından stratejik bir fırsat olarak değerlendiriliyor.

Moskova açısından İran, kritik bir güvenlik ortağı konumunda değil. Rusya’nın öncelikleri: Yakın çevresi, Ukrayna savaşı, Avrupa dengesi. İran ise bu listenin alt sıralarında yer alıyor

Savaşın uzaması, Rusya’ya ekonomik avantaj sağlıyor. Petrol fiyatları yükselirken yeni alıcılar Rus enerji kaynaklarına yöneliyor ve Yaptırımların etkisi azalabiliyor.

Analize göre Rusya, İran’a doğrudan değil dolaylı destek verebilir. Bu destek, istihbarat paylaşımı ve ABD hedeflerine dair veri sağlama gibi yöntemlerle gerçekleşebilir.

Uzmanlara göre Moskova ve Pekin’in tutumu, “geri çekilme” değil “bekleme stratejisi.” Savaş uzadıkça; ABD’nin askeri kaynakları tükeniyor. Küresel güç dengesi değişirken Çin ve Rusya daha avantajlı konuma geliyor

Bu nedenle iki ülke, sahaya girmek yerine gelişmeleri uzaktan izlemeyi tercih ediyor. Haber Kaynağı: Justin Mitchell - The Nationalinterest

Şeriatı uygulayan Afganistan'dan üzücü haber
Dünya

Şeriatı uygulayan Afganistan'dan üzücü haber

"Vazifemiz dünyayı memnun etmek değil şeriatı uygulamak" diyerek Allah'ın kanunlarını uygulamaya devam edeceğini duyuran Afganistan'dan üzüc..
Yeni İstanbul olabilir! Birikimi olanlar hızla ev ve arsa almaya başladı
Ekonomi

Yeni İstanbul olabilir! Birikimi olanlar hızla ev ve arsa almaya başladı

İstanbul’da hızla yükselen yaşam maliyetleri, artan kira fiyatları ve bitmeyen metropol stresi, milyonlarca kişiyi yeni arayışlara yöneltiyo..
Petrol tankerinde mermi isabeti sonrası yangın çıktı
Dünya

Petrol tankerinde mermi isabeti sonrası yangın çıktı

Basra Körfezi’nde Dubai açıklarında seyreden bir petrol tankerine mermi isabet etti. Olay sonrası gemide yangın çıkarken, mürettebatın güven..
Teknoloji devlerine infaz emri verildi! İran dünyayı sarsan kara listeyi açıkladı, çarşamba günü kıyamet kopacak!
Gündem

Teknoloji devlerine infaz emri verildi! İran dünyayı sarsan kara listeyi açıkladı, çarşamba günü kıyamet kopacak!

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), bölgedeki gerilimi tırmandıracak şok edici bir açıklama yaparak aralarında Google, Microsoft ve Apple ..
Terörist İsrail'e içeriden darbe! Mahkeme kararını duyurdu
Dünya

Terörist İsrail'e içeriden darbe! Mahkeme kararını duyurdu

Masum insanları katleden terör devleti İsrail'de bulunan Arap Azınlıkları Hukuk Merkezi 'Adalah', Filistinli esirleri hedef alan idam yasası..
Eilat Limanı haritadan silindi! İran balistik füzelerle vurdu
Gündem

Eilat Limanı haritadan silindi! İran balistik füzelerle vurdu

İran tarafından gerçekleştirilen yoğun füze saldırıları sonucu, İsrail’in Kızıldeniz’e açılan tek penceresi olan kritik Eilat Limanı tamamen..
