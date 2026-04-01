Rusya ve Çin neden İran'a neden yardım etmiyor?
Dış politika uzmanı Justin Mitchell’e göre Moskova ve Pekin’in İran’a doğrudan destek vermemesi “zayıflık değil, stratejik hesap” sonucu. Uzayan savaş iki ülkeye avantaj sağlıyor.
İran, ABD ve İsrail ile yaşadığı çatışmalarda sahada tek başına mücadele ediyor.
Her ne kadar Rusya ve Çin saldırıları kınasa da, doğrudan askeri destek vermemeleri dikkat çekiyor.
Uzmanlara göre bu durum bir zafiyet değil, bilinçli bir strateji. Analizde, savaşın uzamasının ABD’yi askeri ve ekonomik açıdan yıprattığı, bunun da Moskova ve Pekin’in çıkarına olduğu vurgulanıyor.
Pekin yönetimi için öncelik Orta Doğu değil, Asya-Pasifik hattı. Tayvan ve Japonya çevresi ana odak Orta Doğu yalnızca enerji ve ticaret açısından önemli Resmi askeri ittifaklardan kaçınma politikası sürüyor. Bu nedenle Çin’in İran için askeri risk alması beklenmiyor.
Çin, İran petrolünün en büyük alıcısı olsa da yaklaşık 120 günlük petrol stokuna sahip Rusya gibi alternatif tedarikçilere erişimi var. Bu durum, Çin’in krizi yönetilebilir görmesini sağlıyor.
Savaşın en önemli sonucu, ABD’nin askeri odağının değişmesi oldu. ABD, Hint-Pasifik’teki askeri varlığını azaltarak Orta Doğu’ya yöneliyor. Bu durum özellikle Çin açısından stratejik bir fırsat olarak değerlendiriliyor.
Moskova açısından İran, kritik bir güvenlik ortağı konumunda değil. Rusya’nın öncelikleri: Yakın çevresi, Ukrayna savaşı, Avrupa dengesi. İran ise bu listenin alt sıralarında yer alıyor
Savaşın uzaması, Rusya’ya ekonomik avantaj sağlıyor. Petrol fiyatları yükselirken yeni alıcılar Rus enerji kaynaklarına yöneliyor ve Yaptırımların etkisi azalabiliyor.
Analize göre Rusya, İran’a doğrudan değil dolaylı destek verebilir. Bu destek, istihbarat paylaşımı ve ABD hedeflerine dair veri sağlama gibi yöntemlerle gerçekleşebilir.
Uzmanlara göre Moskova ve Pekin’in tutumu, “geri çekilme” değil “bekleme stratejisi.” Savaş uzadıkça; ABD’nin askeri kaynakları tükeniyor. Küresel güç dengesi değişirken Çin ve Rusya daha avantajlı konuma geliyor
Bu nedenle iki ülke, sahaya girmek yerine gelişmeleri uzaktan izlemeyi tercih ediyor.
