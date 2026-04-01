Türkiye için tepki toplayan 'savunma' kararı! Resmen dışladılar, erişemeyeceğiz
Avrupa Parlamentosu, Türkiye'yi Horizon Europe 2028-2034 Savunma Araştırmaları progamından dışlama kararı alarak büyük bir skandala imza attı.
– Avrupa Parlamentosu Güvenlik ve Savunma Komitesi (SEDE), Türkiye'nin hassas AB savunma araştırmalarına katılımına karşı kesin bir tavır alarak, Salı günü yaptığı oylamada Türkiye'yi bir sonraki Horizon Europe programının (2028–2034) savunmayla ilgili bileşenlerinden dışladı.
Rumların Avrupa Parlamentosu Üyesi Costas Mavrides (S&D) tarafından önerilen değişiklik, 29 lehte , 5 aleyhte ve 1 çekimser oyla büyük bir farkla kabul edildi.
Bu, Ankara'nın AB fonlarıyla desteklenen savunma ve güvenlik projelerine erişimini kısıtlamaya yönelik önemli bir adım teşkil ediyor.
Horizon Europe, Avrupa Birliği'nin amiral gemisi araştırma ve inovasyon finansman programıdır. Yaklaşan aşamasında ilk kez savunmayı uygun öncelikli alanlar arasına dahil edecek.
Revize edilen metnin Türkiye'yi açıkça dışladığını belirten Mavrides, AB güvenlik çıkarlarıyla sıklıkla çelişen politikalara karşı olduklarını öne sürdü. Greek City Times
