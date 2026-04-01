İran savaşı ders oldu! Petrole bağımlılık azalacak
Orta Doğu’daki savaş, petrol ve gaz fiyatlarını yükseltti. Avrupa ve Asya’da güneş enerjisi, elektrikli araç ve ısı pompalarına talep hızla arttı.
Orta Doğu’da süren çatışmalar, küresel enerji piyasalarında ciddi dalgalanmalara yol açtı.
Artan belirsizlik ve maliyetler, tüketicileri fosil yakıtlardan uzaklaştırarak alternatif enerji çözümlerine yöneltti.
Brent petrol fiyatı yüzde 50’den fazla artarak varil başına 116 dolar seviyesine ulaştı. Hürmüz Boğazı’nda yaşanan aksaklıklar, günlük yaklaşık 20 milyon varil petrol akışını etkiledi.
Avrupa’da doğal gaz fiyatları da sert yükselirken, ABD ve Türkiye’de akaryakıt fiyatları rekor seviyelere çıktı.
Krizin ardından birçok ülkede alternatif enerji çözümlerine yönelim hızlandı. İngiltere’de ısı pompası satışları Q arttı. Güneş paneli satışları T yükseldi. Elektrikli araç satışları 0 artış gösterdi. Enpal gibi firmalar da talepte 0’a varan artış bildirdi.
Elektrikli araçların 2030 yılına kadar günlük 6 milyon varilden fazla petrol tüketimini azaltması bekleniyor. Bu durum, ulaşım sektöründe köklü bir dönüşümün habercisi olarak görülüyor.
Avrupa Birliği’nde yenilenebilir enerji, elektrik üretiminin neredeyse yarısına ulaştı. Isı pompası kurulumları 2022’den bu yana e artarken, güneş enerjisi yatırımları rekor seviyelere çıktı.
Hindistan’da LPG arzındaki sıkıntılar nedeniyle elektrikli ocak satışları katlandı. Pakistan’da elektrikli motosikletlere talep patladı. Filipinler ve Nijerya gibi ülkelerde de güneş enerjisi çözümleri hızla yayılıyor.
Uzmanlara göre petrol krizleri, tarih boyunca enerji dönüşümünü hızlandıran en önemli faktörlerden biri oldu. 1970’lerdeki petrol ambargosundan Rusya-Ukrayna savaşına kadar her kriz, alternatif enerji yatırımlarını artırdı. Analistler, mevcut krizle birlikte fosil yakıtlardan çıkış sürecinin daha da hızlanacağını belirtiyor. Artan maliyetler ve jeopolitik riskler, enerji bağımsızlığı ve sürdürülebilir kaynakları artık bir tercih değil zorunluluk haline getiriyor.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23