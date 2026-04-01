İran savaşı ders oldu! Petrole bağımlılık azalacak

Uzmanlara göre petrol krizleri, tarih boyunca enerji dönüşümünü hızlandıran en önemli faktörlerden biri oldu. 1970’lerdeki petrol ambargosundan Rusya-Ukrayna savaşına kadar her kriz, alternatif enerji yatırımlarını artırdı. Analistler, mevcut krizle birlikte fosil yakıtlardan çıkış sürecinin daha da hızlanacağını belirtiyor. Artan maliyetler ve jeopolitik riskler, enerji bağımsızlığı ve sürdürülebilir kaynakları artık bir tercih değil zorunluluk haline getiriyor.