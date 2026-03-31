Gündem Mustafa Bozbey gözaltına alındı
Mustafa Bozbey gözaltına alındı

Bursa Büyükşehir Belediye başkanı Mustafa Bozbey gözaltına alındı. Belediyeye yönelik operasyonda gözaltı sayısının 50'den fazla olduğu açıklandı.

ursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, Bursa Emniyet Müdürlüğü Organize Şube Müdürlüğü ekiplerince Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey gözaltına alındı.

59 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, 55 kişinin gözaltına alındığı, 4 kişi hakkında arama kararı verildiği belirtildi.

 

Gözaltına alınan isimler arasında Bozbey'in eşinin, kızının ve gelininin de yer aldığı öğrenildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı ile Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü görevlilerince 31 Mart 2026'da aralarında suç örgütü lideri konumunda bulunan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve Nilüfer Belediyesi Eski Başkanı Turgay Erdem'in de (tutuklu) bulunduğu 59 şüpheliye yönelik olarak Bursa merkezli toplam 5 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 55 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı, şüphelilere ait 51 ikamet, 23 adet şirket/iş yeri ve 1 adet vakıf adresi ile şüphelilerin kullanımında olan araçlarında arama ve el koyma işlemlerinin yanı sıra firari 4 şüpheli hakkında yakalama çalışmalarının devam ettiği, Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü, soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında bilgi verileceği hususu, kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

Behzat Ç'nin belediyesine rüşvet operasyonu! Gözaltılar var
Behzat Ç'nin belediyesine rüşvet operasyonu! Gözaltılar var

Gündem

Behzat Ç'nin belediyesine rüşvet operasyonu! Gözaltılar var

Gözaltı sayısı arttı! CHP'li Uşak Belediyesi'ne bir operasyon daha
Gözaltı sayısı arttı! CHP'li Uşak Belediyesi'ne bir operasyon daha

Gündem

Gözaltı sayısı arttı! CHP'li Uşak Belediyesi'ne bir operasyon daha

Sarıyer’de mezarlık ziyaretinde akıl almaz olay: Çatışma çıktı, 1 ölü 1 yaralı 5 gözaltı
Sarıyer’de mezarlık ziyaretinde akıl almaz olay: Çatışma çıktı, 1 ölü 1 yaralı 5 gözaltı

Aktüel

Sarıyer’de mezarlık ziyaretinde akıl almaz olay: Çatışma çıktı, 1 ölü 1 yaralı 5 gözaltı

Adi

Bunlar haber olmıyor artık. Chp den hizmet erbabı olanlar haber olsun.

Misafir

Hırkız cepe yine de 2. Parti.
