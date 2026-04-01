Toyota eskisi gibi olmayacak! Hayatta kalmak için ödün verecekler
Küresel rekabet baskısı altındaki Toyota, maliyetleri düşürmek için kalite standartlarını esnetme kararı aldı. Şirket, “hayatta kalma” uyarısıyla köklü değişime gidiyor.
Toyota, küresel otomotiv pazarındaki konumunu korumak için radikal bir dönüşüm sürecine giriyor.
Görevini devretmeye hazırlanan CEO Koji Sato, yüzlerce tedarikçinin katıldığı zirvede şirketin “varoluşsal bir tehdit” ile karşı karşıya olduğunu açıkladı.
Özellikle BYD ve Chery gibi Çinli üreticilerin düşük maliyetli üretim modeli, geleneksel devleri zorluyor.
Toyota, bu rekabet karşısında mevcut üretim anlayışının yetersiz kaldığını kabul etti.
Şirket, “Smart Standard Activity” adını verdiği yeni uygulamayla kalite yaklaşımını değiştiriyor.
Bu kapsamda, görünmeyen küçük kozmetik kusurlar artık hata sayılmayacak, daha önce hurdaya ayrılan bazı parçalar üretimde kullanılacak, üretim maliyetleri ciddi şekilde düşürülecek. Toyota’nın yıllardır uyguladığı “sıfır hata” politikası fiilen sona ermiş olacak.
Yeni sistemle birlikte; tavan panellerindeki küçük lekeler, direksiyon yüzeyindeki hafif deformasyonlar. Renk farkı bulunan kablo ve parçalar artık üretimden elenmeyecek.
1 Nisan 2026 itibarıyla görevi devralacak olan Kenta Kon da bu dönüşümü destekliyor.
Kon’un önceliği, şirketin maliyet yapısını güçlendirerek daha dirençli bir finansal yapı oluşturmak olacak.
Toyota’nın bu adımı, sadece şirket için değil tüm sektör için bir kırılma noktası olarak görülüyor.
Uzmanlara göre, elektrifikasyon süreci, Çinli üreticilerin agresif fiyat politikaları ve Küresel rekabetin sertleşmesi otomotiv dünyasında dengeleri kökten değiştiriyor.
Toyota gibi bir devin bile “hayatta kalma” vurgusu yapması, sektörde yeni bir dönemin başladığını ortaya koyuyor.
