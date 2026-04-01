  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türkiye için tepki toplayan 'savunma' kararı! Resmen dışladılar, erişemeyeceğiz Toyota eskisi gibi olmayacak! Hayatta kalmak için ödün verecekler Saldırı sonrası İran'dan Türkiye'ye flaş teklif! 'Hazırız' diyerek duyurdular Çip devinde kriz! Kritik bilgiler çalındı 'Dünyada bir ilk' diyerek duyurdu: Türk lazer silahı Arap ülkesinin iki İHA'sını düşürdü Yer fıstığı alerjisinin nedenleri! Ne yapıp edip bunu çözümlemelisiniz artık! Sağanak sonrası bu hale geldi! İstanbul Boğazı’nda şaşırtan manzara FIFA resmen açıkladı! Futbolda devrim gibi değişiklikler geliyor
Otomotiv
13
Yeniakit Publisher
Toyota eskisi gibi olmayacak! Hayatta kalmak için ödün verecekler
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Toyota eskisi gibi olmayacak! Hayatta kalmak için ödün verecekler

Küresel rekabet baskısı altındaki Toyota, maliyetleri düşürmek için kalite standartlarını esnetme kararı aldı. Şirket, “hayatta kalma” uyarısıyla köklü değişime gidiyor.

#1
Toyota, küresel otomotiv pazarındaki konumunu korumak için radikal bir dönüşüm sürecine giriyor.

#2
Görevini devretmeye hazırlanan CEO Koji Sato, yüzlerce tedarikçinin katıldığı zirvede şirketin “varoluşsal bir tehdit” ile karşı karşıya olduğunu açıkladı.

#3
Özellikle BYD ve Chery gibi Çinli üreticilerin düşük maliyetli üretim modeli, geleneksel devleri zorluyor.

#4
Toyota, bu rekabet karşısında mevcut üretim anlayışının yetersiz kaldığını kabul etti.

#5
Şirket, “Smart Standard Activity” adını verdiği yeni uygulamayla kalite yaklaşımını değiştiriyor.

#6
Bu kapsamda, görünmeyen küçük kozmetik kusurlar artık hata sayılmayacak, daha önce hurdaya ayrılan bazı parçalar üretimde kullanılacak, üretim maliyetleri ciddi şekilde düşürülecek. Toyota’nın yıllardır uyguladığı “sıfır hata” politikası fiilen sona ermiş olacak.

#7
Yeni sistemle birlikte; tavan panellerindeki küçük lekeler, direksiyon yüzeyindeki hafif deformasyonlar. Renk farkı bulunan kablo ve parçalar artık üretimden elenmeyecek.

#8
1 Nisan 2026 itibarıyla görevi devralacak olan Kenta Kon da bu dönüşümü destekliyor.

#9
Kon’un önceliği, şirketin maliyet yapısını güçlendirerek daha dirençli bir finansal yapı oluşturmak olacak.

#10
Toyota’nın bu adımı, sadece şirket için değil tüm sektör için bir kırılma noktası olarak görülüyor.

#11
Uzmanlara göre, elektrifikasyon süreci, Çinli üreticilerin agresif fiyat politikaları ve Küresel rekabetin sertleşmesi otomotiv dünyasında dengeleri kökten değiştiriyor.

#12
Toyota gibi bir devin bile “hayatta kalma” vurgusu yapması, sektörde yeni bir dönemin başladığını ortaya koyuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP'li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey gözaltına alındı
Gündem

CHP'li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey gözaltına alındı

CHP'li Bursa Büyükşehir Belediye başkanı Mustafa Bozbey gözaltına alındı. Belediyeye yönelik operasyonda gözaltı sayısının 50'den fazla oldu..
Şeriatı uygulayan Afganistan'dan üzücü haber
Dünya

Şeriatı uygulayan Afganistan'dan üzücü haber

"Vazifemiz dünyayı memnun etmek değil şeriatı uygulamak" diyerek Allah'ın kanunlarını uygulamaya devam edeceğini duyuran Afganistan'dan üzüc..
Yeni İstanbul olabilir! Birikimi olanlar hızla ev ve arsa almaya başladı
Ekonomi

Yeni İstanbul olabilir! Birikimi olanlar hızla ev ve arsa almaya başladı

İstanbul’da hızla yükselen yaşam maliyetleri, artan kira fiyatları ve bitmeyen metropol stresi, milyonlarca kişiyi yeni arayışlara yöneltiyo..
Savaş konseptini değiştirecek yerli güç havalandı! Skydagger dünyaya parmak ısırttı
Gündem

Savaş konseptini değiştirecek yerli güç havalandı! Skydagger dünyaya parmak ısırttı

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Baykar desteğiyle devleşen Skydagger firmasının FPV kamikaze dron gösterisini yerinde inceledi. 2024 ..
CHP’lilere dokunan yanıyor! Tacizi ifşa etti hayatıyla ödedi
Gündem

CHP’lilere dokunan yanıyor! Tacizi ifşa etti hayatıyla ödedi

İmamoğlu’nun yolsuzluktan yargılandığı bir davada gizli tanık iken beylik tabancası ile intihar eden amcası Ali İmamoğlu’nun, Beylikdüzü Bel..
ABD'den İsfahan'a büyük saldırı!
Dünya

ABD'den İsfahan'a büyük saldırı!

ABD-İsrail saldırıları altındaki Tahran, İsfahan ve Zencan'da büyük patlama sesleri duyuldu.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23