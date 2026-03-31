Yer fıstığı alerjisinin nedenleri! Ne yapıp edip bunu çözümlemelisiniz artık!

Yer fıstığı alerjisi belirtilerinden şüphelenmeniz durumunda mutlaka bir hastanenin acil servisine başvurmanız gerekir. Yer fıstığı alerjisini teşhis etmek için gıda alerji uzmanı yaptığı fiziki muayene sonrası alerji hikayesini detaylı bir şekilde sorgular. Alerji belirtilerinin şiddeti, nasıl meydana geldiği, ne kadar zaman sonra geçtiği, ne zaman başladığı, belirtiler başlayınca hastanın üzerindeki etkileri ayrıntılı bir şekilde sorgulanır. Tüm bu sorgulamalar sonrası yer fıstığı alerjisinin olup olmadığını belirlemek için bir dizi test yapılır. Bu testler deri prick testi, kan testi, besin yükleme testi, eliminasyon diyeti gibi testlerdir. Deri pricik testinde, çok az miktarda şüpheli alerjen cilt altına yerleştirilir. Alerjenin yerleştirildiği bölgede herhangi bir kızarıklık ya da kabarıklığın olması alerjinizin olduğu anlamına gelebilir. Kan testinde ise kanda bulunan antikorlara bakılır. Alerjik reaksiyonlara neden olan yiyecekler ise eliminasyon diyetiyle belirlenir. Alerjiye neden olabilecek yiyecekler hastanın beslenme listesinden çıkarılarak belirtilerin geçip geçmediğine bakılır. Doktorunuz daha sonra şüpheli yiyeceği kontrollü olarak beslenme listenize ekleyerek belirtilerinizi gözlemler. Eliminasyon diyeti yaklaşık 2 ile 8 hafta arasında sürebilir.