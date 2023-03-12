36 yıldır köyün simgesi! Yaşlı leylek depremzede oldu

Bu leylek 1986 yılında buraya geldi. Elektrik direğine o zaman tır çarptı, yıkıldı. Ben de bir arkadaşla başka bir direğe ayak koydum ve ona yuva yapmıştı. O ikinci yuvayı yaptı. Aradan 2 yıl geçti, ikinci kaza olunca oradan vazgeçti. Başka yere yuva yaparken ev sahibi istemedi, minareye çöp koymaya başladı. Koyduğu çöpler defalarca düştü, yılmadı. Hilale bir çöp tutturdu ve devamı geldi. Temeli o kadar sağlam ki o kadar fırtına, rüzgar deprem oldu yıkılmadı. Minare hasar aldı ama yuva düşmedi yıkılmadı. İnşallah yetkililer yuvayı kurtarır" diye konuştu.