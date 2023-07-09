3 yıldır 3 bin akrebe bakıyor

Tesisin 20 bin akrep kapasiteli olduğunu anlatan Kurt, tesiste yaklaşık 3 bin akrep bulunduğunu belirterek, "Düzenli olarak sağımlarımızı gerçekleştiriyoruz ve elde ettiğimiz sıvıyı sıfırın altında 86 derecede soğutucuda saklıyoruz. Amacımız tıbbi olarak önem arz eden canlıların sahip olduğu zehrin veri tabanını oluşturmak ve zehri daha ulaşılır hale getirmek. Satışı gerçekleştirmek için yurt dışından 7 ülkeden çeşitli firmalarla görüşmelerimiz sürüyor." diye konuştu.