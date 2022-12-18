2003'ten önce tek bir yabancı müşteri vardı! Şimdi 30'dan fazla ülkeye ihracat yapıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bir torna tezgahıyla başlayıp, üretiminin yüzde 85'ini 30'dan fazla ülkeye ihraç etme başarısı gösteren firmanın Türk ve Konya sanayicisinin neler yapabileceğinin en güzel göstergesi olduğunu söyledi. Varank, Konya Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyetini sürdüren Kayahan Hidrolik fabrikasında incelemelerde bulunarak, firma yetkililerinden bilgi aldı. Gittikleri illerde fabrikaları ziyaret ederek, sanayinin durumunu yakından değerlendirdiklerini anlatan Varank, Türkiye'nin son yıllarda yakaladığı ivmeden memnuniyet duyduklarını, yapılan teşviklerle Türk sanayisinin çok daha iyi yerlere geleceğini dile getirdi. Varank, hidrolik firmasının iş hayatına tek bir tezgahla başladığını belirterek, "Şu anda sanayinin eli kolu diyebileceğimiz preslerin hidrolik silindirlerini yapan çok önemli bir firmamız. Dünyadaki global bütün büyük firmalara hidrolik silindir üretiyorlar. Bunun yanında savunma ve havacılık alanında yeni teknolojilere üretim yapıyorlar. Bu firmanın hikayesi, aslında Türk ve Konya sanayicisinin neler yapabileceğinin en güzel göstergesi. İkinci kuşak Sevda Kayahan Hanım patronluğu üstlenmiş̧, yönetim kurulunun tamamı kadınlardan oluşuyor. Firmamızın başarıları Türk sanayisinin geldiği noktayı göstermesi açısından çok değerli." dedi. Türkiye'de pres üretimleri yapan firmaların olduğunu anımsatan Varank, şunları kaydetti: