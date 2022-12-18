2003'ten önce tek bir yabancı müşteri vardı! Şimdi 30'dan fazla ülkeye ihracat yapıyor

GLOBAL MARKALARA İHRACAT YAPIYOR Kayahan Hidrolik Genel Müdürü Sevda Kayhan Yılmaz da ağır sanayi sektöründe faaliyet gösteren hidrolik fabrikasında üretilen ürünleri, global markalara ihraç ettiklerini söyledi. Baraj kapakları için silindirler, köprü hidrolikleri, hidrolik ve pnömatik silindir gibi ürünleri imal ettiklerini belirten Yılmaz, ayrıca tampon, darbe sönümleyici, deprem izolatörü, paletli araçlar için süspansiyon ve hibrit silindirler ürettiklerini dile getirdi. Bakan Varank'ın "Bir sanayici olarak son 20 yılda neler değişti" sorusunu yanıtlayan Yılmaz, "Hilafsız, riyasız ve zorlanmadan şunu net bir şekilde söyleyebilirim ki sanayiciler olarak daha çok dinlenir olduk. Daha önce sesimi bu kadar iyi duyuramıyordum. Yurt dışında iş yaparken göz hizası tutturamamaktan nefret ediyordum. Artık göz hizası tutturabiliyoruz. Daha çok dikkate alınıyoruz." dedi. Yılmaz, yılın 11 aylık döneminde kapasitelerini yüzde 56 artırdıklarını belirterek, son 20 yılda istihdamı da iki katına çıkardıklarını dile getirdi.