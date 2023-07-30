2023-07-30 14:44:10 2 Ağustos tarihine dikkat! Yılan uzmanı uyardı! O sebepten, akın akın Türkiye'ye gelecekler! Camınızı pencerenizi sıkı sıkıya kapatın
El Nino hava sistemi ile birlikte sıcaklıklar hızla artmaya başladı. Sıcaklık artışlarıyla yılanlar adeta topraktan fışkırmaya başladı. Ülkemizde de sıklıkla görülen yılan vakaları vatandaşları tedirgin ederken gelen son dakika uyarısı herkesi şoke etti. 2 Ağustos tarihine dikkat! Yılan uzmanı uyardı, akın akın Türkiye'ye gelecekler. Evlerinizin camlarını sıkıca kapatın. Korkulan istila başlıyor.