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2 Ağustos tarihine dikkat! Yılan uzmanı uyardı! O sebepten, akın akın Türkiye'ye gelecekler! Camınızı pencerenizi sıkı sıkıya kapatın

2023-07-30 14:44:10
2 Ağustos tarihine dikkat! Yılan uzmanı uyardı! O sebepten, akın akın Türkiye'ye gelecekler! Camınızı pencerenizi sıkı sıkıya kapatın

El Nino hava sistemi ile birlikte sıcaklıklar hızla artmaya başladı. Sıcaklık artışlarıyla yılanlar adeta topraktan fışkırmaya başladı. Ülkemizde de sıklıkla görülen yılan vakaları vatandaşları tedirgin ederken gelen son dakika uyarısı herkesi şoke etti. 2 Ağustos tarihine dikkat! Yılan uzmanı uyardı, akın akın Türkiye'ye gelecekler. Evlerinizin camlarını sıkıca kapatın. Korkulan istila başlıyor.

#1
Foto - 2 Ağustos tarihine dikkat! Yılan uzmanı uyardı! O sebepten, akın akın Türkiye'ye gelecekler! Camınızı pencerenizi sıkı sıkıya kapatın

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte yılanlar kış uykusundan uyandı. Ülkemizde de sıklıkla görülen yılan vakalarını hızla artmaya devam ederken bölge bölge yılan ihbarları gelmeye devam ediyor. Gelen son dakika uyarısı ise yürekleri ağızlara getirdi. 2 Ağustos tarihine dikkat! Yılan uzmanı korkulan uyarıyı yaptı. Akın akın Türkiye'ye gelecekler. Evlerinizin cam ve kapılarını sıkıca kapatın!

#2
Foto - 2 Ağustos tarihine dikkat! Yılan uzmanı uyardı! O sebepten, akın akın Türkiye'ye gelecekler! Camınızı pencerenizi sıkı sıkıya kapatın

Son dönemde yılan haberleri vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Gelen son dakika bilgisi ise tüm Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Uzmanlardan korkulan uyarı geldi, akın akın geliyorlar.

#3
Foto - 2 Ağustos tarihine dikkat! Yılan uzmanı uyardı! O sebepten, akın akın Türkiye'ye gelecekler! Camınızı pencerenizi sıkı sıkıya kapatın

Sıcaklıkların artmasıyla birlikte adeta topraktan fışkıran yılanlar insanları tehdit etmeye devam ediyor. Uzmanlar tarafından yapılan son uyarı ise tüm Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Rota değiştiren yılanlar akın akın gelmeye başladı. Yetkililer ülkemizde sıcaklıkların artmasıyla birlikte yılanların akın akın gelecekleri ifade etti.

#4
Foto - 2 Ağustos tarihine dikkat! Yılan uzmanı uyardı! O sebepten, akın akın Türkiye'ye gelecekler! Camınızı pencerenizi sıkı sıkıya kapatın

Yılan uzmanları, özellikle 2 Ağustos tarihinden itibaren sıcaklıkların anormal şekilde yükseleceğini ve yılan vakalarının hızla artacağını ifade etti. Aynı zamanda, hızlı kentleşmeden dolayı yılanların artık doğal ortamlarından uzaklaştıklarını ifade eden yetkililer, vatandaşların camlarını ve kapılarını sıkıca kapatmalarını önerdi.

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